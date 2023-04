Dicas de Apostas para Inter de Milão x Benfica: portugueses com muito trabalho pela frente

Esta quarta-feira o Benfica vai a San Siro defrontar o Inter de Milão no jogo de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões.

O time de Lisboa leva uma desvantagem de 2-0, depois de uma derrota surpreendente no Estádio da Luz no jogo de ida na semana passada.

Os homens de Roger Schimdt estão a atravessar uma fase muito complicada, depois de uma época em grande, com três derrotas consecutivas a colocarem todos os títulos que sobram em risco.

Dicas de Apostas para Inter de Milão x Benfica

Empate com 12/5 de odds na bet365

Ambas as equipes marcam com 3/4 na bet365

Resultado correto de 1-1 com 11/2 na bet365

Muita pressão no Benfica

A época do Benfica estava a correr muito bem na Primeira Liga e na Liga dos Campeões. No campeonato português tinha 10 pontos de vantagem no primeiro lugar sobre o segundo, o FC Porto, e na Champions era favorito no confronto das quartas contra o Inter.

Mas tudo começou a cair com a derrota de 2-1 em casa contra os Dragões, seguida por nova derrota no Estádio da Luz, por 2-0, contra os Nerazzurri, e finalmente outra por 1-0 no terreno do modesto Chaves para o campeonato.

Assim, os Encarnados chegam a San Siro com três derrotas consecutivas, com a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões muito complicada e com apenas mais quatro pontos na liderança da Primeira Liga.

Esta quarta-feira será muito importante para o time português superar o nervosismo e fazer uma boa exibição, mesmo que seja eliminado, ou arriscam a perder tudo.

A pressão do Benfica e as qualidades defensivas do Inter sugerem um empate no encontro.

Inter de Milão x Benfica aposta 1: Empate com 12/5 de odds na bet365

Inter gosta do mata-mata

Na Serie A, os Nerazzurri estão em sofrimento, no quinto lugar da tabela com menos dois pontos que o quarto, o AC Milan. No campeonato eles somaram apenas um ponto nos últimos cinco jogos.

Já na Coppa Italia estão nas meias-finais, onde vão defrontar na próxima quarta-feira a Juventus, no jogo de volta em Milão, depois de empararem a 1-1 o jogo de ida.

A defesa do Inter não está ao seu melhor, mas, assim mesmo, não toma mais de um gol em casa desde outubro de 2022. Mas nos três últimos jogos em casa os Nerazzurri perderam de 1 a 0.

Do outro lado, o Benfica não consegue inverter uma desvantagem de dois gols num mata-mata das competições europeias desde os anos 60. O regresso do zagueiro Nicolás Otamendi pode ser uma boa notícia, mesmo sabendo que foi ele quem praticamente 'ofereceu' o gol ao Chaves na sexta-feira.

Esperamos gols dos dois times, mas não muitos, pois os italianos são conhecidos pelo seu futebol defensivo.

Inter de Milão x Benfica aposta 2: Ambas as equipes marcam com 3/4 na bet365

Ramos de um lado Lukaku do outro

Gonçalo Ramos é a maior esperança para o Benfica anotar um gol, com o centroavante português a tentar quebrar uma série de três jogos sem anotar – curiosamente três derrotas. Há que dizer que contra o Porto foi Ramos que cabeceou à trave, com a bola a bater no goleiro Diogo Costa e a entrar.

No Inter, o centroavante belga, Romelu Lukaku, tenta marcar o seu 10º gol na Liga dos Campeões com a camiseta nerazzurra. O time de Milão tem ainda Edin Dzeko e Lautaro Martínez para completar ou mudar o setor atacante.

Olhando para todos esses atacantes, poderíamos pensar que o jogo terá muitos gols, mas a nossa aposta vai para um equilibrado 1 a 1.

Inter de Milão x Benfica aposta 3: Resultado correto de 1-1 com 11/2 na bet365