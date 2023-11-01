Büyük skandal: Neymar kırık bacakla deli gibi dans etti!

Efsane futbolcunun ameliyat öncesindeki tavsiyelere kulak asmadığı öne sürüldü.

Brezilya’nın Uruguay ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Neymar’ın büyük bir skandalın ortasında olduğu öne sürüldü. De la Cruz ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Neymar’ın Sol dizindeki ön çapraz bağın kopmasının yanı sıra menisküs yaralanması da yaşadığı açıklanmıştı.

Dizinden oldukça ciddi bir sakatlık geçiren Neymar’ın bu Perşembe günü Belo Horizonte'de ameliyat olacağı açıklanırken, yıldız futbolcu doktorların ameliyat öncesinde birkaç dün dinlenme talebine kulak asmadı.

Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de bulunan Neymar, Brezilya basınında yer alan haberlere göre 29 Ekim Cumartesi ve 30 Ekim Pazar günleri Rio de Janeiro'daki malikanesinde iki günlük bir parti düzenledi.

Deli gibi dans etti!

Orada bulunanlara göre, Neymar dans pistinde salınırken fiziksel olarak mükemmel durumdaydı.

Neymar’ın konuklarından biri yıldız oyuncu hakkında, “Sahada bacağı kırık ama dans pistinde deli gibi dans ediyor” ifadelerini kullanırken, Brezilyalı oyuncunun yeni doğum yapan partneri Bruna Biancardi’den farklı sarışın bir kadınla öpüşürken görüldüğü öne sürüldü. Geceyi birkaç kadınla birlikte sonlandırdığı belirtilen Neymar’a kulübü Al-Hilal tarafından herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz açıklanmadı.