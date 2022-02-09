卡尔文-拉姆塞：获得英超和意甲球队关注的苏格兰小将

卡尔文-拉姆塞是一名与众不同的苏格兰后卫。

安迪-罗伯逊在利物浦已经成为世界上最好的左后卫之一，基兰-蒂尔尼在阿森纳也即将加入世界最佳的行列，亚伦-希克在意甲的博洛尼亚给人留下了深刻的印象，很明显，在苏格兰主帅史蒂夫-克拉克的手中有大量的有天赋的左路选择。

不过，拉姆塞的存在让苏格兰在右路也有类似标准的球员——右后卫多年来一直是苏格兰国家队的隐患。

拉姆塞在2021-22赛季开始时刚满18岁，他在阿伯丁的表现越来越好，而总的来说，阿伯丁在苏超联赛中的表现令人失望。

据统计，拉姆塞在各项赛事中共有8次助攻，在本赛季欧洲顶级联赛的青少年助攻这中，只有三名球员能与之相提并论：勒沃库森王牌维尔茨、布拉格斯巴达天才亚当-赫罗泽克和多特蒙德神奇小子贝林厄姆。

因此，难怪签下这位年轻的苏格兰人的争夺会如此激烈。

据了解，阿伯丁已经击退了来自利兹联、莱斯特城和博洛尼亚的出价，而曼联、纽卡斯尔和托特纳姆一直在密切关注这位在2021年3月苏格兰杯对邓巴顿的比赛中才首次亮相的球员。

拉姆塞最明显的特质是他在前场的表现。他各种距离的传球能力都很出色，他是一个强大的定位球主罚手，他冲击对方后卫的意愿更让人联想到一个边锋而不是后卫。

他还拥有出色的双脚能力。这一点在阿伯丁发布的推特上得到了充分的证明，他在为青年队踢球时用弱势脚左脚打进了一个惊人的30码进球。

他是个强壮的跑者，看起来是个现代边后卫，他的风格让人想起那些最顶级的球员，如阿诺德或沃克。在他达到这样的高度之前，还有很长的路要走，但他确实有这样的野心和愿望。

"他在定位球和运动战传球质量为阿伯丁带来了很多助攻，对于一个如此年轻的球员来说，他进入球队后造成的巨大影响是对他的认可。"前阿伯丁主帅德里克-麦金尼斯告诉《苏格兰人》。

"我们已经指定本赛季轮到他取得突破，他已经出色地抓住了这些机会。"

阿伯丁主席戴夫-科马克表示："他是一个可爱的孩子，他能照顾好自己，并且脚踏实地。而且他双脚能力均衡！"。

"当你看所有的数据时，没有多少像他这样的右后卫在这个年龄段做着他正在做的事情。所有这些俱乐部都看同样的系统，他们会看到和我们一样的东西：他是欧洲年轻右后卫中的精英。他在整个欧洲都是名列前茅的，他们也看到了这一点。"

难怪阿伯丁为他感到骄傲。拉姆塞在9岁时就加入了俱乐部，并通过他们的学院系统毕业，在跳过苏格兰U19国家队后，直接获得U21国家队征召。

甚至在他为一线队踢球之前，他也得到了一张重要的信任票，那就是被俱乐部续约到2024年。

在社交媒体上发布的视频中，当时年仅13岁的拉姆塞穿着阿伯丁队的球衣在自家花园里带球训练，他的脚法和技术天赋让很多年长的男孩都羡慕不已。他是教练们多年来认定会成功的球员，而由于他努力工作的态度，教练们的努力得到了回报。

然而，与许多年轻球员一样，拉姆塞的发展轨迹不是线性的。10月份遭受的腿筋伤势使他在场边休息了两个月的时间，自从他回来后，他一直挣扎于恢复他在本赛季头几周表现出的高光状态。

当然，关于他的未来的持续噪音也对他没有帮助。

主帅斯蒂芬-格拉斯说道："这肯定对他有影响，我想任何人都能看到这一点。我并不惊讶这对他有一点影响，他只有18岁，而且是第一次经历这些。”

在这段时间里，他比赛中的弱点变得更加明显。他必须在准备好参加顶级比赛之前增强身体素质——这一点可以通过在健身房的一些努力工作来轻松弥补——而且他必须在防守能力上下功夫，特别是在空中对抗和铲抢方面。

不过，如果有正确的教练和指导，他有能力一路走到足坛的顶端，如果有正确的应用，也许再加上一点运气，他没有理由不能在英超联赛中取得与罗伯逊和蒂尔尼相媲美的成就。