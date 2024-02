Cassinos que pagam via Pix: Depósitos e saques rápidos para jogar

Dentre as grandes operadoras, há cassinos que pagam via Pix.

O processo é feito durante o saque, no qual o cliente pode selecionar este método de pagamento. Descubra, neste guia completo, sugestões de jogos cassino Pix e como apostar via Pix. Se você gosta de jogar, veja também nossa página sobre melhores cassinos online.

Melhores sites de cassino Pix

Entre tantas opções para apostar, podemos indicar algumas possibilidades viáveis. Isto a partir dos critérios apontados acima. Sendo assim, confira, na tabela abaixo, cinco sugestões de operadoras:

Cada uma das promoções listadas possuem Termos e Condições (T&Cs) únicos. Consulte maiores detalhes no site oficial de cada operadora.

Quais são os sites de casino Pix?

Hoje, existem diversos sites de apostas disponíveis no mercado de apostas online. Algumas destas plataformas possuem cassinos que pagam via Pix. É um método de pagamento rápido e prático, e por isso muito procurado. Confira algumas opções a seguir.

bet365

O Pix bet365 casino é uma das formas de pagar na operadora. A empresa ocupa espaço entre as maiores operadoras do mercado. Confira mais informações sobre o Pix bet365 casino e outros métodos em seu site oficial da bet365.

Betano

A Betano é uma das maiores operadoras do mercado de apostas online. Dentre seus vários métodos de pagamento, também aceita casino online Pix. A casa de apostas é licenciada e fiscalizada pelo governo de Malta.

Betfair

A Betfair possui décadas de experiência no oferecimento de apostas online. Além disso, é um dos cassinos que aceitam Pix. Possui um extenso catálogo de jogos de cassino, onde é possível depositar via Pix.

KTO

A KTO, empresa sediada em Curaçao, é outro exemplo de cassinos que pagam via Pix. Os jogos mais populares do mercado estão disponíveis na sua plataforma. Além disso, também possui várias opções para os clientes que preferem o cassino ao vivo.

Superbet

A Superbet é uma das novidades entre os cassinos online no Brasil. Porém, graças a sua ótima reputação, a Superbet já garantiu um lugar de destaque, como as outras citadas aqui. Também está na lista dos cassinos que pagam via Pix, no caso, para depositar.

F12.Bet

O Pix na F12.Bet é uma dos principais métodos de pagamentos da plataforma. Isto também vale para o cassino, em que é possível apostar via Pix. A empresa é sediada e fiscalizada em Curaçao.

Parimatch

A Parimatch também é um das novidades entre os cassinos online que aceitam PIX. Para saber mais sobre outras boas opções, veja também nosso artigo sobre novos cassinos online.

Esportes da Sorte

Na Esportes da Sorte, você pode começar depositar no cassino Pix 20 reais, para jogar os games disponíveis. A operadora, também sediada em Curação, é patrocinadora de grandes clubes esportivos do país. Além disso, possui vários games disponíveis no cassino.

Como escolhemos os cassinos que pagam via Pix?

As sugestões de cassinos que pagam via Pix apontadas acima partem de uma análise de nossa equipe editorial. Apesar disto, ainda é fruto de uma seleção subjetiva. Sendo assim, cabe ao cliente escolher o que melhor correponder às suas preferências.

Nosso papel é apenas informar, a partir de alguns critérios, opções de casino online dinheiro real Pix. A seguir, listamos em detalhes o que levamos em consideração para fazer as escolhas.

Licença e segurança

O primeiro critério é descobrir se a casa é confiável e segura. Por isso, veremos com calma a importância destes pontos. Para avaliar estes pontos, verificamos, inicialmente, a licença de funcionamento da empresa e sua credibilidade.

A licença é uma permissão para operar legalmente os serviços de jogos e apostas online emitida por uma autoridade reguladora confiável. Algumas das principais são a Autoridade de Jogos de Malta, Comissão de Jogos do Reino Unido e o governo de Curaçao.

O país ou organização que emite a licença faz o regulamento e a fiscalização da casa. Após conferir se a licença está devidamente funcionando, partimos para conhecer a credibilidade da empresa. Isto pode ser conferido nos patrocínios a clubes esportivos e eventos, bem como na opinião dos clientes.

Após verificar a licença, analisamos a segurança do site. Ou seja, é preciso conferir se os dados informados e os pagamentos estão protegidos. Para isto, analisamos os protocolos de segurança do site, como o selo de criptografia SSL/Https.

Catálogo de jogos

Avaliamos, em seguida, a extensão do catálogo de jogos da operadora. Mas não só em quantidade, mas uma análise qualitativa. Isto é, na diversidade de tipos de jogos, bem como diferentes desenvolvedores.

Existem diversos tipos de games no cassino que podem ser ofertados. Podemos citar, por exemplo, os slots, os crash-games, as roletas, dentre outros. Isto sem contar nas opções de cassino ao vivo.

Pagamentos

Outro ponto é identificar a variedade de métodos de pagamentos do site. Afinal, é assim que descobrimos os cassinos que pagam via Pix. Além do Pix, pode ser interessante a determinados clientes a disponibilidade de outras formas de pagar.

O Pix é uma opção prática e eficiente para fazer pagamentos. No entanto, podem existir clientes que optem por outros métodos, que melhor lhe atendem. Dito isto, conferimos a variedade dos métodos, bem como sua eficácia e segurança.

Bônus e outras promoções

Por fim, verificamos as ofertas promocionais oferecidas pelas empresas. Isto porque promoções como bônus de boas-vindas podem oferecer recursos para começar apostar nos jogos e cassino ao vivo Pix.

Além das ofertas de boas-vindas, existem promoções dedicadas a eventos ou jogos específicos. O cliente pode consultar, na seção dedicada às promoções do site de preferência, todas as ofertas disponíveis no momento.

Vantagens e desvantagens do Pix

Para trazer uma opinião concisa, é preciso informar ao cliente as vantagens e desvantagens do Pix. Assim, se for escolher um dos cassinos que pagam via Pix, saberá os prós e contras deste método de pagamento.

Vantagens

Apostar nos cassinos que pagam via Pix podem trazer algumas vantagens para os clientes. Separamos, determinados pontos que merecem atenção.

Velocidade na transação.

Ausência de taxas.

Vistoria do Banco Central do Brasil.

Praticidade de uso.

Muito popular entre os brasileiros.

Desvantagens

Além das vantagens, também é necessário conhecer o que poderia ser melhor no pagamento via Pix. Lembrando que os pontos mencionados abaixo partem da opinião de nossa equipe.

Não são todos os sites de apostas que aceitam Pix.

Em alguns cassinos, o Pix é utilizado apenas para depósito.

Para estornar o pagamento, se necessário, é preciso contatar a operadora.

Passo a passo para usar o Pix em cassinos online

As operadoras que utilizam o método, como a Pix bet365 casino, aceitam o pagamento tanto para saque como para depósitos. Algumas, entretanto, utilizam o Pix apenas para depositar ou sacar. No caso da Pix bet365 casino, consulte mais detalhes em seu site.

A seguir, preparamos um passo a passo para informar como depositar e sacar via Pix.

Como fazer um depósito usando o Pix?

O processo de depósito é o primeiro passo para começar apostar em um casino online dinheiro real Pix. Além disto, no primeiro depósito, é possível receber um bônus de boas-vindas na conta do novo usuário. Sendo assim, veja como depositar via Pix abaixo.

Entre no site da casas de aposta de sua preferência; Faça o login em sua conta; No canto superior da página, procure a opção de depósito; Informe o valor que deseja depositar; Gere o Pix para fazer o pagamento e concluir a transação.

Como fazer um saque usando o Pix?

Se obteve algum retorno no cassino, também pode sacar os valores via Pix. É aconselhável utilizar uma conta bancária da mesma titularidade do cadastro. No passo a passo abaixo, veja cada etapa para retirar valores pelo Pix.

Acesse a plataforma da operadora que você aposta; Realize o login do seu cadastro; No topo do site, clique na sua conta, para ir na opção de saque; Digite o valor que precisa retirar; Informe a Chave Pix no local destinado, e confirme a retirada.

Métodos de pagamento alternativos ao Pix

Quando o pagamento via Pix não estiver disponível, existem outras opções de métodos que podem ser utilizados. Cada método possui limites únicos, bem como tempo de processamento e características únicas.

Para descobrir todas as opções de pagamento da operadora de sua preferência, utilize o suporte ao cliente. Alguns sites colocam no rodapé da página todos os métodos disponíveis. Na lista abaixo, você irá conferir algumas opções viáveis para usar, quando o não tiver Pix.

Boleto bancário;

Transferência bancária;

Carteiras virtuais;

Cartão de débito ou crédito;

Criptomoedas.

Entrando em contato com a casa de apostas que você escolher, é possível descobrir os detalhes de cada opção viável.

Conclusão sobre cassinos que pagam via Pix

Através do que vimos, podemos indicar que um casino online dinheiro real Pix é uma opção viável para apostar. Existem diversas opções de operadoras que aceitam o Pix como método de pagamento, tanto para saque como para depósito.

Neste guia, você conheceu algumas opções viáveis. Consulte mais informações na página da casa de apostas que você escolher. Também verifique promoções de boas-vindas disponíveis para cassino e esportes.

Perguntas frequentes sobre cassino Pix

Separamos os principais questionamentos recorrentes sobre os cassinos que pagam via Pix, abaixo.

Quais são os cassinos que pagam via Pix?

Existem algumas opções de cassinos que pagam via Pix, outros apenas são possíveis fazer depósitos para apostar no cassino. Dentre os principais cassinos, listamos a Betano, a F12.Bet, a KTO, dentre outros.

Como funciona o Pix? O Pix é confiável?

O Pix é um método de pagamento eletrônico desenvolvido pelo Banco do Brasil. A transação é feita mediante um banco, que faz transferência de valores por meio de uma chave. Dito isto, podemos indicar que o Pix é confiável.

Quais são as taxas de transferência para depósito e saque? Existe alguma?

Na grande maioria das casas de apostas, não é cobrada uma taxa para fazer apostas via Pix. No entanto, existem alguns métodos de pagamento, como o boleto bancário, que pode solicitar o pagamento de uma taxa.

Como o Processo de Verificação de Identidade funciona?

A verificação é feita após a solicitação da operadora. Quando o cliente é contatado, precisa enviar os documentos pessoais solicitados. Assim, a inscrição estará completa. Você pode, inclusive, fazer a inscrição com um código promocional.

Qual é o valor mínimo de depósito com Pix? E saque?

O valor mínimo de para saque ou depósito na operadora varia em cada operadora. Segundo nossa pesquisa, podemos indicar uma média entre as grandes casas de apostas. A média do valor mínimo para depósito é R$10 e a de saque é de R$20.

Qual é o tempo de transferência para depósito e saque via Pix?

O tempo indicado para as transferências que utilizam Pix é de poucos minutos ou instantânea. No entanto, algumas operadoras indicam que um saque via Pix pode levar até no máximo 24 horas.

Como cancelar um saque?

Um saque só pode ser cancelado enquanto ainda está em processamento. É um tempo em que o cliente solicita o saque, mas ele ainda não foi creditado. Neste período, o usuário pode ir no histórico de suas transações, para solicitar um cancelamento.

Quais moedas estão disponíveis em cada cassino online?

As moedas variam conforme cada operadora. No geral, a maioria dos cassinos em operação no Brasil aceitam o real brasileiro. No entanto, operadoras maiores podem aceitar o dólar americano, o euro e também as criptomoedas.

Quais são os métodos de pagamento disponíveis nos cassinos que pagam via Pix?

Existem cassinos que o Pix é único método de pagamento viável, já outros possuem diversos métodos. Além do Pix, os meios mais comuns de pagamento são as carteiras digitais, a transferência bancária e o cartão de crédito.