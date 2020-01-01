拉西纳·特劳雷：从小胖到阿贾克斯期待已久的新克鲁伊维特

这名19岁的球员在转会到阿姆斯特丹之前必须克服体重问题，但是自从他来到荷兰首都后，给人留下了深刻的印象。

“他太胖了。”

任何年轻球员都不希望听到这样的评价，尤其是当这些话出自欧洲最负盛名的俱乐部之一的技术总监之口时。

不过，这是马克·奥维马斯在观看拉西纳·特劳雷为阿贾克斯的南非姐妹俱乐部阿贾克斯开普敦效力时的评价。作为像罗梅鲁·卢卡库般一名拥有速度、力量和冷血能力的前锋，奥维马斯觉得他的体重是阻碍这位青少年发展的唯一因素。

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然而，阿贾克斯对他的天赋非常差自信，他们甚至派了一名教练到开普敦与特劳雷一起工作，以便让他为职业生涯做好准备。几年过去了，特劳雷正朝着成为俱乐部无可争议的首发前锋迈出他的第一步，他们寻找帕特里克·克鲁伊维特的接班人的行动可能即将结束。

阿贾克斯青训学院因向世界出产优秀球员而闻名于世，但自从26年前克鲁伊维特的出现以来，阿贾克斯学院一直未能培养出一位声名显赫的9号球员。他们希望特劳雷能结束这种等待。

在2019年1月转会到阿姆斯特丹后，他在阿贾克斯青年队一年中最好的一段时间里，不是进球就是助攻，在12月22日埃里克·滕哈赫的球队6-1战胜海牙的比赛中，他第一次首发就贡献一个进球和一次助攻。

一个月后，他完成了他的第二次首发，这一次是在荷兰杯对阵低级别联赛斯帕肯堡的比赛中，他梅开二度并助攻一次，帮助球队7-0获胜。

他的表现是非常强势，这让他在最近阿贾克斯战胜埃因霍温的比赛中，在中场休息时就得到信任，顶替受伤的昆西·普罗梅斯上场。这不太可能是他最后一次给人留下深刻印象的机会，因为滕哈赫的球队目标是联赛两连冠。

特劳雷是前布基纳法索女子足球队队长的儿子，也是前切尔西和现里昂边锋伯特兰·特劳雷的表兄弟。19岁的他的足球教育始于拉希莫足球学校，该学校由拉希姆·韦德拉奥戈领导。韦德拉奥戈曾在特温特出场140多次，职业生涯主要在荷兰度过。

在那里，他的天赋是显而易见的，已退休的前经纪人罗恩·格罗纳在非洲旅行的时候发现了他，并向阿贾克斯透露，俱乐部才意识到他的潜力。

尽管有人担心他的体重，他还是被送到开普敦去发展，很明显，他从韦德拉奥戈那里学到的经验意味着他在控球能力上已经超过了他的同龄人。在战术意识和生活方式方面，他仍然需要改进，但在他为俱乐部效力的两年里，他的战术意识和生活方式明显提高了，他小时候的少儿脂肪被肌肉取代了。

阿贾克斯直到他18岁生日才给他提供合同，但他一成年就飞往欧洲，并参加了一队的赛季中期训练营，在那里他给许多新队友留下了深刻的印象。

他给阿贾克斯留下了深刻的印象，在5月初阿贾克斯3-2击败托特纳姆热刺的欧冠半决赛第二回合比赛中，他被安排在替补席上。他必须要等上5个多月才能在对阵费耶诺德的比赛中替补出场，但是他在俱乐部最近的7场比赛中都有出场，而且已经成为了滕哈赫阵容中的固定一员。

“用他的脚内侧，他可以非常准确和有力地射门。我并不是说他能把其他事情做得完美无缺，但他确实能很快地学会。”奥维马斯评价道：“他是一个快乐的孩子，这也很重要。在通往成功的道路上，50%是由实力决定的，另一半是由心态问题决定的。”

特劳雷在最近的一次采访中透露，他认为自己在阿贾克斯的未来是美好的，而不是好高骛远，把欧洲的超级豪门作为未来的目的地。在塔迪奇、亨特拉尔和巴贝尔身边，他有很多经验可以学习。

现在锁定一个固定的首发位置是他的目标，但到目前为止，特劳雷赢下了每一场战斗。阿贾克斯似乎又挖出了一块宝石。