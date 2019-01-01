不获续约 法尔考研究离开摩纳哥合同

这名前锋已经与转会西甲联系在一起，他说他需要给他的家人一些未来的保障。

拉达梅尔·法尔考承认，他正在“研究”从摩纳哥转会的提议，俱乐部拒绝延长他目前的合同。

这名前锋的合同只剩下一年，33岁的他正在为自己的未来寻找更多的保障。

哥伦比亚人上赛季在法甲打进15球，在联赛中排名第五，但摩纳哥在整个赛季都表现不佳，在积分榜上排名第17。

尽管俱乐部处境艰难，法尔考还是认为自己在“多年”保持高水平的表现，尽管现在看来他可能不得不离开法甲球队。

“事实是我还有一年的合同，俱乐部没有给我续约。”他在周六1-0战胜桑普多利亚的友谊赛后说：“所以我必须考虑我的未来，我的家庭。我正在研究他们给我的报价。这些都是我职业生涯的好机会。我必须考虑我的家庭。”

在与这名前锋联系在一起的俱乐部中有加拉塔萨雷和瓦伦西亚，尽管摩纳哥坚持认为只有一个特别的报价才足以签下他，法尔考说他相信俱乐部理解他想要离开的立场。

“我只有一年的合同，这对我这个年纪的球员来说很复杂。”他说：“我认为俱乐部理解我的立场，我要给我的家人一些未来的和平。”

随着新赛季的临近，法尔考仍然被认为是摩纳哥的主要进球选择。

俱乐部在夏天签下了边锋热尔松·马丁斯，他在上赛季后半段被租借到球队，但并没有增加另一名有实力的前锋来直接替代他们年迈的老将。

摩纳哥将在下周五与里昂的比赛中开始他们的新赛季，里昂上赛季在积分榜上排名第三，本赛季有望取得更好的成绩。