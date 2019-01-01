萨里必须精简阵容 迪巴拉仍可能被卖到巴黎

主教练相信阿根廷人有能力在他的体系中踢球，但是球员人数的紧张将迫使俱乐部做出艰难的决定。

毛里齐奥·萨里没有对明星前锋保罗·迪巴拉的未来做出保证，他说他相信他可以在他的体系中踢球，但也承认他必须在欧冠之前精简阵容。

周六，迪巴拉回到尤文图斯参加了与马德里竞技的国际冠军杯比赛，斑马军团在这场比赛中以1-2负于马德里竞技。

在与阿根廷队一起参加美洲杯比赛后，迪巴拉被延长了休息时间，他在下半场进行了30分钟的比赛。

迪巴拉回到尤文后，他的名字经常在转会谈判中被提及，在英格兰转会截止日期结束前，他曾与托特纳姆热刺和曼联联系在一起，现在仍然被认为有可能加盟巴黎圣日耳曼。

阿根廷人差点转会到热刺，但由于前锋的肖像权问题，这笔交易泡汤了。

萨里确实对迪巴拉在他的球队中没有一席之地的说法轻描淡写，他赞扬了这名攻击手的技术能力，并敦促大家在看到他一旦适应比赛后将如何融入球队时保持谨慎。

“他已经进行了两次训练，今天他踢了半个小时。”萨里告诉记者：“很明显，他的身体状况不可能达到最佳状态，而他不健康的事实意味着他不能扮演‘伪九号’的角色。但我认为他有能力，而且以前也进过球，在那里踢球，一个技术好的球员可以扮演很多角色。当他恢复健康的时候，我们会看看他是否能在禁区里发挥这样的作用。”

尤文图斯主教练承认，他将需要从他的阵容中排除多达6名一线队球员参加欧洲顶级俱乐部的比赛，这意味着他们很可能被卖掉。

这对迪巴拉来说可能不是一个好兆头，这位前切尔西主帅透露，他对这名前锋说的话“不作算”，市场“正朝着某个方向发展”，这意味着他很可能不得不把这名阿根廷人换走。

“我可以和他谈谈，但市场是朝着某个方向发展的，我说的话不作算。”萨里补充说：“根据市场情况，必须裁掉(也可以出售)6名球员。我想留下他们所有人，但我们的问题是我们没有在俱乐部里长大的球员——我们只有一个。所以我们的冠军联赛阵容必须是22名球员和3名门将，这让我们陷入了困境，因为市场要求我们可能不得不做出我们不喜欢的选择。”