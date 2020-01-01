恳切请求极端球迷 拜仁主帅弗里克：我们只想踢球

周六拜仁6比0大胜霍芬海姆的比赛险些被极端球迷攻击霍村老板霍普的横幅毁掉。

拜仁慕尼黑主帅汉斯·弗里克希望在周二对阵沙尔克的比赛中，不要再让极端球迷的横幅成为球场上焦点——尽管他也承认可能会有更多的球迷参与到抗议之中来。

弗里克的球队在周六以6-0大胜霍芬海姆，但原本的一场大胜却被拜仁极端球迷的抗议蒙上了一层阴影，他们举着充斥攻击性言论的横幅，指责主队老板迪特马尔·霍普。

在这场比赛中，比赛曾一度被裁判中断，经过各方商议后，最终双方球员回到了球场，但在剩余的时间里，场上的22名球员开始互相传球，以示对霍普的支持。

其他球队

弗里克和俱乐部主席鲁梅尼格在赛后也为被谈的怒斥为“丑陋的”和可耻的抗议表示道歉，并希望所有人将注意力转向即将在盖尔森基兴市进行的、与沙尔克04之间的德国杯四分之一决赛。

弗里克告诉记者:“我们来这里是因为我们想踢足球。对阵霍芬海姆的比赛，我们精彩的表现被我们自己的球迷用我不赞成的方式搞砸了，这是必须要去解决的问题。每个人都必须齐心协力，因为我想要再次专注于足球本身。”

此前有人指责某些德甲俱乐部用一些手段绕过了“50+1”的规则，这也是霍普遭遇抗议的根本原因。当他被问及针对霍普的极端行为是否会结束时，弗里克回答道：“不，我并不这么认为。但俱乐部继续站出来抗议球迷的这种做法很重要。如果发生了什么事，我们的反应必须是一致的。我们必须在内部进行沟通，不应该抱有两种意见。”

拜仁在周末的胜利意味着弗里克已经改变了球队之前的不佳表现，卫冕冠军现在在德甲联赛中确立了3分的优势领先。主帅弗里克也希望球队能够延续优秀的表现。

“最近的两场比赛证明了我们的实力。这是一个基准，当然，作为一位主帅，你总是希望看到我们能够踢出怎样的足球。无论是在身体对抗方面还是在比赛方式上，这支球队都给人留下了深刻的印象。所有这些加起来。很明显，我们想去进入德国杯决赛，想去柏林，想要获得德甲冠军，并在欧冠中走得更远。”