Libertadores: Flamengo mira a final e LDU surpreende o Palmeiras

As semifinais da Libertadores esquentaram: o Flamengo confirma força e a LDU surpreende o Palmeiras. Tudo em aberto antes das decisões.

Mercado Odds na bet365 Flamengo campeão da Libertadores 1.72 LDU campeã da Libertadores 3.60 Palmeiras campeão da Libertadores 6.50 Racing campeão da Libertadores 10.00

Essas odds são da bet365 e podem sofrer alterações.

Libertadores entra em clima de decisão

A Copa Libertadores 2025 chega ao momento mais tenso da temporada.

Os jogos de ida das semifinais mostraram dois caminhos distintos: de um lado, o Flamengo, consolidado e em busca de mais uma final continental; do outro, a LDU, que ressurgiu como potência ao atropelar o Palmeiras na altitude de Quito.

Com placares que moldam cenários opostos, os jogos de volta prometem emoção, viradas e tensão até o último minuto.

O equilíbrio das odds mostra que ainda há valor em apostas de longo prazo, principalmente diante do peso histórico das camisas envolvidas.

Racing x Flamengo — vantagem carioca e pressão argentina

O Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Racing por 1 a 0 no Maracanã, em um jogo nervoso, intenso e carregado de tensão desde o início.

O gol de Jorge Carrascal, já nos minutos finais, foi o desfecho ideal para uma atuação madura de um time que sabe lidar com a pressão.

Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro mostrou equilíbrio tático, paciência com a bola e controle total das ações ofensivas, mesmo enfrentando uma equipe argentina compacta e disciplinada.

O resultado foi mais do que um simples placar: representou a reafirmação de uma ideia de jogo sólida, que combina intensidade e controle. As odds de 1.72 na bet365 para o título refletem esse domínio.

O Racing, por outro lado, chega para a volta em Avellaneda pressionado e com a obrigação de mudar a postura. Empurrado por mais de 40 mil torcedores no Cilindro, deve adotar uma abordagem mais agressiva, tentando sufocar a saída de bola rubro-negra e transformar o ambiente em um aliado.

O grande desafio será quebrar uma defesa que combina solidez com experiência e enfrenta pressão com serenidade.

Ainda assim, a camisa pesa e a pressão também. A odd de 10.00 para o título argentino é arriscada, mas sedutora para quem acredita na força do fator local e na imprevisibilidade que sempre marca a Libertadores.

Palmeiras x LDU — altitude pesa e reviravolta será necessária

O outro lado das semifinais contou uma história completamente diferente. Em Quito, a LDU atropelou o Palmeiras por 3 a 0, numa noite em que a altitude e o ritmo intenso dos equatorianos se tornaram obstáculos para o time de Abel Ferreira.

Desde os minutos iniciais, a LDU assumiu o controle da partida com transições rápidas, movimentação coordenada e pressão alta, sufocando a saída de bola palmeirense.

Os gols vieram como consequência natural de um domínio técnico e físico absoluto, especialmente no primeiro tempo, quando o confronto praticamente se definiu.

O Verdão, por sua vez, mostrou um de seus raros lapsos de competitividade internacional. Lento, espaçado e previsível, sofreu com o desgaste e com a falta de reação diante da intensidade adversária.

O 3 a 0 não apenas ampliou a vantagem equatoriana, mas também expôs as fragilidades de um time que costuma oscilar longe de casa — especialmente em condições extremas como as de Quito.

Agora, em São Paulo, o cenário é de missão quase impossível. O Palmeiras precisará vencer por quatro gols de diferença para chegar à final, algo que só conseguiu em raros momentos da era Abel, mas se tornou marca nos últimos meses.

Mesmo com o fator Allianz Parque, onde o time costuma transformar a pressão da torcida em combustível, a tarefa é monumental. As odds da bet365 refletem o cenário: 6.50 para o título do Palmeiras, contra 3.60 para a LDU.

Em contrapartida, a LDU entra em campo com tranquilidade e foco total em administrar a vantagem. Com um meio-campo sólido e um ataque veloz, o time de Quito se consolida como o grande azarão que virou protagonista nesta reta final da Libertadores.

E, se mantiver o nível de atuação do jogo de ida, pode transformar o sonho do tetra do Palmeiras em um capítulo trágico na história recente do clube no torneio continental.

Tudo em aberto antes das grandes decisões

O roteiro da Libertadores promete drama e imprevisibilidade. O Flamengo chega à volta com controle emocional e força técnica para confirmar o favoritismo e avançar à final, mas terá que superar a pressão de El Cilindro para ficar com a vaga.

Já o Palmeiras enfrenta o desafio de sua temporada: reverter um cenário quase impossível diante de uma LDU em estado de graça.

Com odds equilibradas e performances contrastantes, as semifinais da Libertadores 2025 reforçam a essência do torneio — onde tradição, altitude e emoção caminham lado a lado.