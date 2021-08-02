拉玛西亚的春天？加维、德米尔和一众巴萨天才在季前赛表现出色

在夏季的锦标赛结束后，许多关键球员还没有归队，一些年轻的新星已经抓住了在友谊赛中大放异彩的机会

在周六巴萨3-0轻松战胜斯图加特的季前赛之后，德容和新援孟菲斯-德佩的荷兰连线可能会成为头条新闻，但这场比赛，就像巴萨这个夏天的其他友谊赛一样，对拉玛西亚青训营的年轻天才来说又是一场令人兴奋和鼓舞的比赛。

在德国的胜利突出了俱乐部在这关键时刻的几名球员的潜力，考虑到巴萨目前的财政危机，俱乐部在未来几年需要依靠本土球员。

科曼在执教的第一个赛季就已经用了几名年轻球员，除了期待佩德里、明格萨和阿劳霍继续进步之外，他现在还有其他几名新星渴望上场。

迄今为止，表现最出色的球员是被称为加维的巴勃罗-帕埃斯-加维拉。

有了这样的外号，人们难免会拿他来和哈维作比较，尽管两人都是中场，但他的风格与前巴塞罗那队长并不完全相同，他更多地在防守中场身前担任两名中前卫之一。

加维的出现对另一位青训明星普吉来说不是好消息，尽管普吉在对斯图加特的比赛中取得了进球，但科曼并不是特别喜欢这位加泰罗尼亚人，球队中场位置的竞争也越来越激烈。

与普吉相比，加维的优势在于他的决策能力和控球时的冷静，在这方面，这位16岁的球员让人想起了一年前的佩德里。

去年的季前赛，科曼给了当时17岁的佩德里机会，而佩德里则用双手抓住了这些机会，在年龄是他两倍的球员中间，他看起来一点也不突兀，而加维现在也表现出了同样的信心和成熟。

他似乎还掌握了梅西式的跑位，那就是当防守队友从他身边跑过时，他可以急停刹车。加维的跑动动作是非正统的，加上令人印象深刻的敏捷性和平衡性，这使得他的动作总是出人意料。

这有助于他在被逼抢时避开对手，这在现代比赛中越来越重要。加维有出色的第一脚触球功夫，这让他可以向前冲刺，从后场开始组织进攻，但他对突入禁区并不陌生。

值得注意的是，同样与佩德里相似的是，他似乎已经能够控制球队的打法和速度。在这一点上，如果科曼本赛季没有让加维完成一线队首秀，那将会更让人意外。

巴萨今夏没有得到他们的中场头号目标维纳尔杜姆，尽管加维的风格与维纳尔杜姆很不同，但没有签下荷兰人意味着巴萨中场有空缺。通常来说，你很难预测年轻球员是否能达到顶级水平，即使是那些极度有天赋的球员也是难以预测的，但加维似乎注定会在未来几年发光发亮。

加上佩德里和德容，巴萨中场的潜力可以在未来10年与哈维、伊涅斯塔和布斯克茨的三人组相匹敌。这将需要运气和耐心，而足球是一项不愿提供这两者的运动。现在，这听起来更像是一个白日梦而不是现实，但这就是季前赛友谊赛的目的。

加维是拉玛西亚下一批人才中最有希望的，但他并不是唯一一个吸引眼球的人。亚历杭德罗-巴尔德在左后卫位置上也给人留下了深刻的印象，他本赛季应该会被科曼的一线队所征召。

这位17岁的球员在今年夏天早些时候与球队续约至2024年，他在后防线上一直是一个安全可靠的帮手，同时也是一个令人兴奋、充满活力的球员。

菲尔波已经转会前往利兹联，如果阿尔巴本赛季受伤或停赛，科曼预计将使用德斯特作为左后卫。但这位美国国脚今夏进入状态的速度很慢，因此巴尔德会有巩固自己在一线队地位的机会。

其他位置上，19岁的尼科-冈萨雷斯在中场布斯克茨的位置上表现的很好，他的贡献很容易被忽视，就像布斯克茨及一样。

在五月份签下一份新合同之前，冈萨雷斯就已经和曼城联系在一起了，虽然他只是暂时占据了布斯克茨的位置，但人们相信，在不久的将来，他可以挑战这位西班牙球星的首发位置。

与冈萨雷斯相比，新援德米尔的贡献更加明显，包括他在对阵斯图加特时的进球。

这位奥地利前锋从维也纳快速租借而来，巴萨明年夏天可以以1000万欧元的价格将他买断，来到巴萨后，德米尔已经创造了一些神奇的时刻。

这位被称为“奥地利梅西”的18岁小将在战胜斯图加特后说道：“我的梦想成真了，我希望能留在一线队，我很高兴。”

德米尔的愿望可能会实现，因为登贝莱将缺阵数月，梅西还没有回到球队，而科拉多也准备以租借的方式离开。

巴萨B队的主力科拉多也做得很好，但是这位22岁的攻击型中场非常渴望上场时间，他知道他本赛季在诺坎普不会有太多机会。周日，他被允许离开球队在德国的训练营，他可能会被租借到布鲁日俱乐部。

同为拉马西亚青训营毕业生的莫里巴则仍然因为与俱乐部的合同纠纷而被雪藏，不过，他进入了巴萨B队本周在瓦尔德恩巴斯训练营的名单，所以情况可能会有所缓和。

如果这名中场球员签下一份新合同并重新回到一线队，中场位置的竞争将会进一步加剧，尽管加维等球员的出场顺位可能会在莫里巴之前。

无论如何，在经历了一段青训青黄不接的时期之后，现在对拉玛西亚和巴塞罗那的球迷来说是一个令人兴奋的时刻，他们可以再次期待本土人才在本赛季为球队提供支持，而不是像近年来那样，大量签入与俱乐部DNA不匹配的球员。

年轻人将得到机会，而在那之后，他们的未来都是未知的。