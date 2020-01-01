大卫·席尔瓦已经踢完了自己曼城生涯的最后一场比赛？

前西班牙国脚原本有希望在效力曼城10年后用一座欧冠冠军奖杯作为告别，但在新冠疫情的影响下，这一切可能无法成为现实。

大卫·席尔瓦原本梦想在5月份伊斯坦布尔的欧冠决赛中踢完自己曼城生涯的最后一场比赛。

不过在新型冠状病毒的影响下，西班牙人在蓝月亮的最后一场比赛可能已经踢完了，3月4号他曾帮助球队在足总杯的客场比赛中战胜了谢周三。

这位34岁的老将即将离开曼城，无论发生什么，他都不会出现在下赛季的蓝月亮阵容中。截至目前，大卫·席尔瓦已经在英格兰征战了10个赛季，总出场次数也达到了400次以上，他认为自己已经为这家曼彻斯特豪门竭尽所能。

其他球队

瓜迪奥拉非常信任他，在过去两年半的时间里，他总共踢了125场比赛，并随队斩获了两座英超冠军奖杯。实际上，这位西班牙名帅仍然相信自己的同胞可以为蓝月亮再踢一年，帮助菲尔·福登进一步成长。不过，大卫·席尔瓦本人则认为是时候离开阿提哈德球场了。

正如他在去年6月底接受采访时所说的那样：“这像是一种循环，十年是一个很好的数字。我无法想象自己为其他球队效力对抗曼城。所以10年就够了，就是这样。”

和欧洲其他许多即将成为自由球员的球员一样，大卫·席尔瓦的现有合同将在6月底到期。他从一月份就开始和其他俱乐部接触，对这样一个顶级球星感兴趣的俱乐部并不算少，毕竟他仍然可以为球队做出巨大贡献。

不过在新冠病毒疫情爆发后，英超和其它绝大部分足球赛事都被迫进入了停摆状态，英格兰和其他欧洲赛事何时恢复，以及这对即将失去合同的球员意味着什么，仍然存在着很大的不确定性。

英超目前的目标依旧是完整踢完本赛季的所有比赛，尽管目前任何日期都还没有确定。与此同时，欧足联也已经开会讨论了下赛季的欧战资格等问题，但依旧没有确定本赛季欧冠和欧联杯剩余比赛将如何安排。

但我们几乎可以确定，大卫·席尔瓦所期盼的欧冠决赛，甚至是他们接下来与皇马的欧冠八分之一决赛次回合的比赛，都可能无法在6月30号之前进行。

如果出现这种情况，席尔瓦想要继续帮助球队征战欧冠，就必须与曼城签下一份短期合同。

曼城方面肯定希望大卫·席尔瓦能够留下来直到赛季结束，尽管他们已经注定无缘英超冠军，但依旧希望这位老将能够帮助球队在欧冠中实现突破。

大卫·席尔瓦的经纪人一直在听取其他俱乐部的报价，其中包括美国职业足球大联盟和日职联的一些球队，而根据此前的报道，重回前东家瓦伦西亚并不在他的考虑范围之内。

贝克汉姆创建的大联盟球队迈阿密国际也是他的潜在下家，尽管这家新军正在与皇马讨论哈梅斯·罗德里格斯的转会问题。大卫·席尔瓦之前还曾表示希望回归自己的青训俱乐部拉斯帕尔马斯。

不过目前所有行动都进入了停滞阶段，俱乐部和球员们都在等待国际足联和英超就如何处理合同到期球员的问题发表最新意见，此前已经有律师证实，不签署合同而让球员踢完本赛季，并不具备任何法律效力。

当然，大卫·席尔瓦依旧可能以一座欧冠冠军奖杯作为自己曼城生涯的终结，此前他已经赢得了四次英超联赛冠军，两次足总杯冠军和五次联赛杯冠军。而在西班牙国家队层面，他也赢得了一座世界杯冠军奖杯和两座欧洲杯冠军奖杯。

除了欧冠以外，大卫·席尔瓦几乎赢得了一切，就像他自己之前所说的那样：我每天晚上都祈祷能和曼城一起赢得欧冠。”

曼城在2月份与皇马欧冠十六强首回合比赛中取得了胜利，占据了晋级的先机，这可能是他争夺欧冠冠军最后的机会了。

大卫·席尔瓦是一位低调不炒作的巨星，但我们希望他能有一个“喧闹”且辉煌的离别。