LeoVegas apostas: Descubra como apostar sem medo

Saiba como fazer as melhores LeoVegas apostas esportivas. Veja guia completo, bônus, opções e mais.

Quer começar fazer suas LeoVegas apostas, mas está com dúvidas quanto a seu funcionamento? Preparamos uma análise detalhada sobre esta casa de apostas esportivas, bem como um guia para apostar e ainda como ter acesso aos bônus com código promocional LeoVegas.

Descubra, em nosso artigo, com vem funcionando a LeoVegas, como fazer apostas no futebol, as bonificações disponíveis e ainda os procedimentos para realizar transações. Aliás, para apostar com ofertas, conheça o código promocional Betano e o código bônus bet365.

Pegar bônus

Como funciona o LeoVegas?

A empresa sueca LeoVegas fornece, através de sua plataforma online, vários serviços de apostas esportivas. A operadora está no mercado a pouco mais de uma década e possui uma base sólida de apostadores e clientes em seu site.

Todos os serviços da LeoVegas são oferecidos na plataforma virtual, que pode ser acessada por meio de um navegador de desktop ou dispositivo móvel. Os principais mercados de apostas da operadora variam entre Cassino, bingo e esportes.

O catálogo da casa das LeoVegas apostas esportivas é extenso e dispõe de uma variedade de mercados disponíveis. É possível fazer seus palpites em jogos de cassino ao vivo, assim como uma variedade de esportes, entre os quais o futebol, basquete, tênis recebem destaque.

O site da operadora possui um design simples e funcional. A experiência de usuário é fluida e intuitiva, novos clientes se habituam a plataforma com tranquilidade. Para ter acesso a todas as suas funcionalidades, é preciso ter um cadastro ativo.

Pegar bônus

Criando um cadastro na LeoVegas

Antes de fazer quaisquer LeoVegas Apostas, é necessário criar sua conta. Por isso, nossa equipe preparou um guia simples de como fazer o cadastro nesta operadora. Para entender o processo, confira o passo a passo abaixo:

Acesse o site da LeoVegas e busque o botão “jogar agora”, no canto superior direito; Na página que irá abrir, clique em “Registre-se agora”; Insira um endereço de e-mail útil e crie uma senha segurança; Preencha os dados pessoais solicitados e clique em continue; Após informar todos os dados, você pode escolher se quer receber bônus e promoções da operadora.

Pronto, agora que sua conta está criada, basta realizar um primeiro depósito e começar fazer suas LeoVegas apostas esportivas. Recomenda-se, contudo, verificar os termos e condições da operadora, e ter sempre em mente o jogo responsável.

Pegar bônus

Como apostar em futebol na LeoVegas?

O futebol é, sem dúvidas, o esporte com mais torcedores no Brasil. Por isso, a LeoVegas apostas esportivas procura oferecer uma variedade de mercados. Se você já realizou seu primeiro depósito na plataforma, basta seguir o guia abaixo e preparar suas LeoVegas apostas.

Faça o login na LeoVegas , utilizando e-mail e senha; Na página inicial você encontrará o menu “Esportes”. Acessando-o, você encontrará a opção do futebol; Na interface do esporte, serão expostos partidas em destaque nas copas e ligas disponíveis; Escolha o mercado de sua preferência, digite o valor de seu palpite e clique em apostar; No menu boletim de apostas ficaram registradas todas as suas LeoVegas apostas.

Feito este passo a passo, basta acompanhar o desenrolar dos jogos. Para conhecer todos os serviços e mercados, consulte o site oficial da LeoVegas. Aconselhamos aos apostadores jogar de forma responsável, atendo-se aos T&Cs da operadora.

Aposte agora

O que posso apostar em futebol no LeoVegas?

A LeoVegas, como todas as grandes casas de apostas do mercado, apoia o futebol por meio de parcerias com grandes times. A operadora, no caso, patrocina o clube Inter de Milão.

Além desta possibilidade, o catálogo da LeoVegas apostas é variado e se concentra nas principais ligas e campeonatos de futebol. Confira alguns deles abaixo:

Copa Libertadores;

Copa da Liga Inglesa;

Champions League,

Premier League;

Liga Profissional Saudita.

Você pode fazer uma aposta simples em um evento destas competições, ou clicar no jogo para obter mais opções de mercados. É possível realizar apostas de curto prazo e médio prazo, nas modalidades ao vivo ou eventos próximos.

Dentre os mercados e suas variações, listamos abaixo algumas das opções mais comuns para fazer suas LeoVegas apostas no futebol. Para conhecer todos os serviços, verifique a plataforma da operadora. Você também pode se aprofundar no artigo sobre LeoVegas para iniciantes.

Aposte agora

Tempo Regulamentar

Esta seção inclui grande parte dos eventos que podem acontecer dentro do tempo regular de um jogo, ou seja, 90 minutos. Por abarcar as duas metades do tempo, as apostas do tempo regulamentar oferecem bem mais opções de mercados e variam conforme jogo na LeoVegas.

Escanteios

A pontuação por escanteio é uma opção muito comum entre os apostadores de futebol. Na LeoVegas apostas é possível fazer palpites sobre o total de escanteios na partida ou por cada time, maior quantidade de escanteios por time, dentre outras opções. Acesse o site para o catálogo completo.

Artilheiro

Outra opção interessante aos apostadores, é fazer palpites ao jogador que marcar pelo menos dois gols ou mais na partida, ou seja, o artilheiro. As alternativas de LeoVegas apostas nesta modalidade varia conforme cada evento ou jogo.

Quais são as ofertas de bônus de boas-vindas?

Para atrair novos clientes e sustentar a base sólida de apostadores, as grandes casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas aos novos clientes. A LeoVegas apostas também possui sua bonificação, confira abaixo detalhes desta promoção.

Bônus de boas-vindas para apostas esportivas

Se você é maior de idade, pode resgatar uma aposta grátis de até R$150. Confira alguns termos do bônus de boas-vindas:

Esta bonificação se aplica a apostas com valor mínimo de R$25 em um evento de Odds mínima de 1.80.

Se você é novo usuário, é possível solicitar o bônus já na página inicial.

É preciso fazer o cadastro para solicitar o bônus;

Ao realizar o primeiro depósito, você tem 30 dias para fazer a aposta qualificada;

Quando sua primeira aposta for liquidada, a aposta grátis Igualada será creditada na conta.

Para conhecer todos os detalhes, termos e condições da aposta grátis igualada, consulte o site da operadora. A oferta está na aba de bônus de boas-vindas.

Como usar o código promocional LeoVegas?

É possível solicita a bonificação listada acima no momento do cadastro na plataforma ou depois, fazendo o login no site. Ao fim do cadastro, irá aparecer uma opção de aceitar as promoções da empresa. Caso deseje resgatar o código depois, clique solicitar, no anúncio visível na página inicial.

Para conferir em detalhes,, confira nossa página sobre código promocional LeoVegas.

Como fazer um depósito na minha conta?

Após concluir o cadastro na LeoVegas, você já pode realizar um depósito na carteira digital da plataforma. É necessário passar por este procedimento para utilizar os serviços e promoções da casa de apostas. Por isso, conheça abaixo as etapas para depositar na operadora.

Faça o login na LeoVegas ; No canto superior esquerdo, clique no ícone verde que exibe o montante de sua carteira; Nesta página, selecione o método de pagamento de sua preferência e informe o valor; Confirme a transação no botão “depositar”.

Pronto, agora é aguardar o tempo de processamento até cair na sua carteira digital. Informamos que o valor mínimo e máximo para depósito, bem como o processo da transação, varia conforme o método de pagamento escolhido pelo apostador. Veja no site oficial da LeoVegas maiores detalhes.

Como fazer um saque?

O procedimento para fazer o saque na LeoVegas segue o mesmo passo a passo citado acima para o depósito. Para sacar os retornos de suas apostas é preciso atender o valor mínimo que varia conforme o método de pagamento escolhido.

Abaixo, listamos os valores mínimos para os principais meios de pagamento:

Transferências Bancárias e Pix: R$50

Pix: R$50

Astropay Bank: R$50

Confira todos os valores na plataforma da LeoVegas apostas. Sobre o tempo que leva para o saque ser processado e confirmado, a LeoVegas informa que pode levar até 5 dias. Todavia, o prazo varia conforme o método escolhido, podendo ser confirmado em menos tempo.

Qual valor mínimo para apostar na LeoVegas?

Para apostar na LeoVegas, é preciso ter a conta registrada e verificada. Feito isso, informamos que tanto as apostas em esportes e em casino, não há um valor de aposta exigido. No entanto, esta regra depende do jogo ou da promoção que estiver participando. Confira os T&Cs do site oficial.

Existe um LeoVegas app?

A LeoVegas disponibiliza um aplicativo aos jogadores que desejam utilizar seus serviços no sistema Android. Para baixar o aplicativo, acesse o site da operadora e busque o link de download na página “Aplicativos da LeoVegas para Android”.

Salientamos que para utilizar este aplicativo é preciso ter ativado a opção de instalar aplicativos de fontes desconhecidas, encontra nas configurações de segurança de seu celular. Adiantamos que o app é seguro e confiável, e oferece os serviços encontrados na plataforma oficial.

Saiba os detalhes na nossa página sobre LeoVegas app.

Como entrar em contato com o atendimento ao cliente?

Caso você necessite entrar em contato com a empresa, a LeoVegas oferece alguns canais de atendimento ao cliente. Conheça os seus meios de comunicação aos usuários da plataforma abaixo.

Central de Apoio: respostas rápidas para perguntas

Bate-Papo ao Vivo: funciona de segunda a domingo,de 7h às 22h

E-mail: indicado para quando o bate-papo estiver indisponível.

Todos os detalhes do atendimento podem ser vistos ao abrir o menu lateral e clicar em “Ajuda”. Todos os meios de comunicação disponíveis estarão listados e especificados nesta página do site oficial.

LeoVegas apostas: FAQ

Para apostar sem hesitação na LeoVegas, conheça as principais perguntas feitas com frequência pelos apostadores.

A LeoVegas é confiável?

A empresa possui anos de funcionamento no mercado e atua sob licença válida. Seu site é seguro e conta com certificados de segurança contra invasores. A LeoVegas possui boa reputação e uma base sólida de clientes. Logo, a operadora é, sim, segura.

Quais os métodos de pagamento para depósito na LeoVegas?

Os principais métodos de pagamento paral fazer seu depósito são: Pix, Transferências Bancárias, PicPay e Boleto. Confira demais opções na plataforma.

Preciso verificar minha conta para utilizar os serviços da LeoVegas?

Sim, a licença de funcionamento da casa de apostas obriga a empresa a realizar a verificação das contas dos usuários por meio de uma identificação válida.

Visite a LeoVegas