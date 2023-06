Odds Copa do Mundo Feminina: Confira as seleções favoritas

Confira as melhores e mais recentes odds para o vencedor da Copa do Mundo Feminina 2023

De 20 de julho a 20 de agosto será realizada a Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia.

Um total de 32 seleções vão brigar pelo título de campeã do mundo, entre elas a seleção brasileira.

A Goal apresenta as últimas odds para a seleção campeã da edição de 2023 da competição de futebol.

Seleção Odds na bet365 Estados Unidos 3.50 Inglaterra 5.50 Espanha 7.00 Alemanha 8.00 França 11.00 Austrália 13.00 Suécia 17.00 Holanda 26.00 Japão 26.00 Brasil 26.00 Aposte agora! Apostar na bet365

As odds são cortesia da bet365 e estão corretas no momento da redação deste texto. Os valores estão sujeitos à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Amarelinha não está entre as favoritas

Ao contrário do que é usual com a seleção masculina, a Seleção Brasileira Feminina não está entre as favoritas para vencer, dividindo os três últimos lugares do top-10 com 26,00 de odds antes do torneio começar.

A Seleção Brasileira está no Grupo F, com Panamá, França e Jamaica e tem tudo para se qualificar para as oitavas de final, com a seleção francesa.

Já para vencer a competição será necessário um pouco mais de briga, coragem e sorte.

Americanas na frente

A seleção dos Estados Unidos é a atual detentora do troféu, conquistado na França em 2019, e é a grande favorita a vencer este ano. As americanas venceram a Copa do Mundo pela quarta vez ao baterem a Holanda na final por 2 a 0.

A experiência das americanas é a sua maior vantagem, mas este ano esperamos ver mais seleções a brigar pelo título. O elenco dos EUA tem também várias jogadoras que nunca participaram num grande torneio, o que pode ser uma fragilidade.

Inglesas igualmente fortes

A grande rival das norte-americanas é a Inglaterra, a atual detentora da Eurocopa Feminina, conquistada no ano passado com a vitória na final contra a Alemanha, por 2-1 na prorrogação.

As Leoas seriam mesmo as favoritas se não tivessem perdido algumas jogadoras importantes para este torneio. A capitã, Leah Williamson, é uma delas, assim como a Chuteira de Ouro da Euro, Beth Mead.

Alemanha também na briga

A outra grande favorita é a Alemanha, principalmente porque tem um elenco muito equilibrado, entre a juventude e a experiência.

Em 2019, "Die Nationalelf" deu muitos minutos as suas mais jovens jogadoras, que chegam a 2023 ainda jovens, mas já na sua segunda participação em um Copa do Mundo.

Outras seleções podem surpreender

Entre as restantes seleções podemos destacar a Suécia, que sempre chega longe nos grandes torneios, ainda que não vença a Copa desde 1984.

A Espanha é a grande dúvida para este ano. Os problemas do time das espanholas não está na sua qualidade, mas sim nos problemas que existem entre as jogadoras e a federação espanhola. A grande parte da equipe está contra o selecionador Jorge Vilda e 15 jogadoras habitualmente convocadas podem falhar a Copa do Mundo este ano.

Esperamos uma Copa do Mundo mais equilibrada e competitiva que as anteriores, com várias seleções capazes de vencer.

