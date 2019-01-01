愿有奇迹 瑞士女足国脚游湖时失踪

瑞士女子足球运动员弗洛里亚娜·伊斯梅莉在科莫湖发生游泳事故后被宣布失踪。

瑞士女子足球运动员弗洛里亚娜·伊斯梅莉在科莫湖发生游泳事故后被宣布失踪。

24岁的伊斯梅莉于2014年首次亮相国际赛场，她是瑞士伯尔尼年青人女足的队长。

瑞士方面发表了一份声明，确认伊斯梅莉自周六以来一直下落不明，警方仍在继续搜寻。

据意大利安莎通讯社报道，伊斯梅莉和她的朋友在科莫湖从一艘租来的船上跳入水中，但再也没有浮出水面。

救援主管朱塞佩·卡马萨承认，由于“危险”的条件，目前的搜寻工作是徒劳的。

“我们从今天早上8点就工作了。”他告诉瑞士报纸Blick：“我们乘坐橡皮艇在方圆两公里的区域内航行。到目前为止是徒劳的。直升机和潜水员将于当天晚些时候抵达。科莫湖很危险。它在平静的水下有很强的水流。”

一份来自伯尔尼年青人的声明中写道:“伯尔尼年青人的官员已经被告知，我们的球员弗洛里亚娜·伊斯梅莉自周六下午在科莫湖游泳事故后失踪。警方的搜查仍在继续。我们非常关心，并没有放弃一切都会好起来的希望。我们正与家属保持密切联系，目前无法提供任何进一步信息，请您谅解。我们一有消息就会通知。”

伊斯梅莉是阿尔巴尼亚裔，曾入选2015年瑞士女足的世界杯大名单，但瑞士并没有晋级目前进行的法国女足世界杯决赛圈。

她于2014年在瑞士国家队首次亮相，自2011年以来一直为伯尔尼年青人效力。

伊斯梅莉上个赛季有7粒进球，最近一次为瑞士国家队出场是在两周前。