Primeiros jogos da Copa do Mundo 2026 favorecem os azarões

A Espanha era a clara favorita contra Cabo Verde, assim como a Bélgica contra o Egito e o Brasil contra Marrocos. Os azarões são o assunto do momento nesta Copa do Mundo.

2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 Aposta em handicap Odds México x Coreia do Sul Coreia do Sul +0,5 handicap asiático 1.85 Alemanha x Costa do Marfim Costa do Marfim +1,0 handicap asiático 2.50 Noruega x Senegal Senegal +0,25 handicap asiático 2.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Rodada de abertura surpreendente

Após cinco dias e 16 partidas da Copa do Mundo de 2026, os azarões vêm provando ser ossos duros de roer. Três seleções posicionadas abaixo da 60ª colocação no ranking mundial entraram em campo na segunda-feira. Embora nenhuma delas tenha vencido, nenhuma saiu de campo derrotada.

Cabo Verde, fazendo sua estreia absoluta em Copas do Mundo, segurou um empate sem gols contra a Espanha, transformando o goleiro Vozinha — cujo apelido é uma homenagem ao icônico lateral-direito brasileiro Josimar — em herói nacional do dia para a noite.

A Nova Zelândia, seleção com a pior colocação no ranking entre os participantes do torneio, arrancou um empate por 2x2 contra o gigante asiático Irã. No mesmo embalo, a Arábia Saudita segurou o Uruguai, o Egito freou a Bélgica e a Coreia do Sul bateu a República Tcheca.

Todos os quatro jogos de segunda-feira terminaram empatados — o maior número de igualdades em um único dia de Copa do Mundo desde 1958. Das primeiras 16 partidas disputadas, os favoritos das casas de apostas tropeçaram em 10 oportunidades, incluindo os oito empates. Ou seja, apenas 37,5% dos favoritos justificaram o favoritismo dentro de campo.

A vitória da Costa do Marfim por 1x0 sobre o Equador e o triunfo da Austrália por 2x0 contra a Turquia foram os dois únicos cenários em que um azarão no mercado de 1X2 venceu seu compromisso de estreia.

A Copa do Mundo expandida para 48 seleções, que gerou temores nos críticos de que veríamos apenas massacres e jogos unilaterais, acabou produzindo uma série de surpresas fantásticas. Se essa tendência se mantiver na segunda rodada, o valor estará novamente do lado dos azarões.

Coreia do Sul pode segurar o embalo do México

O México passou por cima de uma frágil África do Sul por 2x0 na noite de abertura, beneficiando-se de duas expulsões e do caldeirão pulsante do Estádio Azteca. Agora, os mexicanos têm a chance de engatar três vitórias consecutivas em Copas do Mundo pela primeira vez na história.

No entanto, a Coreia do Sul foi talvez ainda mais impressionante ao bater a República Tcheca de virada por 2x1. O estilo de jogo elétrico e de alta intensidade dos asiáticos deu um nó tático nos europeus. Agora, eles têm a oportunidade de vencer as duas primeiras partidas de uma campanha de Copa do Mundo pela primeiríssima vez.

Quatro dos últimos seis compromissos dos Guerreiros de Taeguek foram decididos pela margem mínima de um gol. Eles são uma equipe historicamente muito bem organizada, com excelente preparo físico e difícil de ser superada. Diante de um El Tricolor que gosta de propor o jogo e reter a posse de bola, um bloco baixo bem disciplinado pode ser uma verdadeira dor de cabeça para os mexicanos furarem.

O ponto crucial é que ambas as seleções podem aceitar bem um empate, já que venceram em suas respectivas estreias. Ver a Coreia do Sul jogando fechadinha pelo empate é um cenário bastante plausível. A linha do handicap asiático garante o green (ou retorno) desde que os coreanos não percam o jogo.

O México joga com o apoio da sua torcida, mas é pouco provável que isso assuste a resiliente Coreia do Sul. No Grupo A, um ponto para qualquer um dos lados mantém ambas as seleções no controle absoluto do seu próprio destino.

Costa do Marfim promete jogo duro contra a letal Alemanha

A Alemanha carimbou a maior goleada do torneio ao atropelar Curaçao por 7x1. Foi uma vitória de gala na estreia, mas o verdadeiro teste de fogo da Die Mannschaft nesta Copa está por vir. Dos dois adversários restantes no Grupo E, a Costa do Marfim é inegavelmente a equipe mais forte.

Os Elefantes bateram o badalado Equador por 1x0 na primeira rodada, precisando esperar até o último minuto do tempo regulamentar para Amad Diallo marcar um gol dramático da vitória. Eles finalizaram mais, tiveram um xG (gols esperados) maior e não deram nenhuma chance clara de gol aos equatorianos.

A Alemanha entra com o merecido favoritismo, mas a linha atual do handicap asiático permite que a Costa do Marfim perca por até um gol de diferença para que o valor apostado seja totalmente reembolsado.

A Costa do Marfim tem uma espinha dorsal forte para bater de frente. Yan Diomandé e Amad Diallo têm velocidade para estraçalhar a linha defensiva alta da Alemanha nos contra-ataques. Além disso, os talentosos Franck Kessié e Seko Fofana têm força de sobra para vencer a batalha no meio-campo.

Mesmo que a genialidade individual da Alemanha fale mais alto, a tendência é de uma vitória magra. O palpite foca na capacidade da Costa do Marfim de fazer um jogo parelho e não ser goleada, contando com uma proteção total caso perca por exatamente um gol de diferença.

Leões de Teranga enfrentam teste duro contra a Noruega

O Grupo I tem um favorito destacado: a França. O confronto direto entre Noruega e Senegal é, na prática, uma briga direta pela segunda colocação — e, quem sabe, uma vaga como um dos melhores terceiros colocados. Uma derrota para qualquer um dos lados seria uma catástrofe, por isso a tendência é que ambas as seleções adotem uma postura mais cautelosa.

Apesar de ter tropeçado na derrota por 3x1 para a França, Senegal tem futebol para engrossar o caldo contra qualquer seleção do mundo. Eles fizeram bonito na última Copa das Nações Africanas, conquistando o torneio antes de terem seu título retirado de forma polêmica.

Trata-se de uma equipe calejada, que sabe muito bem como jogar partidas de mata-mata de alta voltagem sem se intimidar. O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2002, quando Senegal bateu a França pela margem mínima, é um excelente exemplo histórico. Embora não tenham repetido o feito na estreia deste ano, seria muita ingenuidade descartá-los precocemente.

Os Vikings venceram o Iraque com tranquilidade na estreia, com Erling Haaland marcando o início de sua trajetória em Copas do Mundo com um belo doblete. No entanto, esta é a primeira participação da Noruega em Mundiais desde 1998.

Eles ficaram de fora da grande maioria dos principais torneios desde a Euro 2000. Essa falta de bagagem coletiva para lidar com a panela de pressão que é um grande jogo de Copa do Mundo é um fator de peso que costuma deixar os times mais retraídos. E isso joga a favor do azarão com a proteção do handicap.