Patrick Tchanhoun

Fransız ve Avrupa futbol muhabiri

📝 Bio: Küçüklüğümden beri futbol tutkunu ve LaLiga hayranıyım, Bale-Benzema-Cristiano üçlüsünden etkilendim. Hayalim futbolcu olmaktı, ancak bunun yerine spor gazeteciliği yolunu seçtim. A1 Serisi Baccalaureate diploması ve Lisans düzeyinde İletişim eğitimi aldıktan sonra yazılı gazetecilik eğitimi aldım, ardından radyo ve internet alanlarına geçtim. 2023 yılında, GOAL’da yazar olarak çalışmaya başladım, önce çeşitli uluslararası spor medyası ile işbirlikleri yaptım. Benin Panterlerini yakından takip ediyorum ve ayrıca Cezayir, Gana ve Senegal’i de seviyorum.

⚽ Futbol hikâyem: Futbolla tanışmam 2003 Haziran’ında, 2004 Afrika Uluslar Kupası elemeleri sırasında, Sincapların Sudan karşısında kazandığı unutulmaz 3-0’lık galibiyetle başladı; Oumar Tchomogo’nun iki golü ve Mouritala Ogounbiyi’nin golüyle. O günden beri tutkum sürekli büyüdü ve beni yazılı basından GOAL sütunlarına götürdü, futbolu anlatma isteğim hep aynı kaldı.

🎯 Uzmanlık alanları:

LaLiga, Premier League ve Ligue 1 (analiz ve yazı)

Afrika ve Avrupa futbolu

Büyük futbol turnuvaları (AFCON, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Euro)

🌟 Favori futbol anı:

Sulley Muntari’nin (Gana) 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay’a attığı müthiş şut, tüm kıtayı heyecanlandırdı, ancak Black Stars penaltılarda kaybetti.

