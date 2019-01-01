克罗斯：C罗去尤文找到新挑战 皇马也赚了大钱

克罗斯承认皇马今年想念这位C罗，但他相信C罗的离开最终让所有人都受益。

托尼·克罗斯表示，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多从皇家马德里转会尤文图斯对所有人来说都是一个积极的结果。

五次金球奖得主罗纳尔多去年结束了他在西甲漫长而成功的效力生涯，他帮助球队在2018年连续第三次获得欧洲冠军联赛冠军。

随后，他转投意甲尤文图斯，寻求新的挑战，并被评为意甲年度最佳球员。

由于罗纳尔多和前主教练齐达内的离去，皇马遭受了损失，尽管齐达内已经回到了俱乐部。

他们在国内排名第三，未能卫冕欧冠冠军，在十六强中被淘汰，同时也错过了国王杯的胜利。

在接受《体育画报》采访时，克罗斯承认，自从葡萄牙人离开后，俱乐部遭受损失并不令人惊讶，但这位德国国脚补充说，这笔有利可图的交易对各方都有好处。

这位2014年世界杯冠军表示:“如果你没有想念像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的人，那将会很奇怪，他已经用他的进球决定了这么多比赛。然而，他的转会让每个人都很开心。他想要一种新的体验，皇马赚了很多钱。”

在其他地方，克罗斯说他知道拜仁慕尼黑在把他卖给皇家马德里的时候犯了一个错误，他仍然打算在他33岁的时候在他与伯纳乌的合同结束时退役。