Dicas de Apostas para Sporting x Juventus: Nada está decidido

Esta quinta-feira o Sporting recebe a Juventus no jogo de volta das quartas-de-final da Liga Europa, com o time italiano a ter uma vantagem de 1-0.

Se normalmente essa eliminatória poderia estar seriamente inclinada para o lado da Vecchia Signora, pelo que se viu em Turim, os Leões podem surpreender se estiverem ao seu melhor.

Dicas de Apostas para Sporting x Juventus

As odds são cortesia da bet365 e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real.

Sporting vence com cotação de 6/5 na bet365

Jogo decidido após os pênaltis com cotação de 5/1 na bet365

Pedro Gonçalves para marcar a qualquer altura dos 90 minutos com cotação de 13/8 na bet365

Sporting a precisar de vencer

Para além de precisar de vencer para chegar às meias-finais da Liga Europa, o Sporting precisa de vencer para motivar o seu time que, esta época, está longe do seu melhor.

Na Primeira Liga a briga por um lugar na Liga dos Campeões na próxima época está cada vez mais complicada. Depois de mais um decepcionante empate no final de semana, 1 a 1 contra o modesto Arouca, os Leões estão em quarto, a sete pontos do terceiro Braga, com seis rodadas por disputar.

Mas Rúben Amorim é um treinador que tem feito um bom trabalho e ambição não faltará no time de Lisboa, assim, com orgulho ferido, o Sporting vai dar tudo e pode surpreender com uma vitória nos 90 minutos.

Sporting x Juventus Aposta 1: Sporting vence com cotação de 6/5 na bet365

Vencer pode não chegar

Se a vitória da equipe portuguesa é possível, não se esperam muitos gols, pelo contrário. Uma vitória do Sporting deverá ser pela diferença mínima de um gol. Se assim for, espera-se prorrogação e até pênaltis.

A Juve precisa seguir em frente na Liga Europa, para tentar vencer a competição e assim poder participar na Liga dos Campeões na próxima época. Isso porque na Serie A, a penalização de 15 pontos deixou o time em sétimo lugar, com menos nove pontos que o AC Milan em quarto lugar.

Mas a Juventus não conseguiu vencer os últimos dois jogos fora de casa contra times portugueses, o FC Porto em 2020/21 e o Benfica já esta época na Champions.

Ao contrário do Sporting, a Juve pode ainda vencer outro troféu, a Coppa Italia. Na próxima semana vai disputar o jogo de volta das meias-finais contra o Inter de Milão, depois de ter empatado o jogo de ida 1-1 em Turim.

Sporting x Juventus Aposta 2: Jogo decidido após os pênaltis com cotação de 5/1 na bet365

Leões precisam de Pote

Pedro Gonçalves, também conhecido como Pote, tem sido o atacante em melhor forma do Sporting, ele que já anotou 14 gols no campeonato português e três na Liga Europa. Assim, esperamos mais pelo menos um importante gol do meia atacante de 24 anos.

Mas o time Luso tem mais alguns jogadores de qualidade no ataque, como Marcus Edwards, Francisco Trincão e o jovem centroavante de 18 anos, Youssef Chermiti.

Ausentes certos serão Paulinho, Daniel Bragança e Jovane Cabral. O zagueiro Jeremiah St. Juste é dúvida para Amorim.

Na Juventus, Maximilliano Allegri tem em dúvida apenas o experiente goleiro Wojciech Szczesny, com Alex Sandro, Paul Pogba, Federico Chiesa e Ángel Di María todos escalados para o jogo de volta em Lisboa.

Sporting x Juventus Aposta 3: Pedro Gonçalves para marcar a qualquer altura dos 90 minutos com cotação de 13/8 na bet365