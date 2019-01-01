马塔：要让曼彻斯特变成红色 所以我选择留下

胡安·马塔表示，在最近与曼联续签了两年的合同后，他希望曼彻斯特再次变成红色。

这名31岁的西班牙人于2014年从切尔西转会到老特拉福德，合同原定于6月合同到期，但在上月中旬，马塔宣布他已经延长了在老特拉福德的逗留时间。

曾有报道将马塔和回到西班牙联系在一起，《体育》称他将回到成名地瓦伦西亚。

布莱顿也被认为已经做出了签下这名中场球员的举动，但是马塔没有离开，他说他这样做的动机是为了让俱乐部回到“属于它的地方”。

“有很多东西，首先是属于这个俱乐部的感觉，这是一种特别的，独特的东西。”他告诉曼联电视台：“我们知道欧洲有三、四家大俱乐部，曼联就是其中之一。尽管这不是我们历史上最好的时刻，尽管我们赢得了奖杯，但那种每天醒来都感觉自己像个红魔的感觉是难以置信的，所以我想继续保持这种感觉。我想留下来，我想继续尽我最大的努力把曼联带到它应该属于的地方。我在这里已经五年多了，我意识到即使在艰难的时刻，球迷们也是多么的不可思议。所以我无法想象如果我们赢得一个重要奖杯会是什么样子，整个城市会变成红色。我想象自己处于那种情况，这是我想留下来的另一个原因。我经历了一些艰难的时刻，但我真的很期待和俱乐部一起度过美好的时光。尽管如此，我还是想留下来。我想忠于俱乐部，继续享受穿着这件球衣，继续尽我最大的努力。”