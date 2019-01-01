怎样留住博格巴？曼联中场：把他电话偷了

这位世界杯冠军中场球员继续与夏天转会其他球队联系在一起，但是现在的红魔队友希望看到他留下。

安德里亚斯·佩雷拉开玩笑说，他已经准备好帮助曼联留住博格巴，因为他偷了这位皇家马德里的目标球员的手机。

围绕这位世界杯冠军中场球员未来的猜测仍在继续。博格巴承认，在老特拉福德的三年之后，现在是他重新开始的时候了。一笔巨额转会到西班牙的交易已经在讨论中，同时尤文图斯也在探索将法国人带回都灵的可能性。

曼联不愿意放弃这笔宝贵的资产是可以理解的，索尔斯克亚暗示博格巴仍然在他的计划中扮演着重要的角色——可能是作为队长。

佩雷拉是另一个希望看到这名26岁球员留下的球员，他愿意尽他所能来确保这名老特拉福德青训球员能够留在他现在的环境中。

“(和他一起训练和比赛)很好，在小组中他是一个优秀的人。”这位巴西国脚在周六曼联在新加坡与国际米兰的国际冠军杯比赛前告诉记者：“如果他留在我们身边，这将是非常重要的。他是一个非常好的球员，也是一个一流的人。我每天都向他学习。他是我最亲密的朋友之一，我从16岁就和他在一起了，所以他对我来说就像家人一样。我可能得偷他的手机，这样他就不会跟任何人说话了！”

佩雷拉已经和曼联签订了一份四年的新合同。

他决心要回报红魔对他的信任，特别是在球队失去了中场队友埃雷拉之后。

这位23岁的球员意识到他还有很多需要学习的地方，在一月份2-2战平伯恩利的比赛中，由于一个代价高昂的失误，他与索尔斯克亚进行了会谈，但他相信自己能够证明自己的价值。

佩雷拉补充说:“这很困难，但在犯错之后，我做得很好。教练对我说，我必须坐下来，这对我来说很困难，但我在对阵南安普顿的比赛中攻入一球。我觉得自己很强大，我觉得我能站起来。我觉得我现在必须抓住机会，我已经准备好了这个赛季。我还有很多东西要展示。”