乔什-多伊格：英超豪门们追逐的苏格兰天才小将

这位19岁的左后卫受到了阿森纳、切尔西和曼城的密切关注，他在2020-21赛季为希伯尼安效力的处子赛季表现出色

近年来，苏格兰的左后卫数量已经超过了国家队的人员份额。

仅在英超联赛中，利物浦的罗伯逊和阿森纳的蒂尔尼就被认为是联赛中最好的两名左后卫，而在意甲联赛中，年轻的亚伦-希基即将成为博洛尼亚下赛季的首发球员。

乔什-多伊格将在未来几周、几个月或几年里被列入这一名单，这位19岁的希伯尼安后卫自2020年8月首次亮相以来，凭借其出色的表现吸引到了人们的眼球。

就像希基在死敌哈茨的青训学院度过了一段时间一样，多伊格在2019年被解约之前也效力过哈茨，但他在为哈茨完成一线队首秀之前就加盟了希伯尼安。

和罗伯逊一样，他必须在低级别联赛的女王公园队积累经验，尽管与罗伯逊不同，他知道自己只是被租借到那里的。

在转会之前，他曾担任中后卫，但正是在女王公园，他被改造成了左后卫，并被人们拿来与罗伯逊相提并论。

他随后的崛起是辉煌的，在2020-21赛季度过个人生涯首个完整的职业足球赛季后，他被选入苏超年度最佳阵容，并被评为苏格兰足球记者年度最佳年轻球员——在2016年至2018年期间，蒂尔尼曾连续三次获得该奖项。

事实上，当他在一线队待了6个月的时候，他已经被看好转会阿森纳、切尔西和曼城这样的豪门俱乐部，随后许多英超俱乐部都注意到了他的天赋。

多伊格可能会踢更靠前的位置，甚至是踢中卫，但他首先作为一个边后卫给人留下了深刻的印象。事实上，正是他的防守能力吸引了人们的眼球，他的制空能力相对较强，而且对凶狠的铲断很有心得。

与此同时，他的态度也受到了人们的欢迎，包括主教练杰克-罗斯，由于围绕这位少年的转会传闻，罗斯让他缺席了赛季初的几场比赛。

罗斯在球队3-0击败罗斯郡的比赛后说道：“赛前我很容易可以说我对于把多伊格带回球队没有意见，但我们知道他会在场上受到评判。我认为每个人都看到他的表现，他是多么的清醒，尽管所有的转会传闻就发生在上周。”

多伊格在控球方面的技术可能需要在更高的水平上加以改进，不过，5次助攻和1个进球对于一个主要专注于防守的球员来说是不错的数据，而且他各项赛事的出场次数还未达到50次。

需要改进的事实只会被这位年轻人所接受，多伊格以一种无所畏惧的方式踢球，并拥有热爱这项运动的人的能量和热情。

他的队友克里斯蒂安-多吉告诉《爱丁堡晚报》：“我认为乔什的主要优势之一是心态，在场下，他是个可爱的小伙子。”

“他工作很努力，他在收获回报。他可能对转会传闻感到压力很大，但他表现得很好，我对他印象深刻。”

那么，和罗伯逊和蒂尔尼相比呢？多伊格承认，他很乐意接受这些挑战。

“我尽可能多地看他们的比赛，”他告诉BBC体育，并承认自己是这蒂尔尼和罗伯逊的超级粉丝。

“他们现在都踢得很好。他们给苏格兰球员起到了很大的鼓舞作用，尤其是在我这个位置上的球员。”

“我尽量将自己的比赛建立在他们的基础上，因为他们的做法是正确的。”

希伯尼安很快意识到多伊格作为罗伯逊和蒂尔尼接班人的潜力，并在2月份迅速采取行动，与他签订了一份四年的合同。然而，令体育总监格雷姆-马蒂感到沮丧的是，他们的信心与500万英镑的要价不符。

他告诉Vavel：“如果多伊格能有上赛季那样的表现并进入全国决赛，球队会愿意在他身上花更多的钱，而不像一些苏格兰球队那样，这些出价真的很无礼。”

“如果有俱乐部来对我说‘我们认为自己可以把这个孩子变成一个身价5000万英镑的球员，这是我们为他制定的发展计划，如果他做到这一点，我们会给你这样的数目，如果他做到那一点，我们会给你那样的数目，在数年内，我们认为他会达到顶级水准，’那么我会很高兴。”

“这让对话变得容易得多，因为它变得不像交易，而更像一种关系，但现在，我们觉得一些俱乐部很傲慢，更像交易，这对球员自己来说很难。”

“显然，他想去一家更大的俱乐部，就像其他年轻球员一样，但他在这里也很快乐。”

当然，英超俱乐部满足希伯尼安的要求，多伊格加入苏格兰的其他左后卫球员，在欧洲一些最大的俱乐部踢球，只是时间问题。