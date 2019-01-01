蒂特建议内马尔：去一个感觉最开心的地方踢球

巴西国家队主教练蒂特周一表示，内马尔应该加入一家让他快乐的俱乐部。

巴西主教练蒂特告诉内马尔，他应该转会去一个他觉得开心的地方。

据报道，27岁的内马尔可能在离开西甲豪门巴塞罗那加盟巴黎圣日耳曼两年后重返诺坎普。

据Globo Esporte报道，巴萨可能会支付1亿欧元(9000万英镑/ 1.12亿美元)外加球员给巴黎圣日耳曼，让内马尔回到他之前效力了四个赛季的俱乐部。

据报道，参与交易的球员有塞缪尔·乌姆蒂蒂、奥斯曼·登贝莱和伊万·拉基蒂奇。

由于内马尔在赛前友谊赛中对卡塔尔的比赛中受伤，巴西队主教练蒂特在美洲杯将无法使用内马尔。

尽管这位巴黎圣日耳曼球星缺席，但在最近的传闻之后，蒂特还是敦促内马尔去他觉得最开心的地方。

他在新闻发布会上说：“作为一个人，作为一个家人，我会去一个我总是感到快乐的球队，因为在那里我的职业生涯会更好。这是非常特殊的情况。这是一个专业问题。这与你在哪里感觉良好、在哪里感到快乐有关。”

周二在萨尔瓦多对阵委内瑞拉之前，他的球队并没有透露任何关于他们的方法。

“最大的意义和最重要的事情是不让对手有机会知道我们将如何比赛。”他说：“我们不想让对手更轻松，因为球员知道谁会上场。”