多特CEO回应05年要钱传闻 坚称不会羞辱自己

多特CEO瓦茨克坚称，即使是在2005年俱乐部遭遇财政危机时，他也从没有向死敌拜仁开口要过钱。

14年前，多特蒙德一度深陷破产危机，甚至无力支付球场租金和球员工资。而在2003年同样经历过类似困境的拜仁，在此时向这家鲁尔区俱乐部提供了一笔资金援助。

虽然外界普遍认为是多特主动联系拜仁希望得到帮助，但瓦茨克坚决否认了这种说法。

在他10月14日发行的《Echte Liebe（真爱）》一书当中，他强调自己不可能向拜仁请求经济援助来羞辱自己的俱乐部。

瓦茨克写道：“当我们第一次赢得德甲冠军的时候，让我感到惊讶且讽刺的是，拜仁借过钱给我们成为了当时的热门话题。”

“针对这样一个故事诞生的目的，我想为我们进行一点辩护。他们想创造一个画面——我去到拜仁，向他们要钱。但我永远不会向拜仁要哪怕一欧元。”

“我非常尊重这家俱乐部，但我宁愿在多特蒙德的大桥底下要饭，也不会去求拜仁。为了钱去求我们最大的对手，你不可能这样去羞辱自己。”

瓦茨克同时透露，他与拜仁主席，也是当年还在担任球队经理的赫内斯，关系并不怎么友好，但他仍然对这位曾经帮助德国队赢得世界冠军的传奇球员怀着极大的敬意。

“我们是非常非常不同的人。我们永远也不可能靠近对方，我们之间远远谈不上友谊。”

在获得球场租金缓交的支持以及摩根士丹利的巨额贷款之后，大黄蜂多措并举逐渐走出了危机，开始成为德甲赛场最具竞争力的球队之一。

在2013年捧起俱乐部历史上第11个德甲冠军之后，他们还在欧冠决赛赛场与拜仁相遇，遗憾不敌对手无缘加冕。