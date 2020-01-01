前巴萨主席：如果皇马目前位列榜首 西甲将不会被恢复

这位前加泰罗尼亚主席相信，如果齐达内的球队坐上了头名，西班牙的顶级联赛可能已经就此结束。

前巴塞罗那主席加斯帕特声称，如果皇马在联赛停摆之前排名积分榜榜首，西甲联赛可能已经被取消了。

西甲联赛目前已经确定将在下个月重新开始，而在比赛还剩11轮的情况下，巴塞罗纳目前以两分的优势领先皇家马德里。

曾在2000年至2003年担任巴萨主席的加斯帕特表示，如果皇马在今年3月因新型冠状病毒疫情导致联赛停摆前处于领头羊的位置，西甲的恢复情况可能会有所不同。

其他球队

“如果皇马在联赛停摆前处于领头羊的位置，那么本赛季的西甲可能已经结束了。”他在周三接受西班牙媒体采访时表示。

巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西正在为新型新冠肺炎疫情后的西甲生活做准备比赛再次开始后可能会让自己感到很奇怪。

我认为没有人能预料到这样的事情会发生。有些人曾说过可能会爆发全球性的传染病，但我真的从没想象过它会这样传播，或者说它对整个世界造成这样巨大的影响。”

“生活或工作中有如此多的不确定性从来都不是一件容易的事，尤其是当面对这样一种闻所未闻的情况时。我们都想知道什么时候能重新回到球场，什么时候能开始训练和比赛。对任何足球运动员来说，在场上保持专注都是至关重要的。”

“当我们重新开始回归比赛时，那将会是从零开始一样。在联赛开始前，我们还有一些时间来准备，我们将会迎回那些此前受伤的关键球员。严格来说，这仍是同一个赛季，但我认为每个球队和球员都会感觉不一样。”

尽管巴塞罗那的目标是夺得西甲冠军，但他们目前仍和俱乐部的前球星内马尔联系在一起，这位目前效力于巴黎圣日耳曼的巴西球星可能会重新回到诺坎普。

加斯帕特希望内马尔能够回到诺坎普，他在2017年离开了加泰罗尼亚豪门，以创世界记录的2.22亿欧元转会费加盟了法甲霸主。

“我希望能再次在巴萨看到内马尔。我知道他仍然可以为球队做出贡献。”

“我不知道他离开的内幕，不过我已经原谅了他，我希望他能再次为巴萨效力。”