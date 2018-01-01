张康阳联手马洛塔 国米复兴无可阻挡

在马洛塔加盟后，张氏国米高层搭建工作已近完美，距离大国际时代再临欧洲，还有多久？

意大利当地时间12月13日，国际米兰官方正式宣布前尤文图斯俱乐部CEO朱塞佩·贝佩·马洛塔正式出任俱乐部体育竞技首席执行官，负责俱乐部整体体育竞技领域工作。

根据国米官方的披露，在马洛塔加盟后，蓝黑军团奖采用联席首席执行官模式来对俱乐部经营管理。马洛塔将与另一位负责俱乐部各项运营的俱乐部企业运营首席执行官亚历山德罗·安东内洛通力合作，直接向俱乐部现任主席张康阳先生汇报日常工作。

能够得到马洛塔这样的意大利顶级经理人，对于张康阳先生甚至整个苏宁来说，毫无疑问会是国际米兰重返巅峰的一大步，甚至对于整个意大利足坛来说，都无异于是一场大地动式的变革。

“对俱乐部来说这是一项重大调整，符合将国米打造为一支常胜足球俱乐部和一家成功企业的目标。我们是国际米兰，我们渴望胜利，通过足球娱乐、鼓舞、联结大众。朱塞佩是足球领域中最成功的高管之一，他将帮助我们实现这一目标。而在赛场外，亚历山德罗将会致力于提高俱乐部竞技领域以外的各项经营业务，实现俱乐部战略，对内推行我们的价值理念。”

这是张康阳先生对于马洛塔以及俱乐部未来发展的看法与理念。从他的言语中不难看出苏宁集团在引进人才特别是足球经营方面，名副其实独步整个中国足坛，尤其是对比之前如同闹剧一般的AC米兰收购案。

毫无疑问，马洛塔是一位在当今意大利足坛翻云覆雨式的人物，无论是从专业性、经验、眼光以及手段上看来，这位意大利人都是帮助国米更进一步的不二人选。

尤其在引进球员方面，马洛塔的谈判手段、人脉、眼光、决断力以及狡猾程度，更是独步于意甲，即使对比同城死敌AC米兰的传奇经理人加利亚尼，也是丝毫不落下风。要知道，加公可是红黑军团从衰落走向鼎盛的至为关键的人物之一，如今马洛塔的加盟，或许就是再一次开创大国际时代的契机。

虽然马洛塔本身能力出众，但他仍需苏宁集团对他给予大力支持。第一，苏宁集团需要和现在一样，在转会市场中进行稳定而持续的投入，这样才能最大程度发挥马洛塔的作用。其次，尽管苏宁集团目前在俱乐部的运营上已经十分出色，但对比拜仁、尤文、巴萨等俱乐部来说，依旧有着自己的不足之处，这也是国米在本赛季和将来，需要改进的地方。只有让俱乐部在管理方面愈加成熟，俱乐部才能从根源上提升自己。最后，苏宁还需要对马洛塔进行适当的放权与监督，这样能够在最大程度的保证意大利人日常工作的顺利进行。

不过这些问题，作为国内最年轻有为的富二代，张康阳先生肯定已经有所考虑，苏宁集团如今在国米的做法可以说成为了中国足球另类走向世界的代表，“天下英雄尽入彀中矣！”就是对张康阳先生领导下蓝黑军团的最好写照。

在苏宁集团的带领下，国米已修炼从前些年的低迷步入正轨。尽管此前痛失欧冠小组赛晋级机会，但相信在一两个赛季之后，“大国际时代”毕竟再次降临，欧洲足坛，你们准备好被张氏国米颤抖了吗？