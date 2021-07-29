姆巴佩：我最大的梦想是与巴黎圣日耳曼一起赢得欧冠冠军

这位法国国脚已经是世界杯冠军，他现在的目标是赢得欧冠冠军。

基利安-姆巴佩一直与西甲豪门皇家马德里联系在一起，但是这位世界杯冠军球星表示他“最大的梦想是在巴黎圣日耳曼赢得欧冠冠军”。

这位22岁的球员现在还没有和大巴黎续约，目前他的合同将于2022年夏天到期。

够力足球了解到，他仍然是西甲豪门皇家马德里的首要目标，此前他就一直与银河战舰联系在一起，但他表示他将留在法国首都追逐欧冠冠军。

姆巴佩最近与队友内马尔联合接受了巴黎圣日耳曼俱乐部官方杂志的采访，两人在采访中互相提问，姆巴佩说道：“我不是一个很好的记者……我该问内马尔什么？在你实现了这一切成绩会之后，你最大的梦想是什么？”

内马尔回答：“我在巴黎圣日耳曼最大的梦想是赢得欧冠，在巴西国家队则是赢得世界杯。而对你来说，基利安，就是赢得欧冠，不是吗？”

姆巴佩笑着说道：“为什么不能是再夺一次世界杯呢？”

内马尔表示：“不，下一届世界杯是属于我的。赢得世界杯后，你的下一个梦想是什么？”

姆巴佩回答：“我最大的梦想是在巴黎圣日耳曼赢得欧冠，那将是美妙的。但赢得另一届世界杯也会很棒。”

巴黎非常渴望用新合同锁定这位球星的未来，内马尔已经与巴黎完成了续约，但姆巴佩现在仍未在新合同上签字。