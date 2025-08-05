Quem já encaminhou a vaga e quem precisa da virada na Copa do Brasil? Veja odds

Depois de confrontos intensos na ida, alguns times abriram vantagem, outros ainda respiram por uma vaga — e há quem precise de um verdadeiro milagre para seguir vivo na competição.

Em campo, rivalidade, pressão e sonhos em jogo. Fora dele, as casas de apostas já se movimentam, com odds atualizadas que ajudam a traçar o novo cenário de cada duelo.

É hora de separar os confrontos praticamente definidos dos que ainda têm muito a oferecer. Será que o Botafogo vai confirmar a vantagem? O Corinthians vai segurar a pressão no Allianz? E o Flamengo, pode aprontar no Mineirão?

Com base nas odds da Superbet, analisamos as possibilidades e destacamos quem está mais perto de avançar e quem ainda pode surpreender.

Confrontos encaminhados

Alguns clubes construíram boas vantagens no jogo de ida e estão com a classificação bem encaminhada, segundo a Superbet.

RB Bragantino x Botafogo

Com uma vitória por 2 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo chega ao jogo de volta como amplo favorito: 1.08 para avançar, contra 8.30 do Bragantino. A missão dos paulistas é quase impossível.

Vivendo boa fase, o Glorioso deve administrar a partida e garantir a classificação. Mesmo após a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, a equipe de Davide Ancelotti não deve ter dificuldades para avançar na Copa do Brasil.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Botafogo 1.08 Superbet

Retrô x Bahia

Mesmo fora de casa, o Bahia leva uma vantagem importante após o 3 a 2 em Salvador. Segundo a Superbet, o Tricolor tem 1.09 de odds para classificar, enquanto o Retrô aparece com 7.60.

Melhor e com mais investimento, o Bahia deixou a desejar nos últimos jogos, tanto contra o Retrô quanto diante do Sport, no fim de semana pelo Brasileirão. Mesmo assim, a tendência é de que a equipe de Rogério Ceni avance, mesmo que não seja uma tarefa das mais fáceis.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Bahia 1.09 Superbet

Fluminense x Internacional

Vencer fora de casa por 2 a 1 deu ao Flu uma situação confortável para decidir no Maracanã. As odds reforçam o favoritismo carioca: 1.20 contra 4.65 do Colorado.

Se recuperando após um retorno complicado da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense voltou a vencer no fim de semana. O Internacional, por outro lado, voltou a esbarrar em uma sequência de resultados ruins. Se o Tricolor mantiver a pegada, a classificação deve vir sem sustos.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Fluminense 1.20 Superbet

Jogos em aberto

Confrontos equilibrados, em que uma jogada pode mudar tudo.

Palmeiras x Corinthians

O Timão venceu por 1 a 0 em casa, mas o Verdão tem o Allianz ao seu lado no jogo da volta. A classificação está em aberto: 1.87 para o Corinthians, contra 1.95 do Palmeiras.

Jogando em casa e com a pressão para cima de Abel Ferreira, a única saída para o Palmeiras é jogar tudo o que pode neste clássico contra o Corinthians. O Timão, por sua vez, deve se fechar e jogar no erro do rival. Contudo, por estar mais acostumado a viver situações deste tipo nos últimos anos, a expectativa é de que o Palmeiras avance.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Palmeiras 1.95 Superbet

Vasco x CSA

O empate sem gols em Alagoas deixou tudo para São Januário. O Vasco é favorito com 1.27, mas o CSA ainda sonha: 3.85 de odds.

Em um dos jogos mais imprevisíveis da Copa do Brasil, Vasco e CSA se enfrentam. Na casa do Gigante da Colina, a vantagem é toda dos cariocas, mas isso não significa que será simples. Apesar da má fase, a torcida deve fazer a diferença e o Cruz-Maltino deve avançar.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Vasco 1.27 Superbet

CRB x Cruzeiro

O 0 a 0 no Mineirão não dá margem para erro. O Cruzeiro é favorito, com 1.46, mas o CRB confia em decidir em casa: 2.75 de odds.

Em Alagoas, o confronto está em aberto, mas o Cruzeiro, que reencontrou o caminho das vitórias, deve se classificar. Porém, assim como contra o Santos, os regatianos irão com tudo para surpreender e ficar com a vaga.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Cruzeiro 1.46 Superbet

Possíveis viradas

Times que perderam na ida, mas têm condições reais de reverter a situação.

Athletico-PR x São Paulo

Mesmo com a vitória por 2 a 1 no Morumbi, o Tricolor terá um desafio: segurar o Furacão na Arena da Baixada. Odds de 1.26 para o São Paulo, contra 3.90 do Athletico — valor que pode atrair quem acredita em virada.

Vencendo bem na temporada após a chegada de Crespo, o São Paulo é o grande favorito para passar de fase neste confronto. Porém, não é sábio subestimar o Athletico-PR em seus domínios. Apesar disso, o Soberano deve avançar.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas São Paulo 1.26 Superbet

Atlético-MG x Flamengo

O Galo venceu no Maracanã e chega com 1.36 para avançar. Mas o Flamengo, mesmo em baixa, ainda é o Flamengo — e tem 3.15 de odds para reverter na Arena MRV.

Pressionado, o time de Filipe Luís precisa dar uma resposta para a torcida. Após a derrota no primeiro jogo e o empate contra o Ceará, uma virada contra o Atlético-MG seria o cenário perfeito para o Flamengo recuperar gás na temporada.

Palpite de quem avança Odds para a classificação Casa de apostas Flamengo 3.15 Superbet

Na Copa do Brasil, cada jogada importa

A Copa do Brasil segue firme com seu DNA imprevisível. Mesmo com favoritos claros nas odds da Superbet, como Botafogo, São Paulo e Fluminense, o torneio já mostrou inúmeras vezes que vantagem no placar não significa vaga garantida.

Do outro lado, jogos como Palmeiras x Corinthians e Vasco x CSA seguem completamente em aberto — e prometem emoção até os minutos finais.

Para quem acompanha de perto, o cenário é perfeito: equilíbrio, rivalidade e odds ajustadas em tempo real. Resta saber quem vai confirmar o favoritismo e quem ainda pode surpreender. E como toda boa Copa do Brasil, a única certeza é que vem drama por aí.