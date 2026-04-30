Mirassol pode reagir? Números indicam cenário melhor que a tabela

Nem sempre a tabela conta toda a história. E o Mirassol é um dos melhores exemplos disso.

Mercado Odds na F12 Bet Ambos marcam em Mirassol x Always Ready 2.12 Mais de 2.5 gols em Mirassol x Always Ready 1.60 Mirassol marca mais de 0.5 gols em Mirassol x Corinthians 1.32 Ambos marcam em Mirassol x Corinthians 1.91

Essas odds são da F12 Bet e podem sofrer alterações.

Um início abaixo do esperado

O Mirassol começou 2026 muito abaixo do que mostrou na temporada passada. Após terminar em posição de Libertadores como recém-promovido, a expectativa era de continuidade, ou pelo menos estabilidade.

Mas o cenário atual é outro. A equipe aparece na parte de baixo da tabela, com apenas nove pontos em 12 jogos, resultado de uma sequência irregular e com dificuldade para transformar o desempenho em resultado.

No recorte geral, os números também não impressionam: 23 jogos, cinco vitórias, seis empates e 12 derrotas. É um retrospecto que explica a posição, mas não necessariamente o nível de jogo apresentado.

O desempenho não acompanha os resultados

O principal ponto aqui está nos números avançados. O Mirassol concede em média 4,92 finalizações no alvo por jogo, o que pode indicar fragilidade defensiva. Mas, ao mesmo tempo, a equipe também produz 4.75 finalizações certas por partida.

Ou seja, não é um time passivo. Pelo contrário. Está inserido em jogos abertos, com volume ofensivo e presença constante no campo de ataque.

Além disso, o dado mais relevante é o xG diferencial positivo. Isso indica que, em média, o Mirassol cria mais chances de qualidade do que permite ao adversário. Esse tipo de dado costuma ser um dos melhores indicadores de desempenho real. Na prática, o time joga melhor do que a tabela sugere.

Onde o Mirassol está perdendo pontos?

A diferença entre desempenho e resultado costuma aparecer em detalhes. No caso do Mirassol, dois pontos ficam claros: eficiência e controle defensivo.

A equipe cria, mas não converte na mesma proporção. Ao mesmo tempo, sofre gols em momentos decisivos, o que transforma jogos equilibrados em derrotas.

Esse tipo de cenário gera uma sequência negativa que nem sempre condiz com o nível apresentado. E é justamente aí que o mercado pode abrir oportunidades.

Sequência em casa pode mudar o cenário

O calendário agora joga a favor. O Mirassol terá três jogos consecutivos em casa, o que muda completamente o contexto.

O primeiro é contra o Always Ready, pela Libertadores. Um jogo que pode servir como ponto de virada emocional, especialmente se a equipe conseguir um resultado positivo.

Na sequência, dois jogos de liga: contra Corinthians e Chapecoense. São confrontos importantes, mas com espaço para equilíbrio.

Jogar em casa tende a aumentar o volume ofensivo e reduzir a pressão. Para um time que já cria bastante, esse fator pode ser decisivo.

O ataque é o principal indicativo

Mesmo em fase ruim, o Mirassol mantém um padrão ofensivo consistente. A média de finalizações no alvo mostra que o time chega com frequência e consegue construir jogadas.

Esse tipo de comportamento dificilmente se mantém sem retorno por muito tempo. Em algum momento, as chances começam a virar gols. E o time tem jogadores para isso, como Alesson e Tiquinho Soares.

E quando isso acontece, a percepção sobre a equipe muda rapidamente. Times que criam bem costumam sair de sequências negativas com mais facilidade do que aqueles que dependem de eficiência pontual.

Onde está o valor no momento do Mirassol?

O momento do Mirassol afasta o mercado, mas os números contam outra história. O desempenho está lá. O volume também. Falta transformar isso em resultado.

E quando essa conversão começa, geralmente acontece rápido.

Na prática, o valor está em antecipar esse ajuste. Com jogos em casa e um padrão ofensivo claro, o Mirassol aparece como uma das equipes mais interessantes neste momento. Não pelo que já fez. Mas pelo que os números indicam que pode acontecer.