常青布冯：我感谢生活没有让我赢得欧冠冠军

尽管获得了很多个人和球队的荣誉，这位传奇门将从来没有举起过这个著名的奖杯。

吉安路易吉·布冯说他“感谢生活”没有让他赢得冠军联赛，他相信没有赢得这一赛事的桂冠让他继续踢足球到现在。

尤文图斯门将有着一长串的个人荣誉和球队荣誉，但是冠军联赛冠军对于这位41岁的门将来说仍然不可触及。

意大利人已经为尤文赢得了9个意甲冠军，他还五次夺得意大利杯冠军，其中一次是在前俱乐部帕尔马。

布冯上赛季还随巴黎圣日耳曼获得了法甲冠军，这是他唯一一次在意大利以外的赛季。此外，他也帮助他的国家参加了2006年的世界杯。

然而，欧洲最负盛名的俱乐部奖杯还没有落入他的手中，但这位门将认为，未能举起这一梦寐以求的奖杯是一件好事。

布冯说:“对我来说，这是一个巨大的刺激，我必须感谢生活没有让我赢得(欧冠)，否则我会问自己，为什么我还在踢球。”

“能继续参加比赛并再试一次是很好的，但是在本赛季至少在欧洲踢一场比赛还没有达成一致，我们在尤文图斯而不是业余俱乐部，我需要服从教练的安排。”

然而，这位尤文图斯传奇人物曾有三次与冠军失之交臂，2003年决赛点球输给意甲劲敌AC米兰，之后分别在2015年和2017年的决赛中败给西班牙豪门巴塞罗那和皇家马德里。

他加入了一长串从未举起过这一著名奖杯的足球传奇人物的行列，其中包括罗纳尔多、加布里埃尔·巴蒂斯图塔和洛塔尔·马特乌斯等。

老妇人上一次赢得该项赛事是在1996年，本赛季他们以2-2战平马德里竞技开始了，可以说是他们在小组赛中最艰难的一场比赛。

在对阵大都会万达的比赛中，布冯仍然坐在替补席上，但他已经在联赛上出场，在最近战胜斯帕尔的比赛中，他打破了保罗·马尔蒂尼创下的意大利球员俱乐部出场次数最多的纪录。

不像整个职业生涯都是在AC米兰度过的马尔蒂尼，这位经验丰富的门将在三家俱乐部都有过出场，他在帕尔马踢过200多场比赛，然后上个赛季在巴黎圣日耳曼也短暂效力过。