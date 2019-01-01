门将违例规则将在女足世界杯期间临时改变

在法国世界杯淘汰赛阶段的点球决胜阶段，门将将不会因未在球门线上而被出示黄牌。

国际足球协会委员会(IFAB)证实，如果世界杯女足门将在点球决胜阶段离开门线，将不会被出示黄牌。

这项新规定已经在法国女足世界杯期间进行了测试。如果一名守门员没有将两只脚站立在球门线上，就会被判重新主罚点球。

这引起了争议，VAR的使用表明守门员在点球主罚开始前仅仅移动了几英寸就被犯规，然后被出示黄牌。

苏格兰队的李·亚历山大是最新的受害者，她的轻微的移动使得谢丽·科尔的球队在周三与阿根廷3-3打平后，失去了淘汰赛的席位。

不过，这一规则也招致了不少批评，英格兰门将凯伦·巴兹利(Karen Bardsley)就是其中反对者之一。英超联赛证实，VAR下个赛季不会被用来检查门将这样的违规行为。

尽管国际足联坚持新的规则，但该机构批准了国际足联的要求，即如果守门员在点球决战中违反类似规定，国际足联将停止自动向他们发放黄牌。

“IFAB董事会今天批准了国际足联的一项请求，即根据第10条，对点球判罚移动规定(Kicks from the Penalty Mark)的判罚进行临时豁免——这将决定2019年女足世界杯的比赛结果。”一份声明称。

“IFAB完全支持门将因不违反这一规定和获得不公平优势而受到惩罚。”

“然而，在正在进行的2019年法国女足世界杯淘汰赛阶段，对于任何KFPM，国际足联都有一个临时的豁免，即对因犯规而被罚点球重罚的豁免。”

与此同时，国际足联裁判委员会主席皮耶路易吉•科利纳(Pierluigi Collina)认为，新规则的实施是正确的。

科利纳说:“我们与球员和教练们讨论了这个问题，最终决定帮助守门员，让他们在球门线上只保留一只脚在线上，而不是两只脚。”

“因为改变肯定比以前容易，而且对他们来说，尊重现行法律也比以前更容易。然后，如果规则存在，裁判必须执行它。”

对于实际的决策，多少厘米并不重要。如果一个球越过球门线几厘米，仍然是进球有效。如果在罚球区内几厘米的地方犯规，也就必须被罚点球。”