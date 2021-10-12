回击圣西罗嘘声 多纳鲁马大秀手臂米兰纹身

这位赢得2020年欧洲杯的门将在今年夏天以自由球员的身份离开了红黑军团，但他们仍然在他心中占据着特殊的位置。

多纳鲁马在回到圣西罗的时候受到了冷遇，但是这位意大利国脚扬言要将AC米兰的纹身永久保留下来。

今年夏天，这位22岁的球员以自由球员的身份离开了红黑军团，这让他在许多红黑支持者眼中的名声大打折扣。

他加盟了法甲豪门巴黎圣日耳曼，但在10月6日的欧洲国家联赛半决赛中，他又回到了熟悉的环境中对阵西班牙。

在意大利1-2输给西班牙的比赛中，多纳鲁马一直是观众席上的目标。

他的每一次触球都受到了嘘声，米兰青训体系的产物和曾经崇拜他的球迷之间的桥梁显然已经断裂。

然而，多纳鲁马指出，红黑军团在他心中保留着特殊的位置。

当这位的门将出现在Le lene电视节目上时，他让米兰的队徽印在了他的手臂上。

在采访的最后，记者问道：“你到了巴黎后，会找纹身师把它纹成永久性的吗？”

多纳鲁马说：“我们走着瞧，走着瞧……好吧！”

他还谈到了与米兰球迷的紧张关系：“我将永远爱他们。我将永远拥有一颗罗森内里的心。”

“我对嘘声有些失望。我在米兰待了8年，回到圣西罗总是一种激动。我在这里长大，我仍然是俱乐部的支持者。你不会忘记这样的八年……希望我下次能受到更好的欢迎。”