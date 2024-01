Esportiva Bet é confiável? Confira a análise e veja dicas

A dúvida se a Esportiva Bet é confiável é comum entre os apostadores, assim como em outras casas de apostas.

Por isso, fizemos uma análise sobre aspectos importantes da empresa para você entender por que a Esportiva bet é confiável. Isso inclui a sua reputação da casa de apostas, licença de jogos, bônus de boas-vindas e muito mais. Dessa forma, você conseguirá decidir por conta própria se vale a pena se cadastrar no site.

Bônus de boas-vindas

Um recurso interessante da plataforma e que vale a pena usar é o seu bônus de boas-vindas para novos apostadores. Por isso, se você ainda não tem uma conta na plataforma, pode aproveitar apostas grátis. Saiba todos os detalhes na página sobre o Esportiva bet bônus.

Vantagens e desvantagens da Esportiva Bet

Vamos explicar mais adiante por que a Esportiva Bet é confiável. Entretanto, este não é o único aspecto que o apostador deve analisar na hora de escolher uma casa de apostas.

Essa decisão deve ser baseada também no que cada empresa tem a oferecer, ou seja, as suas vantagens e desvantagens. Por isso, separamos alguns pontos fortes e fracos para ajudá-lo a decidir se a plataforma vale a pena.

Vantagens da Esportiva Bet

A Esportiva Bet conta com as modalidades esportivas mais populares no Brasil atualmente, oferecendo também diversos mercados de apostas. Além disso, a empresa conta com diversos jogos de cassino disponíveis e disponibiliza um Esportiva Bet bônus de boas-vindas para novos clientes em jogos crash selecionados.

Desvantagens da Esportiva Bet

Em contrapartida à quantidade de mercados de apostas disponíveis, notamos que a plataforma não disponibiliza tantos esportes como outras concorrentes. Além disso, a empresa não desenvolveu recursos que podem ser interessantes aos apostadores, como app para aparelhos móveis e serviços de transmissão ao vivo de eventos esportivos.

Esportiva Bet é confiável?

A plataforma é licenciada e regulamentada pelo governo de Curaçao, o que comprova que a Esportiva Bet é confiável. Você pode verificar o selo e outros dados de licenciamento da casa de apostas no rodapé da sua página oficial. Isso garante que a empresa segue as leis estabelecidas para atuar no setor de apostas.

Esportiva Bet é seguro?

Quando acessar o site da Esportiva Bet, é possível verificar um ícone de cadeado na barra do seu navegador. Este símbolo representa a segurança do site, que garante a proteção dos seus dados pessoais e números de cartões de crédito durante as suas transações. Ademais, a plataforma oferece o Pix como método de pagamento, o que reafirma que a Esportiva Bet é confiável.

Licença de Apostas e Jogos

Um aspecto que comprova a confiabilidade da plataforma é que a mesma fornece todos os seus dados no site. Portanto, você pode verificar que a casa de apostas é operada pela Netuno Games N.N., uma empresa registrada em Curaçao. Esta licença é um selo de garantia de que a empresa segue as leis para operar no setor de apostas.

Esportiva Bet no Reclame Aqui

Visitar o site Reclame Aqui para avaliar a reputação das empresas tornou-se uma prática comum dos brasileiros. Não é obrigatório que as instituições tenham perfis ativos no site de reclamações. Porém, esta é uma forma interessante de proporcionar maior segurança para os clientes.

Neste sentido, a Esportiva Bet vem respondendo a maior parte das reclamações feitas no site. Porém, a sua nota ainda está baixa em comparação a outras concorrentes. O ideal é que você solucione qualquer dificuldade com o atendimento ao cliente do próprio site.

Esportiva Bet app para Dispositivos Android e iPhone

Algumas casas de apostas desenvolveram aplicativos para smartphones com o intuito de facilitar o acesso à plataforma nesses dispositivos. Infelizmente este ainda não é o caso da Esportiva Bet, porém, ainda é possível fazer apostas online pelo celular. Os apostadores podem acessar o site pelo navegador de um aparelho, encontrando todas as funcionalidades, incluindo os Esportiva Bet bônus.

Para acessar o site rapidamente, você pode criar um ícone de atalho na sua tela de início. Você só precisa clicar no ícone de compartilhamento quando acessar a plataforma e selecionar a opção “Adicionar à Tela Inicial”. Depois, você terá algo semelhante ao Esportiva Bet app no seu celular. Por isso, não há grandes reclamações neste sentido.

Futebol na Esportiva Bet Brasil

Ainda que a Esportiva Bet não ofereça uma ampla diversidade de modalidades esportivas, a plataforma não decepciona no futebol. Assim como outras concorrentes mais estabelecidas no mercado, o site disponibiliza diversos campeonatos nacionais e internacionais para os apostadores.

Ademais, o apostador pode escolher entre diversas opções de mercados de apostas em pré-jogos ou em apostas ao vivo. É possível também fazer um ou mais palpites utilizando um único bilhete de apostas, tudo depende do estilo de jogo de cada um. Por isso, vale a pena ver a lista completa de mercados no site oficial da Esportiva Bet.

Odds e taxas de pagamento da Esportiva Bet

Os odds dos eventos esportivos determinam os retornos dos clientes em caso de acerto. Por isso, é essencial analisar quais cotações são oferecidas por cada site de apostas online. Neste quesito, a plataforma não fica atrás, já que possui odds competitivas e em média com o mercado de apostas.

Portanto, não há motivos para se preocupar em ficar em desvantagem com as condições de apostas. Outra razão para não se preocupar é em relação a taxas de pagamento, já que a Esportiva Bet e o Pix não fazem qualquer cobrança adicional nas suas transações.

Como sacar dinheiro na Esportiva Bet?

A partir do momento em que você tiver saldo disponível na sua conta, é possível solicitar um saque através do Pix pelo site. Para isso, você deverá enviar comprovantes de identidade, como documentos de identificação e residência. Este é um protocolo de segurança da empresa para os clientes, o que confirma que a Esportiva Bet é confiável.

Depois, você deve selecionar a opção de saque, inserir o valor desejado e completar os dados e instruções do Pix para finalizar a sua transação. Infelizmente não é possível fazer transações com boleto bancário até o momento.

Vale mencionar que o valor mínimo de cada saque é de R$10. Além disso, você só pode fazer um saque a cada 24 horas no site.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Se você estiver com dúvidas ou reclamações sobre a plataforma, existem diferentes maneiras de entrar em contato com o suporte. Para começar, a casa de apostas possui um chat ao vivo que funciona 24 horas por dia. Ademais, você pode enviar um e-mail.

Conclusão sobre a Esportiva Bet

Neste artigo demonstramos que a Esportiva Bet é confiável e tem os seus pontos positivos. Destacamos os mercados de apostas variados, diversos jogos de cassino e um bônus de boas-vindas para apostadores iniciantes. Adicionalmente, o site conta com um método de pagamento seguro e prático, já utilizado pela maioria dos brasileiros, o Pix. Entretanto, não há outras opções de pagamento no site, o que pode ser limitante para alguns clientes.

Como a Esportiva Bet é uma casa de apostas relativamente recente, a empresa ainda não oferece recursos como app para aparelhos móveis e transmissões ao vivo de eventos esportivos. Além disso, notamos que o atendimento ao cliente pode ser um pouco demorado, algumas vezes.

De qualquer forma, recomendamos que você também pesquise o site para decidir se vale a pena se cadastrar. Por fim, tire as suas dúvidas e reclamações com o suporte da casa de apostas.

Do que gostamos Do que não gostamos Bônus de boas-vindas Não há Esportiva Bet app para celulares e tablets Diversos mercados de apostas Não possui streaming ao vivo de esportes Pix como método de pagamento

Perguntas Frequentes da Esportiva Bet

Como mencionamos anteriormente, você pode tirar as suas dúvidas e reclamações diretamente com o suporte do site. Entretanto, separamos algumas perguntas frequentes do site que podem ajudá-lo, veja a seguir.

Como funciona a Esportiva Bet?

A Esportiva Bet é confiável e apresenta apostas esportivas e jogos de cassino que são feitos com dinheiro real. A empresa é licenciada e regulamentada pelo governo de Curaçao, por isso, pode fazer os seus palpites com tranquilidade. Para começar, você precisa criar uma conta no site completando os seus dados pessoais e realizando um depósito.

Qual é o código bônus Esportiva Bet?

No momento você não precisa utilizar um código bônus Esportiva Bet para adquirir o bônus de boas-vindas ou qualquer outra promoção do site. Uma vez que você esteja cadastrado no site, só precisa realizar o seu login e cumprir com os requisitos de cada oferta.

Como fazer aposta na Esportiva Bet?

Para apostar na Esportiva Bet, os clientes devem completar o seu formulário de cadastro no site ou login e depositar um saldo na conta. Os depósitos e saques podem ser feitos através do Pix de maneira prática e fácil, o que garante que a Esportiva Bet é confiável.

Qual é a melhor forma de apostar na Esportiva Bet?

Com diversas opções de mercados de apostas e jogos de cassino, você é quem decide a melhor forma de apostar de acordo com o seu estilo. Você pode analisar os dados e históricos de equipes e jogadores para ajudá-lo a ter algum embasamento em suas apostas esportivas. Entretanto, é importante ter em mente que você pode não acertar os seus palpites, por isso, faça as suas apostas com responsabilidade.

