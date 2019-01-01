省下2.22亿！内马尔和阿扎尔在皇马无法共存

正如上周的够力足球所证实的那样，白衣军团正在追逐大巴黎的前锋，但是他在伯纳乌的位置在哪里呢？

巴塞罗那与皇家马德里的转会争夺战从来都不顺利。

加泰罗尼亚人仍然谴责他们的官方网站所描述的“在佛朗哥支持下的奇怪的联邦策略”，因为他们没能击败劲敌，在1953年签下阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺。

路易斯·菲戈在2000年夏天从诺坎普转会到伯纳乌后，从来没有被原谅过。

事实上，在2015年柏林欧冠决赛之前，巴萨甚至阻止了这位已经退役的葡萄牙人代表俱乐部参加欧洲足球协会组织的传奇比赛。

因此，看到巴黎圣日耳曼超级球星内马尔转会马德里而不是回到加泰罗尼亚，巴萨将会受到沉重的打击。

“如果内马尔转会到我们永远的竞争对手那里，那将会很受伤，尤其是在为我们效力之后。”中场球员卡莱斯·阿莱尼亚本月早些时候承认。

但有一个问题：巴黎圣日耳曼愿意把他们的巨星卖给除巴萨之外的任何人。内马尔创纪录的转会破坏了两家俱乐部之间的关系。他们之间没有信任。

《巴黎人报》甚至在周末声称巴萨对内马尔的兴趣是虚张声势，这是一个烟幕弹，目的只是为了安抚队长梅西，梅西希望看到他的南美队友回到诺坎普。

当然，将他们最有价值的交易工具——菲利佩·库蒂尼奥租借给拜仁慕尼黑的决定，再加上登贝莱的转会传闻一再被否认，都表明巴萨对于引进内马尔并不像我们想象的那么认真。

撇开阴谋论不谈，很明显在这位巴西国脚回到加泰罗尼亚的道路上有很多障碍。因此，皇家马德里希望利用目前的僵局。

很明显，内马尔是一个非常有天赋的球员，而得到巴萨的首要转会目标对于皇马和他们的支持者来说将是非常令人满意的，因为这两支球队有着激烈的竞争。

然而，从财务或体育的角度来看，这真的有意义吗?

马德里需要加强中场，而不是锋线——当然也不是内马尔喜欢的左翼位置，一旦埃登·阿扎尔能够完成他的处子秀，他就会在那里踢球。

齐达内长期以来一直喜欢阿扎尔。自2009年以来，他一直在推动皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯签下这名比利时人。如果在以1亿欧元(9100万英镑/ 1.1亿美元)的价格从切尔西签下阿扎尔后，教练现在只是想让这名边锋换下位置来适应内马尔，那将是一个巨大的意外。

更重要的是，虽然我们从他在斯坦福桥的时候就知道阿扎尔德可以打中路，但他在边路的表现要舒服得多，因此也更有效率。

当然，我们的想法可能是把内马尔安排在4-2-3-1阵型的10号位置，就像巴黎圣日耳曼有时做的那样，甚至把他安排在右路。

但是维尼休斯已经表明他已经准备好成为一名正式的首发球员，而加雷斯·贝尔仍然证明了自己的能力。

所以，皇家马德里并不是没有进攻的选择。即便是今夏签下的卢卡·约维奇，也很可能在接下来的赛季中把大部分时间花在替补席上，因为本泽马正保持着高效。

当你把这些数字考虑进去的时候，内马尔去马德里对皇马来说就像是一个不必要的风险。

他们这个夏天已经花了3亿多欧元，但是没有一个新球员在周六的西甲联赛开幕战中首发。

考虑到财务公平竞争的限制，他们真的能拿出2亿欧元来签下他们并不需要的球员内马尔吗?

齐达内在周六的赛后新闻发布会上的语气完全不同。就在贝尔说他越早离开越好几个星期后，这位法国人表达了他对威尔士人的信任。

齐达内坚持说:“我一直想让他今天首发，不管阿扎尔的伤势如何。贝尔会留下。每个人都是积极的，他是其中的一员。”

看来哈梅斯也是如此，在看到转会那不勒斯和马德里竞技的计划落空后，他甚至有可能与俱乐部续约。

因此，皇马有充足的进攻储备，球员们都有能力在比赛最重要的阶段发挥出色，当他们完全恢复状态并火力全开时。

毫无疑问，签下内马尔的风险要大得多。内马尔在过去两个赛季的大部分时间里都在场外。

此外，应该指出的是，齐达内不能给阿扎尔更高的评价了。他之前甚至承认，比起梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他更喜欢这位28岁的球员。

阿扎尔试图展示齐达内为何如此热爱自己的能力，但他的到来非但没有帮助，反而阻碍了他的努力，因为齐达内的生活现在就像一部肥皂剧。

马德里不需要更多的戏剧性。他们需要稳定，需要他们可以依赖的人。

有趣的是，对于皇马球迷来说，签下一名前巴萨宠儿将会很心情复杂，内马尔并不是这样的人。

皇家马德里从来没有后悔签下迪·斯蒂法诺和菲戈，这两位无价的、划时代的超级球星。

然而，正如巴黎圣日耳曼付出的巨大代价所发现的那样，内马尔的麻烦比他的价值还大。