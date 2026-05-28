Odds para o vencedor da Champions League: palpites atualizados em 28/05/2026

As odds estão a favor do Paris Saint-Germain para o confronto com o Arsenal na final da Champions League, mas por uma margem mínima. Um jogaço emocionante nos espera em Budapeste.

Equipe Odds Probabilidade implícita (%) PSG 2.25 44,4 Arsenal 3.00 33,3

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Odds atualizadas para a Champions League e movimentações do mercado

O Paris Saint-Germain garantiu o título da Ligue 1 há algumas semanas e, desde então, pôde dar um descanso merecido ao seu elenco.

Os comandados de Luis Enrique têm um ataque avassalador, com Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia como as principais armas.

Já o Arsenal terminou a temporada em grande estilo, encerrando um jejum de 22 anos sem erguer o troféu da Premier League.

Os Gunners são defensivamente impecáveis. Mikel Arteta transformou a equipe em um adversário duríssimo de ser batido.

Análise de cada equipe: os principais candidatos à taça da Champions League

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain perdeu sua última partida, mas isso dificilmente vai tirar o sono da equipe. O tropeço diante do Paris FC aconteceu após o título da Ligue 1 já estar garantido, claramente com a cabeça na final da Champions League. O time de Luis Enrique venceu 11 dos seus últimos 15 jogos em todas as competições e chega embalado à Hungria.

Odds atuais : 2.25

: 2.25 Principal argumento A FAVOR : os Les Parisiens contam com a bagagem de terem vencido o torneio no ano passado e têm muita qualidade individual à disposição.

: os Les Parisiens contam com a bagagem de terem vencido o torneio no ano passado e têm muita qualidade individual à disposição. Principal argumento CONTRA : a equipe tem mostrado vulnerabilidade defensiva, sofrendo nove gols em suas últimas seis partidas.

: a equipe tem mostrado vulnerabilidade defensiva, sofrendo nove gols em suas últimas seis partidas. Nossa opinião: embora não seja a equipe mais sólida lá atrás, acreditamos que o poder de fogo do PSG vai falar mais alto na Puskás Aréna.

Arsenal

Mikel Arteta liderou uma conquista histórica na Premier League este mês e agora estará faminto por somar a glória europeia à lista de feitos do Arsenal. Os Gunners vêm de cinco vitórias consecutivas em jogos oficiais e passaram cinco das últimas sete partidas sem sofrer gols. Eles podem não ter o mesmo poder de fogo dos seus adversários franceses, mas são incrivelmente sólidos na defesa.

Odds atuais : 3.00

: 3.00 Principal argumento A FAVOR : a confiança no Emirates Stadium estará nas nuvens após o título da Premier League. Além disso, a linha de defesa é impressionante.

: a confiança no Emirates Stadium estará nas nuvens após o título da Premier League. Além disso, a linha de defesa é impressionante. Principal argumento CONTRA : o time não costuma ser goleador. Há dúvidas se os Gunners conseguirão produzir o volume de gols necessário para garantir a vitória.

: o time não costuma ser goleador. Há dúvidas se os Gunners conseguirão produzir o volume de gols necessário para garantir a vitória. Nossa opinião: esperamos um confronto equilibradíssimo em Budapeste, mas acreditamos que os londrinos terão de se contentar com o vice-campeonato.

Nosso palpite para a Champions League 2025–26

As odds atuais do Paris Saint-Germain na final da Champions League dão ao time uma probabilidade implícita de 44% de vitória nos 90 minutos regulamentares. O Arsenal, por sua vez, tem 33% de chance implícita de vitória no mercado 1x2.

Há muito pouco separando esses pesos-pesados do futebol europeu que medem forças em Budapeste. É um confronto de dar água na boca entre duas das melhores equipes do continente — um duelo digno de uma grande final.

Os Gunners eram apontados como favoritos da Champions League no mercado de vencedor final antes mesmo de a bola rolar e corresponderam às expectativas. Mikel Arteta guiou o time da Premier League ao seu primeiro título da primeira divisão desde 2004, então a moral do grupo estará altíssima.

Pela frente, eles terão um PSG que vive o auge dos seus poderes. Os atuais campeões europeus sabem exatamente o caminho das pedras para conquistar este torneio, enquanto os londrinos ainda buscam essa experiência. Os gigantes ingleses estão em sua primeira final europeia desde 2006, a última taça continental da equipe tendo sido a Recopa Europeia de 1994.

O PSG atropelou a Inter de Milão com facilidade (5x0) para erguer a taça na temporada passada, mas não terá vida tão fácil desta vez. O Arsenal manteve o favoritismo após a fase de liga da competição, enquanto o PSG aparecia como terceiro favorito, atrás do Bayern de Munique. O cenário mudou para os Les Rouge-et-Bleu depois que eliminaram os bávaros por 6x5 no placar agregado em uma semifinal eletrizante.

As casas de apostas apontam o mercado de "menos de 2,5 gols" como favorito na linha atual de gols (Over/Under), sugerindo uma final de placar magro. O retrospecto defensivo do Arsenal nesta temporada vai ao encontro dessas projeções, mas com o PSG a história é outra. Como vimos contra o Bayern, eles têm capacidade de marcar — e sofrer — muitos gols.

Impressionantemente, os seis gols sofridos pelos Gunners ainda representam a melhor marca defensiva de toda a competição, mesmo após 14 jogos disputados. Já os Les Parisiens chegam à final tendo tomado 22 gols em 16 partidas. Isso certamente serve de alento para os campeões da Premier League. Por outro lado, o PSG balançou as redes 44 vezes nesses 16 jogos, 15 a mais do que o Arsenal marcou nesta edição da Champions League.

Os comandados de Luis Enrique entram em campo com um handicap asiático de -0.25, despontando como favoritos com odds mais altas. Caso a partida termine empatada nos 90 minutos, quem apostou no handicap asiático +0.25 do Arsenal recebe metade dos lucros (meio green). Os apostadores do PSG perdem metade do valor apostado (meio loss) nesse cenário, enquanto uma vitória francesa no tempo normal garante o lucro total da aposta.

Quando o assunto são jogadores decisivos, cinco atletas da Ligue 1 figuram entre os seis principais favoritos no mercado de "marcador a qualquer momento". Viktor Gyökeres é o único jogador do Arsenal listado nesse top 6, aparecendo como o terceiro favorito nas apostas. Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola e Désiré Doué completam a lista, evidenciando o tremendo arsenal ofensivo dos Les Parisiens.

As odds do PSG para erguer a taça implicam em 60% de chance de sucesso, mesmo que a decisão vá para a prorrogação ou pênaltis. Os 46% do Arsenal colocam a equipe como uma leve zebra diante do time de Luis Enrique, mas longe de ser totalmente descartada. As casas de apostas claramente esperam que a final deste ano termine de forma parecida com a anterior — embora um chocolate de 5x0 esteja fora dos planos desta vez.

O que pode apimentar ainda mais as coisas é a lista de relacionados. Tanto Achraf Hakimi quanto Dembélé aparecem como dúvidas devido a problemas físicos recentes. No entanto, a dupla voltou aos treinos nesta semana e fará de tudo para jogar desde o início na Puskás Aréna.

O PSG muda de patamar com Hakimi e Dembélé em campo, principalmente pelo que o lateral-direito oferece em amplitude de jogo. O ala também se destaca na recomposição defensiva e nas transições em velocidade, funcionando como uma excelente válvula de escape criativa. A qualidade de Dembélé dispensa comentários, portanto, sua ausência seria um desfalque de peso.

Os Les Parisiens realizaram um jogo-treino interno na preparação para o confronto. O vencedor da Bola de Ouro ficou de fora. A volta recente aos treinamentos aliviou as preocupações da torcida, e ele estará ansioso para ir a campo. Apesar dos problemas com lesões em 2025/26, Dembélé manteve uma média expressiva de 0,85 gols por 90 minutos na Ligue 1 — ficando atrás apenas de Ansu Fati, do Monaco, que registrou 0,91.

Pelo lado do Arsenal, Ben White está fora de combate, enquanto Jurriën Timber e Noni Madueke são dúvidas. Fora isso, os Gunners chegam inteiros ao duelo, restando a Arteta definir o seu onze inicial. Escolher entre Kai Havertz e Viktor Gyökeres no comando de ataque deve ser a dor de cabeça mais difícil que o treinador terá de resolver.

Promete ser um espetáculo fascinante, com duas das maiores potências da Europa medindo forças na noite de sábado.

Ambos os lados entram confiantes de que conquistarão o título. Será o ataque do PSG x a defesa do Arsenal, e a moeda pode cair para qualquer lado. No fim das contas, o nosso palpite vai para a equipe de Luis Enrique — mesmo que a taça não seja decidida nos 90 minutos regulamentares.

Como ler as odds da Champions League?

Se você está começando agora no mundo das apostas esportivas, olhar para as odds de campeão da Champions League pode parecer um bicho de sete cabeças. Esta seção explica tudo o que você precisa saber sobre como apostar no mercado de longo prazo (outright) da Champions League, como funcionam os formatos de odds e qual o melhor momento para registrar seus palpites.

4.1 O que são apostas de longo prazo / mercados futuros (outright)?

Quando você analisa as "Odds para Vencedor da Champions League", você está diante de um mercado de longo prazo (outright).

As apostas de longo prazo consistem em cravar o grande campeão de todo o torneio, e não o resultado de uma partida isolada de 90 minutos.

Você pode fazer uma aposta de longo prazo antes de o torneio começar, em setembro, ou ao longo da competição (como agora mesmo, antes das quartas de final).

Diferentemente das apostas por partida — onde você aposta que o Time A vai vencer o Time B em uma determinada noite de terça-feira —, uma aposta de longo prazo permanece ativa enquanto o seu time escolhido continuar na disputa. Se eles erguerem a taça na final em Budapeste, a sua aposta é vencedora.

4.2 Como ler os três formatos de odds?

Dependendo de onde você mora ou de qual casa de apostas utiliza, as odds podem ser exibidas em três formatos principais. Todos eles representam exatamente o mesmo retorno potencial, mudando apenas a forma de escrita. Vamos usar o Arsenal como exemplo.

Decimal (3.25) — Popular no Brasil, na Europa e no mercado internacional: este formato representa o retorno total que você recebe para cada unidade apostada, incluindo o seu valor inicial. Se você apostar R$ 10 no Arsenal com uma odd de 3.25, seu retorno total será de R$ 32,50 (um lucro de R$ 22,50 mais os seus R$ 10 de aposta).

este formato representa o retorno total que você recebe para cada unidade apostada, incluindo o seu valor inicial. Se você apostar R$ 10 no Arsenal com uma odd de 3.25, seu retorno total será de R$ 32,50 (um lucro de R$ 22,50 mais os seus R$ 10 de aposta). Fracionária (9/4) — Popular no Reino Unido e na Irlanda : este formato mostra o seu lucro potencial em relação ao valor apostado. A fórmula é Lucro / Valor Apostado. Com a odd 9/4, para cada R$ 4 apostados, você ganha R$ 9 de lucro. Uma aposta de R$ 4 traz um retorno total de R$ 13.

: este formato mostra o seu lucro potencial em relação ao valor apostado. A fórmula é Lucro / Valor Apostado. Com a odd 9/4, para cada R$ 4 apostados, você ganha R$ 9 de lucro. Uma aposta de R$ 4 traz um retorno total de R$ 13. Americana / Moneyline (+225) — Popular nos EUA: quando há um sinal de mais (+), o número indica quanto de lucro você teria com uma aposta de R$ 100. Sendo assim, +225 significa que uma aposta de R$ 100 rende R$ 225 de lucro, totalizando um potencial de retorno de R$ 325.

4.3 O que é probabilidade implicada?

A probabilidade implicada converte as odds das apostas em uma porcentagem. Ela mostra exatamente qual é a chance que as casas de apostas calculam de que um determinado resultado aconteça.

A fórmula mais simples para calcular isso utiliza as odds decimais:

1 ÷ Odds Decimais × 100 = Probabilidade Implicada %

Vamos analisar as odds atuais do Arsenal, que estão em 3.25:

1 ÷ 3.25 = 0,3076

0,3076 × 100 = 30,8%

Em bom português, isso significa que as casas de apostas acreditam que o Arsenal tem cerca de 30,8% de chance de vencer a Champions League. Se você achar que a chance real do Arsenal ser campeão é maior do que 30,8%, essa aposta representa um bom "valor" (value bet). Se achar que as chances são menores, é uma entrada ruim.

4.4 Por que as odds mudam?

As odds de longo prazo funcionam como um mercado dinâmico e vivo. Elas oscilam constantemente com base em diversas variáveis:

Resultados dos jogos: se um time vence com facilidade, suas odds vão despencar (por exemplo, caindo de 6.00 para 4.00), o que significa que a probabilidade implicada aumenta e os retornos diminuem.

se um time vence com facilidade, suas odds vão despencar (por exemplo, caindo de 6.00 para 4.00), o que significa que a probabilidade implicada aumenta e os retornos diminuem. Chaveamento do torneio : o caminho até a final pesa demais. Se um favorito sorteia um adversário pedreira nas quartas de final, suas odds tendem a subir. Se pegarem um sorteio mais "acessível", as odds derretem.

: o caminho até a final pesa demais. Se um favorito sorteia um adversário pedreira nas quartas de final, suas odds tendem a subir. Se pegarem um sorteio mais "acessível", as odds derretem. Lesões de jogadores cruciais : se um craque como Harry Kane sofrer uma lesão que o tire do restante do torneio, as odds do Bayern de Munique para ser campeão vão disparar imediatamente para refletir esse desfalque.

: se um craque como Harry Kane sofrer uma lesão que o tire do restante do torneio, as odds do Bayern de Munique para ser campeão vão disparar imediatamente para refletir esse desfalque. Volume de apostas: as casas ajustam as linhas de acordo com onde o público está colocando dinheiro, tudo para equilibrar o risco financeiro delas. Se todo mundo começar a apostar pesado no Barcelona, as casas vão derrubar as odds do Barcelona.

4.5 Apostar cedo x apostar tarde: qual é o melhor momento para fazer a sua fezinha?

É melhor apostar na Champions League em setembro ou em maio? Não existe uma resposta certa definitiva; tudo depende exclusivamente da sua estratégia e da sua tolerância ao risco.

Apostar cedo (maior potencial de retorno, maior risco) : se você apostar em um time ainda na fase de grupos, quase sempre pegará odds muito melhores (retornos mais altos), pois há muito mais incógnitas pelo caminho. Você encontra "valor" antes que o mercado se ajuste à real força da equipe. O contraponto é o risco de uma eliminação precoce ou lesões no meio da temporada arruinarem seu bilhete.

: se você apostar em um time ainda na fase de grupos, quase sempre pegará odds muito melhores (retornos mais altos), pois há muito mais incógnitas pelo caminho. Você encontra "valor" antes que o mercado se ajuste à real força da equipe. O contraponto é o risco de uma eliminação precoce ou lesões no meio da temporada arruinarem seu bilhete. Apostar tarde (menor potencial de retorno, menor risco): Deixar para apostar nas quartas ou semifinais traz muito mais certezas. Você já conhece o chaveamento exato, o momento atual do time e a situação do departamento médico. A desvantagem é que as odds já estarão bem mais baixas, resultando em lucros menores.

Disclaimer: as apostas envolvem risco financeiro. Jogue com responsabilidade e aposte apenas o dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder. Se você ou alguém que você conhece tiver problemas com o jogo, procure ajuda por meio de organizações locais ou nacionais de apoio ao jogo responsável.