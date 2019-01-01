与克鲁伊维特意见不合 巴尔德斯被巴萨解雇

这名西班牙人已经被解除了他在蓝红军团U19球队的职务，此前有报道称他与俱乐部的青年足球主管意见不合。

巴塞罗那解雇了青年队A队教练维克多·巴尔德斯，即时生效，因为有传言称他和帕特里克·克鲁伊维特在幕后发生了争吵。

巴尔德斯在结束了他在俱乐部五年的球员生涯后，于今年7月回到诺坎普执教U19梯队。

这位37岁的老将从拉玛西亚青训学院起就一路高歌猛进，在俱乐部12年的辉煌岁月里，他赢得了6次西甲冠军和3次欧洲冠军杯，成为俱乐部的传奇人物。

他曾被期望监督巴萨新一代球星的发展，但他的教练生涯被过早地缩短了。

广泛的报道表明巴尔德斯和俱乐部的青年主管克鲁伊维特意见不一致，两人之间的摩擦在上周达到了沸点。

巴尔德斯在周六巴萨U19 2:1战胜塔拉戈纳的比赛中并没有出现在场边，他已经在周一早上被正式解雇了。

巴塞罗那在他们的网站上发表了一份声明，其中写道：“巴塞罗那俱乐部已经告诉维克多·巴尔德斯，他不再是青年队的教练，也已不再属于俱乐部。”

“阿迪加·弗兰克（Artiga Franc），自2010年起就一直担任青年队B队的教练，将担任青年队A队的教练。”

够力足球了解到克鲁伊维特并不是唯一一个在巴尔德斯执教的80天里对他不满的人，几位俱乐部官员也对他在训练场内外的方式感到愤怒。

当这位前西班牙门将坚持使用4-4-2阵型时，更多的人表示了惊讶，这与巴塞罗那在青年队阶段严格的4-3-3阵型相违背。

青少年新星安苏·法蒂在赛季初取得了一线队的重大突破前，曾与巴尔德斯合作密切。后者坚称如果他继续努力，可以成为一名“精英球员”。

16岁的法蒂本赛季为巴萨出场6次，攻入2球，成为俱乐部历史上最年轻的西甲射手。