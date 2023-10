Palpite América-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 18/10/23

Saiba os palpites para apostar em América-MG x Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Veja dicas e odds

Neste confronto da 27ª rodada do Brasileirão, o América-MG recebe o líder do campeonato, Botafogo. O confronto acontece no dia 18 de outubro (quarta-feira), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 2.18 na Betano Jogador a marcar Tiquinho Soares a qualquer momento 2.30 na Betano Gols do Botafogo Mais/Menos Mais de 1,5 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Líder contra lanterna

Depois de uma sequência de quatro jogos sem vencer, motivo que inclusive ocasionou a demissão do seu até então treinador, Bruno Lage, o Fogão voltou a se reencontrar com a vitória na rodada mais recente. Na ocasião, venceu o Clássico Vovô diante do Fluminense.

A vitória conquistada pelo Alvinegro e uma combinação de resultados de seus concorrentes diretos fizeram com que o time da Estrela Solitária ampliasse sua liderança. Agora são nove pontos em comparação ao segundo colocado.

O América-MG, por sua vez, continua na Zona de Rebaixamento, amargando a última posição do campeonato. Ainda, vale mencionar que o time mineiro vem de uma sequência de quatro partidas sem triunfos.

Palpite 1 - América-MG x Botafogo - Botafogo vence: 2.18 na Betano.

Tiquinho segue na artilharia do campeonato

O atacante do Botafogo, Tiquinho Soares, segue numa excelente fase. E chega para este jogo se apresentando como o artilheiro do campeonato, tendo marcado 15 gols.

O atacante, neste ano, tem uma média de gols estabelecida em 0,62 por partida. Esses números são provindos de 43 jogos e 27 bolas empurradas para o fundo das redes.

Outro ponto importante a se considerar, é que o camisa nove deixou o dele nas duas partidas mais recentes do Botafogo: na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense e no empate por 1 a 1 contra o Goiás.

Palpite 2 - América-MG x Botafogo - Tiquinho marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.

América-MG tem a pior defesa do Brasileirão

Este confronto, além de colocar a frente a frente o primeiro e o último colocado do campeonato, marca também o encontro do melhor ataque contra a pior defesa.

O Botafogo, ao lado do Grêmio, tem o ataque eficiente, tendo marcado 42 gols em 26 jogos (média de 1,61). Já o Coelho, ao lado do Coritiba, aparece com a pior defesa, tendo sofrido 54 gols no mesmo número de jogos (média de 2,07).

Somando esses dados ao fato da equipe carioca ter o artilheiro do campeonato em seu elenco, é bastante prudente acreditar numa partida na qual o Botafogo possa marcar pelo menos dois gols ou mais.

Palpite 3 - América-MG x Botafogo - Botafogo marca mais de 1,5 gols: 2.15 na Betano.