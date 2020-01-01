小雷德克纳普：马内稳定的像一台机器 他就像花岗岩

这位前红军中场声称当塞内加尔人来到安菲尔德时，大家都很惊讶，但是他已经证明了自己是一个“不可思议”的引援。

杰米·雷德克纳普表示，萨迪奥·马内是“花岗岩做的”，这名利物浦前锋已经向那些在他来到安菲尔德时怀疑他的人证明了自己。

2016年夏天，一名塞内加尔国脚被带到安菲尔德。

在南安普顿证明了自己的实力之后，默西塞德郡豪门选择再次从“圣徒”薅羊毛，带走了他们的又一位顶级球员。

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这笔交易花费了利物浦3400万英镑，当时有许多人都给出了自己的疑问，红魔是否需要在这位塞内加尔人身上花费如此多的费用。

然而，马内被证明是尤尔根·克洛普在转会方面的又一杰作。

他在2018-19赛季与队友马内和阿森纳前锋奥巴梅杨共享了英超金靴奖，他在那个赛季打入了22粒进球。而在本赛季，马内依旧延续了自己的出色状态，为球队在40场比赛中贡献了19球12助攻。

截至目前，马内已经在各项赛事中为利物浦出场163次，取得了78粒进球，还为自己的队友贡献了34次助攻，并追随克洛普拿到了欧冠、世俱杯和本赛季的英超冠军，还吸引了巴萨和皇马这些最顶级球队的关注。

不过作为莫西塞德郡豪门的核心球员之一，克洛普几乎不可能在段时间内批准这笔交易。

前利物浦中场雷德克纳普在接受天空体育的采访时，毫不吝啬的表达了自己对马内的夸赞，他认为这位28岁的前锋是利物浦创造记录的最重要球员之一。

“当他们从南安普顿签下他时，有些人感到惊讶，但他确实是不可思议的。”

“他是用花岗岩做的。他是如此的强壮，他的空中对抗能力很出色，他在前场的进攻能力不比任何人差，左右脚能力均衡，罗伯托·菲尔米诺会为他创造机会。”

“他绝对是一台机器，每场比赛都表现得很稳定，踢球效率极高，这就是他与众不同的地方。”

马内与克洛普的合同将在2023年夏天到期，目前双方正在就续约问题进行讨论，他仍然是克洛普计划的重要部分。