Esportiva Bet bônus: Confira como conseguir apostas grátis

Saiba como funciona o Esportiva bet bônus para obter apostas grátis nesta casa.

A Esportiva Bet está há alguns anos no mercado de apostas online. Apesar de ter foco em apostas esportivas, também oferece um catálogo considerável nos jogos de cassino. A operadora vem disputando espaço entre as grandes plataformas, tanto nas promoções como nos serviços.

Neste guia, você conhecerá tudo sobre o funcionamento da Esportiva Bet Brasil. Nossa equipe preparou uma análise completa sobre a plataforma bets.

Pegar bônus

Bônus de boas vindas

Algumas operadoras utilizam as bonificações de boas vindas para novos apostadores. Na Esportiva Bet Brasil, não é diferente. Ou seja, também é possível resgatar bônus ou um código promocional para garantir bonificações para começar a apostar na casa.

Por isso, separamos abaixo algumas possibilidades de bonificações que a Esportiva Bet Brasil pode disponibilizar.

Pegar bônus

Ofertas para esportes

Na pesquisa feita durante o período em que fizemos nossa análise, não localizamos, no site da Esportiva Bet Brasil, uma oferta de boas-vindas.

No entanto, há um bônus interessante para os fãs de apostas esportivas. Com esse Esportiva bet bônus, é possível ganhar uma aposta grátis a cada 30 apostas Esportivas.

Pegar bônus

Termos e condições da oferta de esportes

Há algumas regras que precisam ser seguidas para obter a oferta de apostas em esportes:

O stake mínimo é de 1.20 para apostas simples. Por outro lado, são necessárias 50 apostas com um stake mínimo de 1.50 para apostas múltiplas.

O valor da aposta grátis será a média dos palpites realizados.

A oferta é válida para apostas ganhas e perdidas.

Porém, as apostas encerradas com cashout não são contabilizadas.

Não existe regra de rollover para aposta grátis.

Os Termos e Condições Gerais se aplicam.

Ofertas para cassino

Com o bônus de boas-vindas para cassino, você pode resgatar até 100% do primeiro depósito com valor máximo de R$500. Além dessa, é possível que a operadora forneça outras promoções ocasionais ou um código.

Esta bonificação não é automática e deve resgatada pelo cliente de acordo com os T&Cs. A promoção só é valida para o primeiro depósito feito na plataforma por novos usuários. Quando o cliente faz o primeiro depósito, após preencher o valor, deverá selecionar esta oferta para poder fazer o resgate.

Existem algumas condições básicas, que listamos abaixo, para desbloquear o bônus;

A bonificação só está disponível para três contas por endereço de IP;

Válido apenas no primeiro depósito;

O requisito de rollover da promoção é que o cliente deve apostar 10 vezes o valor bonificado somado ao do depósito;

Os jogos elegíveis para a promoção são consultados após fazer o primeiro depósito, no site da empresa;

A promoção só é válida para maiores de 18 anos.

Para conhecer os T&Cs da empresa, no que diz respeito a bonificações de cassino, acesse o site da operadora. Lá você poderá encontrar no topo da página a seção “Promoção”. Clicando nela, é possível conferir possíveis promoções fornecidas.

Pegar bônus

Vantagens e desvantagens da Esportiva Bet

Como toda empresa que presta serviços, a operadora também possui prós e contras que devem ser levados em conta. Isso é importante para que você consiga formular sua própria opinião sobre a casa. Por isso, separamos abaixo alguns pontos captados em nossa análise.

É importante dizer que estes aspectos foram escolhidos a partir da opinião de nossa equipe editorial, por meio de nossa pesquisa.

Vantagens

A primeira vantagem da plataforma bets é sua facilidade. Isto por conta de possuir um design simples, prático e intuitivo. Além de ser bastante funcional, ainda consegue ter um layout que possibilita uma boa experiência de uso.

Outro ponto é a extensão do catálogo de apostas da empresa, principalmente em sua variedade de mercados. Em nossa pesquisa, observamos os mercados de apostas nos eventos esportivos e verificamos várias opções úteis aos apostadores.

Ainda nessa linha, é importante mencionar os recursos ao vivo da plataforma bets. Isto vale tanto para as apostas ao vivo em esportes, como para o suporte ao cliente por meio do chat ao vivo. Isso porque apostar ao vivo torna a experiência dos clientes mais impactante.

Desvantagens

A empresa ainda não disponibiliza um Esportiva Bet app nativo para dispositivos móveis, o que é uma desvantagem. Afinal, os apostadores procuram cada vez mais uma versão móvel das casas para usar no celular ou no tablet.

Outro ponto é a pouca variedade de métodos de pagamento na plataforma. Apesar de a casa possuir um método eficiente, existem clientes que preferem outras opções. Isso, portanto, pode se configurar como uma desvantagem.

Por fim, citamos também a limitação de suas promoções. Sabemos que as bonificações são rotativas e podem aparecer com o tempo. No entanto, o baixo número de promoções também pode ser encarado como desvantagem, visto que é uma demanda de alguns clientes.

Licença de Apostas e Jogos

Para conseguir disponibilizar serviços de apostas online, a plataforma necessita de uma licença de funcionamento.A licença de funcionamento da empresa que analisamos está devidamente registrada em Curaçao. A partir da licença, a casa disponibiliza uma alta gama de serviços em apostas esportivas e em jogos de cassino.

Esportiva Bet no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é uma plataforma que avalia empresas online com base na reclamação de clientes. A partir da posição da empresa frente às reclamações, o Reclame Aqui cria uma pontuação. Ela possibilita avaliar a confiança dos serviços prestados.

A nota da Esportiva Bet no Reclame Aqui é 5,9/10. Além disso, a casa possui uma taxa de 100% das reclamações atendidas. Ou seja, todas as solicitações de contato feitas através do Reclame Aqui foram respondidas pela casa de apostas. O Índice de solução da empresa é de 69,6% das reclamações.

Esportiva Bet app para dispositivos Android e iPhone

Cada vez mais os apostadores online procuram casas que oferecem aplicativos nativos. Dessa forma, é possível apostar utilizando o celular ou tablet.

A partir de nossa busca, informamos que não há um Esportiva Bet app nativo para download. Isso vale para os sistemas operacionais Android e iOS. É possível que a empresa esteja desenvolvendo essa extensão para ser disponibilizada no futuro.

Apesar de não oferecer um Esportiva Bet app, a versão móvel da plataforma, acessada através do navegador, é otimizada. Assim, ela funciona bem em aparelhos celulares. Isso significa que você pode ter acesso a todas as funcionalidades, serviços e recursos na tela do seu smartphone.

Acesse a Esportiva bet

Futebol na Esportiva Bet

O futebol é, sem dúvida, o esporte preferido entre os apostadores. A empresa busca cobrir os principais campeonatos, torneios e competições nacionais e internacionais. Além disso, foca em oferecer mercados de apostas diversos e populares aos apostadores.

Conheça, a seguir, alguns torneios em que é possível apostar na operadora.

Brasileirão Série A;

Champions League;

Copa Libertadores;

Bundesliga;

La Liga.

Estas são apenas algumas opções. Você pode conferir todo o catálogo da casa no site oficial da casa. Mas antes confira alguns mercados de apostas populares no futebol. Destacamos: Resultado Final ou 1x2, Mais/Menos, Handicap asiático, escanteios e dupla Chance e outros.

Em cada um dos eventos cobertos pela empresa, existem vários mercados, além dos que citamos acima. Neles você pode fazer apostas simples ou combinadas. Entre no site da Esportiva Bet e conheça todos os serviços fornecidos e possibilidades de apostas.

Aposte agora

Odds e taxas de pagamento do Esportiva Bet

Dentro do mercado de apostas, a odd é um nome que se dá à cotação de uma aposta. É representado por um número que é o multiplicador do valor do palpite e a possibilidade de um evento acontecer.

As odds, portanto, são números que variam com frequência e devem ser analisados com atenção antes de fazer qualquer aposta. Por isso é importante conferir este número para depois escolher seu palpite. No caso da Esportiva Bet, as odds estão na média do mercado.

No que diz respeito a possíveis taxas de pagamento em transações de saques ou depósitos, não localizamos no site oficial. Entretanto, é bom conferir as especificidades de suas demandas pessoais nos Termos e Condições da casa.

O método de pagamento utilizado pela empresa é o Pix. Esta ferramenta é muito popular desde que começou a funcionar em nosso país, lançado pelo Banco Central. Sendo assim, se configura como uma forma rápida e segura de fazer transações monetárias.

Como sacar dinheiro na Esportiva Bet?

Se você teve algum retorno nas apostas, pode sacar os valores para uma conta de sua preferência. Este processo pode ser feito sem maiores complicações, caso você conheça o passo a passo abaixo. Mas antes, recomendamos utilizar uma conta da mesma titularidade do cadastro.

Dito isto, confira abaixo como realizar o procedimento de saque.

Faça o login na Esportiva bet; Procure, na parte superior do site, a sua conta; Vá na opção de saque; Preencha as informações necessárias para o pagamento via Pix; Confira os dados e confirme a transação.

Feito isso, é esperar o tempo de processamento da transação. Os pagamentos feitos com Pix são geralmente processados de forma muito rápida, mas podem variar conforme o valor.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Caso você necessite de ajuda, ou mesmo um suporte para quaisquer dificuldades, deve utilizar o serviço de atendimento ao cliente. Desta maneira, conheça abaixo os canais de contato que a plataforma dispõe:

Chat ao vivo;

E-mail.

Para acessar o chat, é preciso ir na guia do Suporte, que pode ser localizada na parte inferior do site. É uma forma de atendimento mais rápida e direta. Caso não tenha urgência, pode utilizar o e-mail para fazer contato ou mesmo prestar reclamação e fazer sugestões.

Acesse a Esportiva bet

A Esportiva Bet Brasil é confiável e segura?

Agora você já conhece as possibilidades de bonificações, além de alguns prós e contras da plataforma. E sobre segurança e confiabilidade? Analisamos alguns critérios que apontam que a empresa é segura e confiável.

Isto porque a casa de apostas é devidamente licenciada e sediada em Curaçao. Logo, recebe uma legislação que deve seguir e tem suas operações fiscalizadas. Além disso, verificamos a opinião dos usuários para confirmar sua credibilidade.

Uma empresa é segura se as informações prestadas e os processos de pagamentos forem codificados e bem guardados. Percebemos isso na plataforma ao consultar o selo SSL/TLS do site. Isso indica a criptografia das informações e transações realizadas no site.

Logo, há informações indicam que a empresa possui segurança e credibilidade. Inclusive, está entre as casas de apostas bem avaliadas do mercado. Isto por conta dos aspectos analisados acima, bem como a extensão de seu catálogo de serviços, produtos e recursos.

Acesse a Esportiva bet

Conclusão sobre a Esportiva Bet

Com este guia, você conheceu os principais detalhes da operadora. Ao analisarmos as bonificações, a credibilidade e a extensão dos serviços oferecidos pela casa, podemos fazer uma conclusão.

A Esportiva Bet é uma empresa confiável e segura. Ela vem conquistando seu lugar entre as grandes casas de apostas do mercado. Além do seu extenso catálogo, ainda existe a possibilidade de resgatar bônus que porventura forem disponibilizados.

Confira, a seguir, uma síntese de nossa revisão.

Pontos fortes Pontos fracos Design intuitivo; Não oferece app Android ou iOS; Mercados de apostas diversificados; Poucos métodos de pagamento; Apostas e chat ao vivo. Limitações nas promoções.

Acesse a Esportiva bet

Perguntas Frequentes

Se ficou alguma dúvida no decorrer deste guia, confira abaixo as perguntas feitas com recorrência.

É seguro apostar na Esportiva Bet?

Sim. A empresa possui credenciais de licenciamento para oferecer apostas esportivas e no cassino. Além disso, possui selos de segurança em criptografia dos dados que circulam na plataforma. Isto vale tanto para informações pessoais quanto para pagamentos.

Posso apostar no celular?

Sim. Apesar de não ter um app, a versão móvel da plataforma no navegador dos celulares é otimizada. A casa de apostas pode funcionar em celulares e tablets. Isto vale tanto para dispositivos Android quanto iOS. Basta acessar o site através de um navegador, como o Google Chrome ou o Safari.

Quais são os métodos de pagame

ntos disponíveis?

A empresa conta com o Pix, método de pagamento do Banco Central do Brasil. Através deste processo de pagamento eletrônico, é possível fazer transferências de saque ou depósito de forma eficiente, rápida e segura.

Acesse a Esportiva bet