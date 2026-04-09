Como apostar no Benfica de José Mourinho antes do reencontro com o Chelsea

O Benfica não teve o pior começo sob o comando de Bruno Lage, mas a derrota para o Qarabag, do Azerbaijão, selou seu destino. Mourinho tem uma boa base para trabalhar.

Benfica sob o comando de Mourinho Odds Para vencer sem sofrer gols contra o Gil Vicente 1.85 Ambas as equipes marcam contra o Chelsea 1.67 Para vencer a Primeira Liga 2.75

Essas odds são da F12bet e podem sofrer alterações.

O "Special One" retorna às suas raízes

O ano é 2000, e estamos há poucos meses do novo milênio. Um jovem técnico pouco conhecido chamado José Mourinho é nomeado como substituto de Jupp Heynckes no Benfica.

Ele passou de técnico de juniores no Vitória de Setúbal a assistente de Bobby Robson no Porto e, em seguida, no Barcelona - agora era ele quem comandava.

Sua passagem durou apenas nove jogos, até que ele pediu demissão após ter um novo contrato recusado, e a partir daí ele se destacou.

Ele guiou o Porto à Champions League, conquistou troféus no Chelsea, Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, entre outros. Manuel Vilarinho admitiu, anos depois, que deveria ter dado a ele aquele novo contrato.

Agora ele está de volta e estará ansioso para alcançar o sucesso com o clube que lhe deu sua primeira oportunidade como treinador. As Águias terminaram como vice-campeãs na Primeira Liga nas duas últimas temporadas. Com Mourinho no comando, o plano é ir além em 2025/26.

Já se passaram mais de 20 anos desde que o "Special One" comandou um jogo na primeira divisão portuguesa, e ele começou com o pé direito. Uma vitória por 3-0 sobre o Avs Futebol os colocou de volta no caminho das vitórias, mas depois ficaram frustrados com um empate de 1-1 com o Rio Ave.

Agora, com um retorno a Stamford Bridge no horizonte e uma diferença de quatro pontos para o Porto a ser recuperada, há trabalho a fazer.

O futebol adora uma boa história

Nas três primeiras semanas após assumir em Lisboa, Mourinho enfrenta viagens a dois velhos conhecidos onde teve grande sucesso: Chelsea e Porto.

Um resultado positivo em qualquer um dos jogos seria fantástico, conseguir em ambos seria enorme, enquanto ele ainda se adapta ao seu novo cargo.

Para ser justo com Bruno Lage, Mourinho encontrou uma equipe em boa forma. Eles podem ter desperdiçado uma vantagem de 2-0 em seu último jogo da Champions League, mas vem mostrando solidez.

Antes da sua chegada, o Benfica tinha sete jogos sem sofrer gols em 10 partidas, então já provou ser difícil de ser vencido. Os Encarnados terminaram apenas dois pontos atrás dos vencedores, o Sporting, na última temporada.

Durante o verão, eles investiram uma quantia considerável para tentar fechar essa lacuna. Mourinho estará confiante em dar aquele impulso a mais que eles precisam para colocar seu nome na Primeira Liga novamente .

O próximo confronto é contra o Gil Vicente, e o técnico português vai querer manter a defesa sólida. O Benfica está há três jogos em casa sem vencer, e ele pode acabar com essa sequência esta semana.

Depois vem o Chelsea na UEFA Champions League, e jogadores como Vangelis Pavlidis e Franjo Ivanovic acreditam que podem causar problemas em Stamford Bridge.

Mourinho já conquistou oito títulos de liga ao longo de sua carreira,e não seria surpresa se ele chegasse ao nono nesta temporada.

Ele tem as ferramentas necessárias, bem como a experiência, e depois de alguns anos sem troféus, ele vai querer provar que é especial mais uma vez.