Dicas de Apostas para Bayern de Munique x Manchester City: Guardiola deve seguir em frente

Manchester City vai continuar a perseguir o objectivo de vencer a Liga dos Campeões ao visitar o Bayern de Munique.

Pep Guardiola vai defrontar mais uma vez o time que treinou antes de mudar para Manchester com uma vantagem confortável de 3 a 0, conseguida no jogo de ida.

As nossas sugestões de apostas são:

Manchester City para vencer com 7/5 na bet365

Erling Haaland para marcar a qualquer altura do jogo com 10/11 na bet365

Ambas as equipes para marcar com 1/2 na bet365

Tuchel ainda não faz a diferença

Thomas Tuchel assumiu o comando dos bávaros, mas o time continua a não mostrar a força de outros tempos, pelo que a briga com o poderoso City não deve ser muito equilibrada.

Depois da derrota no Etihad Stadium, o Bayern deixou escapar uma vantagem de 1 a 0 contra o Hoffenheim na Bundesliga no final de semana, terminado empatado a 1 a 1. Com isso, a vantagem do time da Bavária no campeonato é de apenas dois pontos para o Borussia Dortmund, na briga pelo título.

Tuchel venceu apenas dois dos cinco jogos em que comandou o Bayern, com o time a não tomar qualquer gol em apenas um dos seus últimos sete jogos, estatísticas que trazem pouca confiança para o jogo desta quarta-feira.

Assim, prevemos que o Manchester City, com maior ou menor dificuldade, vá vencer.

Bayern de Munique x Manchester City aposta 1: Manchester City para vencer com 7/5 na bet365

Haaland de outro mundo

O poderoso centroavante norueguês, Haaland, continua em um momento de forma incrível, isso depois de anotar mais dois gols no final de semana, no triunfo por 3-1 contra o Leicester City. O atacante de apenas 22 anos tem 32 gols na Premier League e 11 na Liga dos Campeões.

Será muito complicado para o Bayern parar o centroavante que tem carregado o City nesse final de época. Com o time de Manchester de momento em segundo lugar na Premier League com menos quatro pontos que o Arsenal, mas também menos um jogo.

Assim, a nossa previsão é de que Haaland vai anotar pelo menos um gol.

Bayern de Munique x Manchester City aposta 2:

Erling Haaland para marcar a qualquer altura do jogo com 10/11 na bet365

Bayern tem talento para marcar

A última vez que o Bayern não conseguiu marcar um gol no seu estádio foi em fevereiro de 2020, contra o RB Leipzig, num empate a 0-0. Desde então, conseguiu sempre pelo menos um gol na Allianz Arena.

Normalmente, o time campeão da Alemanha é muito difícil de bater em sua casa, pelo que esperemos pelo menos um gol. O regresso de Sadio Mané também será uma ajuda na procura do mesmo, isso apesar das ausências de Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner e Gabriel Marusic, todos eles lesionados.

Assim, esperamos que o Bayern anote pelo menos um, com o resultado de 2-1 para o City a ser a nossa previsão para o resultado correto, com uma cotação de 17/2 na bet365.

Bayern de Munique x Manchester City aposta 3:

Ambas as equipes para marcar com 1/2 na bet365