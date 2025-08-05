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Copa do Brasil favoritos classificação oitavas
Lucas Gomes

Quem já encaminhou a vaga e quem precisa da virada na Copa do Brasil? Veja odds

Copa do Brasil

A semana promete fortes emoções com os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025.

Depois de confrontos intensos na ida, alguns times abriram vantagem, outros ainda respiram por uma vaga — e há quem precise de um verdadeiro milagre para seguir vivo na competição. 

Em campo, rivalidade, pressão e sonhos em jogo. Fora dele, as casas de apostas já se movimentam, com odds atualizadas que ajudam a traçar o novo cenário de cada duelo.

É hora de separar os confrontos praticamente definidos dos que ainda têm muito a oferecer. Será que o Botafogo vai confirmar a vantagem? O Corinthians vai segurar a pressão no Allianz? E o Flamengo, pode aprontar no Mineirão? 

Com base nas odds da Superbet, analisamos as possibilidades e destacamos quem está mais perto de avançar e quem ainda pode surpreender.

Confrontos encaminhados

Alguns clubes construíram boas vantagens no jogo de ida e estão com a classificação bem encaminhada, segundo a Superbet.

RB Bragantino x Botafogo

Com uma vitória por 2 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo chega ao jogo de volta como amplo favorito: 1.08 para avançar, contra 8.30 do Bragantino. A missão dos paulistas é quase impossível.

Vivendo boa fase, o Glorioso deve administrar a partida e garantir a classificação. Mesmo após a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, a equipe de Davide Ancelotti não deve ter dificuldades para avançar na Copa do Brasil.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Botafogo 1.08 Superbet

Retrô x Bahia

Mesmo fora de casa, o Bahia leva uma vantagem importante após o 3 a 2 em Salvador. Segundo a Superbet, o Tricolor tem 1.09 de odds para classificar, enquanto o Retrô aparece com 7.60.

Melhor e com mais investimento, o Bahia deixou a desejar nos últimos jogos, tanto contra o Retrô quanto diante do Sport, no fim de semana pelo Brasileirão. Mesmo assim, a tendência é de que a equipe de Rogério Ceni avance, mesmo que não seja uma tarefa das mais fáceis.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Bahia 1.09 Superbet

Fluminense x Internacional

Vencer fora de casa por 2 a 1 deu ao Flu uma situação confortável para decidir no Maracanã. As odds reforçam o favoritismo carioca: 1.20 contra 4.65 do Colorado.

Se recuperando após um retorno complicado da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense voltou a vencer no fim de semana. O Internacional, por outro lado, voltou a esbarrar em uma sequência de resultados ruins. Se o Tricolor mantiver a pegada, a classificação deve vir sem sustos.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Fluminense 1.20 Superbet

Jogos em aberto

Confrontos equilibrados, em que uma jogada pode mudar tudo.

Palmeiras x Corinthians

O Timão venceu por 1 a 0 em casa, mas o Verdão tem o Allianz ao seu lado no jogo da volta. A classificação está em aberto: 1.87 para o Corinthians, contra 1.95 do Palmeiras.

Jogando em casa e com a pressão para cima de Abel Ferreira, a única saída para o Palmeiras é jogar tudo o que pode neste clássico contra o Corinthians. O Timão, por sua vez, deve se fechar e jogar no erro do rival. Contudo, por estar mais acostumado a viver situações deste tipo nos últimos anos, a expectativa é de que o Palmeiras avance.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Palmeiras 1.95 Superbet

Vasco x CSA

O empate sem gols em Alagoas deixou tudo para São Januário. O Vasco é favorito com 1.27, mas o CSA ainda sonha: 3.85 de odds.

Em um dos jogos mais imprevisíveis da Copa do Brasil, Vasco e CSA se enfrentam. Na casa do Gigante da Colina, a vantagem é toda dos cariocas, mas isso não significa que será simples. Apesar da má fase, a torcida deve fazer a diferença e o Cruz-Maltino deve avançar.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Vasco 1.27 Superbet

CRB x Cruzeiro

O 0 a 0 no Mineirão não dá margem para erro. O Cruzeiro é favorito, com 1.46, mas o CRB confia em decidir em casa: 2.75 de odds.

Em Alagoas, o confronto está em aberto, mas o Cruzeiro, que reencontrou o caminho das vitórias, deve se classificar. Porém, assim como contra o Santos, os regatianos irão com tudo para surpreender e ficar com a vaga.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Cruzeiro 1.46 Superbet

Possíveis viradas

Times que perderam na ida, mas têm condições reais de reverter a situação.

Athletico-PR x São Paulo

Mesmo com a vitória por 2 a 1 no Morumbi, o Tricolor terá um desafio: segurar o Furacão na Arena da Baixada. Odds de 1.26 para o São Paulo, contra 3.90 do Athletico — valor que pode atrair quem acredita em virada.

Vencendo bem na temporada após a chegada de Crespo, o São Paulo é o grande favorito para passar de fase neste confronto. Porém, não é sábio subestimar o Athletico-PR em seus domínios. Apesar disso, o Soberano deve avançar.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
São Paulo 1.26 Superbet

Atlético-MG x Flamengo

O Galo venceu no Maracanã e chega com 1.36 para avançar. Mas o Flamengo, mesmo em baixa, ainda é o Flamengo — e tem 3.15 de odds para reverter na Arena MRV.

Pressionado, o time de Filipe Luís precisa dar uma resposta para a torcida. Após a derrota no primeiro jogo e o empate contra o Ceará, uma virada contra o Atlético-MG seria o cenário perfeito para o Flamengo recuperar gás na temporada.

Palpite de quem avançaOdds para a classificaçãoCasa de apostas
Flamengo 3.15 Superbet

Na Copa do Brasil, cada jogada importa

A Copa do Brasil segue firme com seu DNA imprevisível. Mesmo com favoritos claros nas odds da Superbet, como Botafogo, São Paulo e Fluminense, o torneio já mostrou inúmeras vezes que vantagem no placar não significa vaga garantida.

Do outro lado, jogos como Palmeiras x Corinthians e Vasco x CSA seguem completamente em aberto — e prometem emoção até os minutos finais.

Para quem acompanha de perto, o cenário é perfeito: equilíbrio, rivalidade e odds ajustadas em tempo real. Resta saber quem vai confirmar o favoritismo e quem ainda pode surpreender. E como toda boa Copa do Brasil, a única certeza é que vem drama por aí.