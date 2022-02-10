法比奥-布兰科：巴萨击败皇马签下的新天才边锋

随着费兰-托雷斯、阿达马-特劳雷和奥巴梅扬的到来，巴塞罗那完成了主教练哈维在1月转会窗口的目标：改善球队的锋线。

初步迹象也是令人鼓舞的，在上周末的联赛中，巴萨4-2大胜马竞，特劳雷在比赛中发挥出色。

然而，虽然巴萨希望21岁的托雷斯能继续提高，并最终成为他们未来十年的锋线领袖，但毫无疑问，特劳雷和奥巴梅扬更像是短期的阵容修补。

考虑到这一点，那么对于巴萨锋线的未来来说，更重要的一月份补充或许是小将法比奥-布兰科。

这名17岁的球员在1月窗口来到加泰罗尼亚，并立即得到了一份为期两年半的合同，其中包括1亿欧元的解约条款。

他的到来被视为一笔超值的签约。

当去年夏天布兰科在瓦伦西亚的合同进入最后几周时，巴萨和皇马一起陷入了对这名球员的争夺战中。

据报道，曼城也热衷于签下布兰科，但法兰克福出人意料地签下了他，其他小将在德甲的成功可能是决定性因素，这名边锋正在寻求进入一线队的道路。

尤其是巴萨，在密切关注布兰科一年多后为错过他而感到失望，俱乐部内部的消息来源告诉够力足球，在他们的合同报价被拒绝之前，他们觉得自己很有机会签下这位年轻人。

然而，布兰科在德国的生涯并没有按计划发展。在他加盟法兰克福后不久，俱乐部就进行了大规模的人员更换，聘请了新的主席、体育总监和主帅，他们都没有参与签下布兰科的决定。

在法兰克福，他看起来从来没有接近过一线队，而只是为U19梯队踢了8场比赛，进了两个球。

当冬窗来临的时候，他已经准备好离开法兰克福。

虽然皇马再次表现出兴趣，但这次巴萨似乎是理想的目的地，特别是因为哈维在执教的头几个月里表现出愿意给年轻人机会的倾向。

巴萨还有一个优势，那就是俱乐部的工作人员在布兰科效力于瓦伦西亚的时候就认识他。目前拉玛西亚青训营的负责人阿莱桑科，早在2016年就把布兰科从阿尔梅里亚带到了瓦伦西亚，而巴萨备受赞誉的新体育总监阿勒马尼，就是在布兰科效力于瓦伦西亚期间监督他最后一次续约的人。

那么，是什么让布兰科如此特别，让巴萨和皇马等俱乐部如此热衷于得到他？

一位关注布兰科职业生涯的青少年足球教练向够力足球描述道：“布兰科是一个非常有趣的边锋，很有智慧，而且体力充沛。”

布兰科主要在右边路活动，与许多现代边锋不同的是，他喜欢从对方后卫的外侧走，为他的队友提供传中球，他的无畏态度和加速能力也是他的关键属性。

这名西班牙青年国脚还有出色的进球能力，他最开始是踢中锋的，巴萨球迷希望看到他在未来几个月和几年内展示这一点。

他将从巴萨B队开始踢起，这将允许他在西班牙第三级别联赛中锻炼。

布兰科在1月底对阵皇马卡斯蒂亚的"迷你西班牙国家德比"中首次亮相，他替补登场帮助0-2落后的巴萨最终拿到一分，然后在接下来的一周对阵阿尔赫西拉斯时，他被列入首发阵容。

考虑到哈维阵中的新援众多，布兰科可能会继续留在B队，直到进一步通知，哈维现在在进攻方面有大量更有经验的选项可供选择。

然而，当球迷们在未来几年回顾2022年1月的转会窗口时，他们或许会充满希望。不仅是因为这个冬窗巴萨展示出了雄心，也因为球队签下了一位真正的未来之星，那就是法比奥-布兰科。