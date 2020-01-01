德布劳内：我已有巨大进步 距离金球奖“不是很远”

比利时国脚相信只要他保持住现在的状态，他将成为金球奖的有力竞争者之一。

德布劳内是在2015年的夏天以5500万英镑的身价从狼堡来到伊蒂哈德的。虽然前往德甲前他也曾为切尔西效力，不过并能在这段时期很好地适应英超。

如今，比利时人已经为蓝月亮出场超过200场，打入50粒进球，贡献86次助攻，成为了欧洲赛场最为耀眼的中场之一。在本周的欧冠16强战中，他用1球1助为球队夺下了一场2-1的客场胜利。

在为曼城效力期间，德布劳内共帮助球队夺得了7个重要赛事的冠军，包括2个英超冠军。

其他球队

本周末的，瓜迪奥拉的球队还将在卡拉宝杯决赛中与维拉进行较量，他们还有机会再为本赛季添上一座冠军奖杯。

虽然在伊蒂哈德享尽成功的滋味，但28岁的德布劳内至今还从没有在金球奖投票中入围过前十。

不过德布劳内在接受天空体育采访时表示，他相信自己已经很接近参与角逐金球奖了。

曼城中场说道：“我离得已经不是很远了，但我不是做决定的那个人。”

“我只是尽我所能，我在过去几年包括上个赛季都表现得不错。虽然遭遇了很多的伤病，但我能够上场的时候，我都做得很好。即使在德国，我也有不错的几年，我感到很快乐。但我不知道谁来（对最佳球员）做出决定，我只是认为我已经很接近了。”

“这或许能够（对提名金球奖）有所帮助，但最重要的还是球队的表现。我知道如果球队表现出色，我也参与其中，那么我也将收到赞扬。过去几年，我都是世界前30的球员，这感觉很好，因为你在自己的工作中非常努力，并且得到了认可，这肯定是你愿意听到的。”

“这给了我留在这里的动力，尽可能地保持在顶级水平，因为能踢球的时光其实很短暂，我只是希望能够打出最好的状态。情况就是这样，但每年也会有所不同，今年对我来说真的很棒。”

“我认为我比起过去几年，已经是一名成熟的球员了。我享受了几年成功的职业生涯。我认为无论是在精神力方面，还是领队球队，我都比两三年前做得更好了。我为此感到舒适和开心。”