以身作则 拉什福德为疫情中的弱势群体奔走疾呼

在疫情期间，这位曼联前锋不知疲倦地努力为弱势学生提供食物。

“足球运动员”和“榜样”这两个词经常出现在同一个句子中，但很少用于赞美。一旦职业球员越了界，它就会被用作打击他们的棍子。

但在过去的几周里，曼联前锋马库斯·拉什福德重新定义了什么是比赛中的榜样。

难得的三个月的休息让许多球员有机会重新调整和集中精力。更重要的是，这给了拉什福德一个从背部伤势中恢复的机会，此前他的赛季似乎提前结束了。

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然而，这位无私的22岁的运动员并没有只关注自己的康复，而是花了数周时间为慈善事业筹集了数百万英镑。他现在正试图让政客们对疫情期间最需要援助的人负责。

拉什福德不需要卫生大臣马特·汉考克呼吁足球运动员“发挥自己的作用”就能投入行动。回报是他的天性。

去年10月，这位英格兰国脚为了帮助无家可归的人度过圣诞节，发起了一项鞋盒募捐活动。一年前，他亲自捐款，制作了一些盒子分发到曼彻斯特市中心，并呼吁鼓励其他人也这样做。

新冠肺炎给很多人带来了悲剧、苦难和挣扎，拉什福德想尽力帮助他们。他为FareShare发起了一场筹款活动，FareShare是一个为有需要的孩子提供免费校餐的组织。

到目前为止，他已经帮助筹集了2000多万英镑，每周为英国儿童提供300多万顿饭。

他并没有就此打住。食品基金会5月份的一项调查显示，超过20万名儿童因疫情而吃不上饭。由于学校预计要到暑假后才能完全开放，这一数字可能会大幅上升。

在英超联赛即将开始的这一周，拉什福德给国会议员写了一封信，敦促他们在不延长食品券计划的决定上做出大转变。设立这一计划是为了保证那些在新型冠状病毒大流行期间通常需要依赖免费校餐的儿童的饮食。

拉什福德从小就非常依赖这些食物，他对这些食物的重要性有第一手的了解。他在曼彻斯特的威森肖长大，是由单亲母亲梅勒妮抚养大的五个孩子之一。

“我妈妈全职工作，挣着最低工资，确保我们晚上有一顿丰盛的晚餐，但这还不够。”拉什福德在他的公开信中说：“这个体系不是为了让我这样的家庭成功而建立的，不管我妈妈工作多么努力。”

拉什福德知道这些支持对他今天的地位有多重要，他正在利用自己的位置试图做出改变。

“政府对经济采取了一种‘不惜一切手段’的方式，今天我请求你们将同样的想法推广到保护全英格兰所有易受伤害的儿童。”拉什福德继续说道。

“作为一个来自曼彻斯特威森肖低收入家庭的黑人，我本来也会是其中之一。相反，由于我妈妈、我的家人、我的邻居和我的教练的无私行动，与我有关的数据只有进球、出场和国家队出场次数。”

“如果我今天没有站在这里用我的声音和平台向你们寻求帮助，我将对我自己、我的家庭和我的社区不公平。”

在球场上，他正在享受着他个人最好的赛季，尽管人们可以原谅他把精力集中在期待已久的复出上，但在试图游说改革方面，他做得比许多政客更好。拉什福德的行动应该受到赞扬。

遗憾的是，教育部在一份声明中表示，他们不会在饮食方面做出180度大转弯。

“随着学校越来越多地开放，厨房也重新开放，我们希望学校能够为那些有资格享受免费校餐但仍不能返回学校的孩子们发放食品包裹，以便他们领取或分发。”

“如果不能，学校可以继续为符合条件的学生提供代金券。”

“学校的免费午餐通常只在学期内提供，而国家代金券计划将不会在暑假期间实施。”

农业部确实承诺继续提供支持，但这是否会满足拉什福德所支持的弱势青年的需求，还是会像曼联球星担心的那样，这一决定将进一步加剧Covid-19大流行期间的粮食贫困问题，仍有待观察。

英国首相鲍里斯·约翰逊的发言人也表示，他会对拉什福德的信做出回应。这位曼联前锋期待的不是唐宁街10号的陈词滥调，而是改变。

拉什福德在接受BBC采访时表示：“不管结果是没有改变，还是确实改变了，我知道我在帮助这些人方面做了正确的事情。”

这位前锋获得BBC体育年度人物的可能性已经大大降低了，但他并不需要一柜子的奖杯。知道他在国家危机期间帮助了数百万人就足够了。

拉什福德并不是唯一一个在危机中为慈善事业做出贡献的球员。许多人捐出了金钱，并提高了帮助那些需要帮助的人的意识，但拉什福德在这方面走在了前面。

在许多有权力的人都没有站出来、没有被重视的时候，拉什福德表现出了他的成熟。他的同情心、慷慨和干劲应该提醒我们，每个人都有能力做出改变。