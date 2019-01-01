从C罗到德里赫特 尤文图斯打造全新银河战舰

长期以来，安德里亚·阿涅利和他的同事们以精明的签约而闻名，现在他们热衷于每年夏天购买一名巨星。

2003年夏天，皇家马德里的市场总监桑切斯坐在撒丁岛的一家餐厅里，对面是肯扬。

这位曼联的首席执行官愿意以3700万欧元(2450万英镑/ 4200万美元)的初始价格将大卫·贝克汉姆卖给白衣军团。

桑切斯激动得头昏眼花，但他的表情从未改变。他礼貌地离开餐桌，去给弗洛伦蒂诺·佩雷斯打了个电话。

根据约翰·卡林的书《白色天使》，当马德里总统回答时，桑切斯尖叫着：“微不足道！他们要求的金额很少很少！”

他对曼联的估价感到震惊——不是对球员贝克汉姆的估价，而是对贝克汉姆这个品牌的估价。

英格兰队长是这个星球上最著名的面孔之一。桑切斯认为，贝克汉姆将给马德里带来至少5亿欧元(4.51亿英镑/ 5.61亿美元)的商业收入。

承诺在2000年从巴塞罗那签下路易斯·菲戈实际上为佩雷斯赢得了总统职位，而齐达内在第二年夏天的加盟使皇马征服了欧洲。

然而，佩雷斯和桑切斯真正想要的是接管商业世界;贝克汉姆是拼图中缺失的一块。

桑切斯曾经解释说:“你要坚持一些基本原则，如果你有一个好的品牌——皇马是体育界最好的品牌——你就会做得很好。”

马德里一开始确实做得很好。在佩雷斯第一个任期的头两年，他们赢得了两个西甲冠军和一个欧洲冠军杯。

此外，在贝克汉姆加盟一年之后，马德里取代曼联成为全球最赚钱的俱乐部;在这种情况下，3700万欧元真的微不足道。

去年夏天，当谈到签下克里斯蒂亚诺·罗纳尔多时，尤文图斯主席安德里亚·阿涅利想到了皇马著名的“银河战舰”时代。

自世纪之交以来，老妇人的复兴在很大程度上归功于贝佩·马洛塔在转会市场上所做的精明工作。

皮尔洛、博格巴、赫迪拉、费尔南多·洛伦特和阿尔维斯都是免费挑选而来的，比达尔（1250万欧元）、特维斯（900万欧元）、埃弗拉（150万欧元）都是以非常低廉的价格签下的。

2016年以9000万欧元(8100万英镑/ 1.01亿美元)签下冈萨罗·伊瓜因完全不符合尤文的招募策略，但尤文认为这位阿根廷人是他们需要的高产射手，在意大利重新确立了自己的统治地位后，他们需要征服欧洲。

然而，尤文在2017年的冠军联赛决赛中输给了罗纳尔多所在的皇家马德里。

因此，尽管尤文对罗纳尔多愿意在2018年转会都灵感到兴奋，但是对于为一名33岁的前锋支付大约3.4亿欧元(3.07亿英镑/ 3.82亿美元)(1亿欧元的转会费和2.4亿欧元的工资)还是有些犹豫。

不过，罗纳尔多不是足球运动员;他是一个比贝克汉姆更大的品牌。

阿涅利去年向英国《金融时报》承认:“这是尤文图斯商业和体育两方面首次联合评估(签约)的成本和效益。”

“引进罗纳尔多的机会得到了充分的评估……这是有道理的，无论是场内还是场外。”

“罗纳尔多效应”对尤文图斯的商业吸引力产生了巨大的好处，显著提高了他们在社交媒体上的品牌知名度。”

除了莱昂内尔·梅西(Lionel Messi)，其他任何球员在一家俱乐部的受欢迎程度都不太可能产生同样的影响，但这笔转会的成功让阿涅利相信，每年签下一名超级巨星球员是有好处的。

事实上，这就是为什么尤文决定在这个夏天再次砸钱。年龄再次成为一个问题。不过，这次的目标不是太老，而是太年轻。

巴塞罗那拒绝了拉伊奥拉对19岁的德里赫特的工资要求。

他们给这名后卫开出的薪水与他的前队友弗兰基•德容在接受转会诺坎普时的薪水完全相同：一个赛季900万欧元(合800万英镑/ 1000万美元)。

然而，德利赫特和拉伊奥拉想要的更多——确切地说，是每年1200万欧元(1080万英镑/ 1370万美元)——尤文同意给他们，这也是荷兰国脚来到都灵的主要原因。

不过，罗纳尔多的存在和说服力也很重要。这也是阿涅利认为葡萄牙人值得如此巨额投资的另一个原因。

有机会与五次金球奖得主并肩作战，谁有会不动心呢?

他在都灵的出现是尤文作为一家俱乐部的强烈推荐，这是老妇人渴望尽一切可能赢得胜利的最有力的证明——并且赢得更大的胜利。

击败来自巴塞罗那和巴黎圣日耳曼的竞争，签下德里赫特，只是进一步证明了这一雄心。

正如《米兰体育报》本周早些时候指出的那样，阿涅利正在打造一个“一流的尤文图斯”，一个以佩雷斯麾下银河战舰形象而打造的。

不过，值得记住的是，尽管皇马在过去两个赛季表现出色，但在贝克汉姆到来之前，他们实际上已经筋疲力尽了。

在他四年的效力生涯中，他只举起了一座重要的奖杯，而西甲联赛的冠军头衔是在赛季结束时才决出胜负的，当时佩雷斯已经辞职，承认了这个项目是失败的。

这位皇马的超级人物完全忽视了足球比赛防守端的重要性，最令人难忘的是他低估了中场主力马克莱莱的重要性。

“他头球不怎么好，他很少传球超过三米，”他在2003年9月是说道。“年轻球员的到来会让马克莱莱被遗忘。”

然而，将法国人抛弃到切尔西的决定被认为是马德里竞技崩溃的催化剂。

尤文显然是想避免这样的疏忽，这对于一个在球场内外都建立在坚实基础上的俱乐部来说并不奇怪。

他们仍然希望加强他们的攻击线，因此他们还想在这个转会窗口期间引进伊卡尔迪和基耶萨，而在中场位置则已经非常聪明地拥有了都是以自球员身份加盟的拉姆塞和拉比奥。以7500万欧元 (6800万英磅/ 8400万美元)签下德里赫特是老妇人决定复兴伟大的后防线的又一证据。

正如阿涅利去年解释的那样，罗纳尔多最好的日子可能已经过去了，但是他的加盟将帮助尤文签下更多的未来之星。

他说:“我们必须有能力拿下下一个克里斯蒂亚诺。”“但在25岁的时候。”

从本质上说，尤文正努力在年轻和年长，进攻和防守，体育和商业成功之间取得完美的平衡。

这是确保阿涅利的银河战舰比佩雷斯的更持久的唯一方法。