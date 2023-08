1xBet Apostas: Dicas e tutorial completo para palpites

A 1xBet Apostas se destaca como uma das melhores casas de apostas do Brasil e do mundo.

A 1xbet disponibiliza uma ampla variedade de apostas esportivas, jogos de cassino e muitas outras opções de entretenimento.

Se você está em busca de uma experiência de apostas com tudo o que há de melhor atualmente, a 1xBet Brasil pode ser uma escolha. Portanto, confira abaixo um guia sobre como usar esta casa e usar o código promocional 1xbet.

Veja como usar o código promocional 1xbet

Confira a análise da 1xbet Brasil

Saiba por que a 1xbet é confiável

Como funciona a 1xbet Brasil?

A 1xBet funciona como uma plataforma de apostas online. Famosa por sua diversidade, a 1xBet vem conquistando os apostadores com uma vasta seleção de apostas. Ao mesmo tempo em que entrega uma experiência completa, com tudo o que existe atualmente neste setor. Como por exemplo: recursos de otimização de apostas, live stream, aplicativo móvel, bônus de boas vindas, promoções frequentes para seus clientes cadastrados, etc.

Ademais na 1xBet os fãs de esportes têm à disposição um vasto catálogo de modalidades para apostar, incluindo futebol, tênis, basquete e muitas outras. Ao passo que para os que preferem os jogos de cassino, a casa disponibiliza uma seção com vários jogos de roleta, blackjack, caça-níqueis e até um cassino ao vivo.

E as oportunidades de apostas na 1xBet são ainda maiores. Visto que em sua plataforma ela oferece vários jogos distribuídos em seções como:

Apostas esportivas

Apostas ao vivo

Cassino

Cassino ao vivo

1xBet games exclusivos

Esportes eletrônicos

Jogos de TV

Bingo

Toto

Loterias

Esportes virtuais

E outros mais.

A saber que, para usar a plataforma 1xBet apostas online é preciso fazer o cadastro de uma conta estando de acordo com seus termos e condições de uso. Bem como, é preciso efetuar um depósito para ter dinheiro para aplicar em suas apostas.

Sendo que aqui vale lembrar também que a casa oferece aos seus novos clientes um bônus de boas vindas. Quer seja para uso nas apostas esportivas, quer seja para uso em jogos do cassino.

Por isso, verifique a página de promoções do site de apostas da 1xbet e veja se as ofertas são interessantes para você.

Como apostar em futebol na 1xBet?

Apostar em futebol na 1xBet é fácil e rápido. E com a vasta seleção de eventos disponíveis, você pode escolher entre uma variedade de ligas, torneios e partidas.

Para começar, acesse o site da 1xBet Brasil e crie sua conta rapidamente, caso ainda não tenha o cadastro na plataforma. Em seguida, faça o login na sua conta e certifique-se que tenha dinheiro para apostar. Logo, basta seguir este passo a passo, veja:

Faça o login em sua conta de apostas na 1xBet. Ns seção de esportes, clique em Futebol e selecione o jogo em que deseja fazer sua aposta. Confira os diferentes mercados e odds disponíveis. Verifique seu possível retorno caso vença e confirme sua aposta.

Após realizar suas 1xBet apostas, você pode acompanhar o desenvolvimento dos jogos em tempo real. Visto que a casa oferece recursos de transmissão ao vivo e estatísticas atualizadas, permitindo que você tome decisões informadas durante o jogo. Assim, se sua aposta for vencedora e você quiser fazer uma retirada, basta acessar a seção de saques em sua conta, escolher o método de pagamento e seguir as instruções.

Em que posso apostar em futebol na 1xBet?

Uma das vantagens da 1xBet apostas é a variedade de mercados disponíveis em futebol. Porque mais do que as apostas tradicionais como “o vencedor da partida”, nela você encontra uma grande lista de opções. Fato que permite personalizar suas apostas de acordo com suas preferências e estratégias de jogo.

Dentre alguns dos mercados de aposta para o futebol na 1xBet Brasil estão por exemplo:

Resultado Exato

Neste mercado, você deve prever o resultado exato do placar no final do jogo. Dessa forma, este é um tipo de aposta de alto risco. Todavia, as odds geralmente são altas, oferecendo boas recompensas em caso de acerto.

Total de Gols

Como o próprio nome sugere, neste mercado você deve prever o número total de gols marcados na partida. E isso, independentemente do time vencedor.

Ademais, saiba que na casa há também variações neste tipo de aposta. Pois você pode escolher o número total de gols em opções de acima/abaixo. Como por exemplo acima/abaixo de 2,5 gols, acima/abaixo de 3,5 gols, entre outras.

Handicap

Este é um mercado interessante quando há um favorito na partida. Pois com o handicap este favorito começa o jogo com uma desvantagem de gols, enquanto a outra equipe recebe uma vantagem. Assim, se você escolher o handicap correto, sua aposta será vencedora, não importando quem vencer o jogo.

Escanteios

Neste mercado, você deve prever o número total de escanteios concedidos durante a partida. Sendo que na casa também há a variação de escanteios acima/abaixo. Sendo ambas opções interessantes, especialmente em jogos acirrados.

A saber que, essas são apenas alguns dos mercados de futebol disponíveis na 1xBet Brasil. Por isso recomendamos que conheça a plataforma para encontrar os mercados que mais se adequam ao seu estilo de apostas e conhecimento do esporte.

Quais são as ofertas de bônus de boas-vindas?

Como falamos a 1xBet está oferecendo bônus de boas vindas tanto para apostas esportivas quanto para jogos de cassino. Portanto, se você tem interesse em entrar na 1xbet apostas, veja agora alguns detalhes sobre estas ofertas.

Bônus de Boas-Vindas em Apostas Esportivas: 100% até R$R$1.560

Ao se cadastrar na 1xBet Brasil, você tem a oportunidade de receber um bônus de boas-vindas de até R$R$1.560 para apostas esportivas. No entanto, fique atento aos termos e condições que se aplicam a essa promoção com código promocional 1xbet. Assim, ficará por dentro dos requisitos de elegibilidade e as regras para desbloquear o bônus. Dentre as quais, alguns pontos importantes incluem:

O bônus é automaticamente creditado na conta do novo cliente após efetuar o primeiro depósito, que deve ser de no mínimo R$4;

Cada cliente tem direito a apenas um bónus;

Para cumprir os requisitos de rollover, é preciso apostar o valor do bônus 5 vezes em apostas acumuladas. Sendo que cada aposta acumuladora deve conter no mínimo 3 eventos, dos quais pelo menos 3 devem ter odds iguais ou superiores a 1.40.

O bônus precisa ser usado em 30 dias após o registo.

Recomendamos que leia atentamente os termos e condições completos diretamente na plataforma da 1xBet Apostas antes de aceitar participar da promoção.

Como usar as promoções da 1xBet?

Continuando a falar de promoções, podemos dizer que este é outro ponto em que a 1xbet se destaca. Pois ela oferece uma página cheia de oportunidades para seus clientes. Desse modo, na casa é possível ter apostas extras, odds melhoradas, participar de torneios e programas de fidelidade, dentre várias outras ofertas.

Inclusive, no site da 1xBet apostas há uma loja de códigos promocionais que podem liberar diferentes tipos de bônus. E para usar um código bônus 1xBet basta conhecê-lo na descrição da oferta e indicá-lo onde e quando a casa o solicitar. Sendo que, este local e momento irão depender das regras de cada promoção.

Como fazer um depósito em sua conta?

A 1xBet oferece uma variedade de métodos de pagamento seguros e convenientes para você fazer seus depósitos. Dentre os quais estão o Pix, boletos, transferências bancárias, carteiras virtuais, várias criptomoedas, etc.

Dessa forma, com opções para todos os perfis de jogadores, depositar dinheiro na 1xBet Brasil é fácil e rápido. Para isso bastando seguir este passo a passo:

Faça o login em sua conta na 1xbet. Vá a seção de “Depósitos”. Escolha o método de pagamento de sua preferência. Indique o valor que quer depositar. Siga as instruções até completar a transação.

Como fazer um saque?

Após realizar sua aposta na 1xBet e conseguir algum ganho, é natural que você queira fazer uma retirada e desfrutar dos lucros conquistados. E neste caso a 1xBet Brasil também oferece uma variedade de opções de saque.

Ao passo que para solicitar um saque na 1xbet, o passo a passo a seguir são estes:

Faça o login em sua conta na 1xBet. Acesse a seção "Minha Conta" e vá para a seção de “Saques”. Em seguida, escolha o método de pagamento de sua preferência. Indique o valor que deseja sacar. Siga as instruções até concluir a transação.

Aqui note que, os saques precisam ser realizados através do mesmo método utilizado no depósito. Bem como, a casa não cobra nenhuma taxa extra pela realização de depósitos e saques. Mas, é importante conferir se o método de pagamento que escolher exige alguma taxa adicional.

Ao mesmo tempo, é interessante saber que para a retirada ser aprovada, é preciso ter apostado na totalidade o valor depositado. O tempo de processamento dos saques pode levar de 1 minuto a até uma semana. Esse prazo varia também de acordo com o método de pagamento que o apostador selecionar.

Qual é o valor mínimo para apostar na 1xBet?

Na plataforma da 1xBet apostas, o valor mínimo para qualquer seleção esportiva simples é de 0,30 $/ 0,20 €, ou o equivalente na moeda do apostador. Já o valor mínimo das apostas no cassino é mostrado ao apostar nos jogos que escolher. No entanto, também é possível encontrar jogos cuja aposta vale pouco.

Isso significa que, mesmo com uma quantia modesta, você pode participar de vários eventos esportivos e jogos de cassino. Assim, aumentando suas chances de ganhar e, ao mesmo tempo, mantendo o entretenimento em alta.

O que é o 1xBet app?

O 1xBet app é a solução para os apostadores aproveitarem a oferta da casa em qualquer lugar que estejam. Ou seja, são aplicativos móveis que a 1xBet disponibiliza tanto para dispositivos Android como para iPhone.

Nestes aplicativos é possível realizar suas 1xBet apostas esportivas, jogar jogos de cassino e acompanhar eventos ao vivo. Tudo isso em uma interface intuitiva e fácil de usar, com acesso rápido e seguro a todas as funcionalidades da plataforma. Mas, de modo otimizado e conveniente.

Ademais, encontrar e baixar os aplicativos é uma tarefa simples. Pois os links para download estão no próprio site da empresa. Assim, basta escolher a versão compatível com o seu dispositivo e em seguida instalar o app.

Como posso entrar em contato com o atendimento ao cliente da 1xBet?

Se você tiver dúvidas sobre qualquer assunto da experiência de aposta, poderá falar direto com a equipe de atendimento ao cliente da 1xBet Brasil. Pois ela oferece várias opções de contato, como por exemplo:

Envio de e-mails.

Mensagens através do formulário de contato que está no site.

Telefone.

Chat ao vivo.

Ao utilizar o email e o formulário de contato, a equipe da casa entrará em contato com você o mais breve possível. Por outro lado, no telefone você pode ter respostas mais rápidas, no entanto lembre-se de verificar se há taxas na ligação para a região onde você se localiza.

Assim, ainda que essas formas de contato sejam úteis, certamente a opção do chat ao vivo pode ser a mais adequada. Uma vez que está disponível 24 horas todos os dias, é gratuita e os atendentes falam português.

