达拉米：拉什福德迷弟 球星工厂全新出品

这名19岁的球员被比作萨迪奥·马内，他在哥本哈根的表现给人留下了深刻的印象。

到目前为止，关于阿贾克斯通过他们的青训系统培养出天才球员的能力，已经无需多介绍了。

但荷兰豪门的优势还在于从其他地方购买年轻球员，并在一线队环境中把他们塑造成精英球员。

安东尼似乎是最新一个走上这条路的人，这位巴西边锋在20岁时就与阿贾克斯签下了合同，在过去的18个月里，他给人留下了深刻的印象，有报道称皇马、曼城和切尔西都对他感兴趣。

因此，当荷甲冠军准备告别他们最新的成品时，他们刚刚开始了类似的旅程，他们有一个球员，可能会帮助安东尼最终离开。

8月下旬，阿贾克斯以1200万欧元的初始价格签下了哥本哈根足球俱乐部的穆罕默德·达拉米，这是一个明确的迹象，他们相信这个少年有潜力进入顶级联赛。

“我们有很高的期望，”阿贾克斯足球总监马克·奥维马斯在交易完成后说。很多人都把这位球员的速度、技巧和不断增强的球技比作萨迪奥·马内。

他早期的表现也很好，达拉米在9-0大胜坎布尔的比赛中打进一球并助攻一次，这是他第二次代表阿贾克斯出场。

对于那些一直关注这位边锋职业生涯的人来说，达拉米继续给人留下深刻印象并不令人惊讶。

尽管达拉米在他的家乡球队维多伏尔开始了足球教育后，他在U14阶段进入了哥本哈根的青训队，他很快就开始在这个首都俱乐部的年龄层统治球队。

15岁的时候，他就已经是哥本哈根U17青年队的领军人物，16岁的时候，他已经踏上了一线队的征战之路。

2018年9月，他终于迎来了处子秀，也没有让人失望，他在丹麦杯对阵维比的比赛中进球，以16岁零263天的成绩成为哥本哈根足球俱乐部历史上最年轻的进球者。

“穆罕默德有非凡的天赋，速度快，一对一的动作有力，进球威胁大。”当时的教练索巴肯说。在2018-19赛季，索巴肯进一步将这名年轻球员纳入了球队，并在第二年早些时候让他成为了一线队常客。

在2019-20赛季中，达拉米攻入7粒进球，贡献4次助攻，毫无疑问，当这位少年在欧罗巴联赛四分之一决赛对阵他心爱的曼联时，他的亮点就出现在了最后一刻。

“我想他在家里有10件曼联球衣，而且他经常在训练时穿。”队友乔纳斯·温德在赛前打趣道，而达拉米本人也想追随他的红魔偶像的脚步。

“当我小时候，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是我的偶像，”他告诉阿贾克斯电视台：“小时候，我是曼联的球迷。”

“现在拉什福德是我的偶像。自从他出道以来，我就一直关注着他，我想我在那个年龄的比赛水平和他差不多。”

这些相似之处很明显，达拉米愿意从他最喜欢的左路前锋位置盘带，这让人联想到拉什福德的最佳状态，而两人都被认为有可能在未来成为中锋。

“达拉米的速度像闪电一样快。”前阿贾克斯和丹麦中场索伦·勒比在达拉米抵达克鲁伊夫球场时对媒体说：“他是一个有创造力的边锋。年轻又有天赋，但你也听到了他想为队友努力的好消息。”

虽然天赋和努力是几乎所有教练都希望从场上的年轻球员身上找到的东西，但有无数球员因为场外的事情或大俱乐部开始表现出兴趣而分心的故事。

达拉米当然有足球以外的兴趣，他在疫情停赛期间参加FIFA在线比赛，击败了来自其他19家俱乐部的球员，包括特伦特·亚历山大·阿诺德、若昂·菲利克斯和维尼休斯。

尽管利物浦、曼城、AC米兰和多特蒙德等球队在过去几年都在关注他的进步，但在很大程度上他仍然是焦点。

当维尔纳离开莱比锡加盟切尔西时，莱比锡也在考虑签下他，而哥本哈根甚至证实了与布鲁日俱乐部的谈判已经在8月初开始，但在阿贾克斯介入之前交易就破裂了。

不过，达拉米从容地处理了这一切，在为这家丹麦球队效力的最后5场比赛中贡献了3个进球和3次助攻，之后他成为球队卖出身价第二高的球员，仅次于年轻球员卡马丁·苏莱马纳。今年夏天早些时候，苏莱马纳以1500万欧元加盟雷恩。

哥本哈根现任老板杰斯·索鲁普说：“当这个年龄的孩子能够在铺天盖地的报告和涉及的财政问题中保持自己的正轨时，我不得不脱帽致意。他在那种压力下表现得最好，这一点不应该被忘记。”

“这是一种巨大的力量。不是每个人都能做到，因为你可能会变弱，但他只是上场，踢他的比赛，并不断提高自己的水平。这真™令人印象深刻。”

达拉米离开哥本哈根前在93场比赛中打入18球，助攻10次，这个出生于塞拉利昂的男孩现在被认为是丹麦足球的未来之星。

这段旅程才刚刚开始，达拉米已经在9月份为丹麦国家队完成了他的处子秀，他的目标是成为阿贾克斯的下一颗新星。

历史告诉我们，他拥有在阿姆斯特丹取得成功的一切条件。