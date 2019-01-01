科尔：桑切斯用力太猛 像个刚拿到新足球的孩子

这位前红魔前锋相信智利人有时太急于给人留下深刻印象了，但他仍然相信一个经过证明的球员可以为球队做出贡献。

桑切斯并不是一夜之间就成为了一名糟糕的球员，安迪·科尔如是说。而曼联仍然希望从这名渴望给人留下深刻印象的“就像一个拥有新足球的孩子”的球员身上获得价值。

在2018年1月从阿森纳带走这名智利国脚时，红魔被认为取得了巨大的成功。

然而，桑切斯在老特拉福德的32场比赛中只进了4个球，同时还在与一系列的小伤病作斗争。

科尔相信这名30岁的前锋可能会被指责在新环境下太过努力去证明自己，特别是现在索尔斯克亚给曼联注入了新的活力。

这位前红魔前锋告诉ESPN：“你永远不会在一夜之间成为一个糟糕的球员。

“当他离开阿森纳加盟曼联时，他加入了一支完全不同的球队。作为一名球员，你必须改变，这很难。”

“他的职业道德是一样的，之所以他丢球次数太多，那是因为他一直在尝试，因为他想传球或者进球。”

“他会进步的，因为自从奥莱接手后，其他人都进步了。”

“桑切斯的速度很快，他从来没有停止过奔跑或逼抢。他就像一个刚踢完足球的小孩，想要展示他有多棒。他在阿森纳就是这样，他在那里进了很多球。”

在支持桑切斯找回自己的火花的同时，科尔也希望安东尼·马夏尔和杰西·林佳德这样的球员来发挥他们的全部潜力。

这两个人都很被器重，他们的创造力被认为是红魔的关键属性。

“他是一个有天赋的球员，需要有机会表达自己。”科尔在谈到马夏尔时说。

他补充说:“他会说，林佳德尔会像让·蒂加纳一样。”

“杰西是一个有很多天赋的后起之秀，但他自己也认为他在英格兰比在曼联踢得更好。”

“也许他在英格兰获得了更多的自由，但现在在奥莱的带领下，他将会获得了更多的自由。你必须在比赛时有足够的空间。曼联的比赛一直充满了自由和创造力。”

在索尔斯克亚的带领下，曼联在各项比赛上都取得了六连胜，周六主场对阵布莱顿的比赛将使他们有机会将连胜扩大到七场，并进一步接近英超排名前四位。