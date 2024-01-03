Nice’in Filistin lehine sosyal medya paylaşımında bulunan oyuncusu Youcef Atal suçlu bulunduktan sonra hapis cezasına çarptırıldı

OGC Nice’in İsrail aleyhine paylaşımda bulunan oyuncusu Youcef Atal hapis cezasına mahkum edildi.

Francesco Farioli yönetimindeki Ligue 1 takımlarından Nice’in oyuncusu Youcef Atal "din temelinde nefreti kışkırtmak" ile suçlanıyordu ve Nice ceza mahkemesi Cezayirli savunma oyuncu için hapis kararı verdi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin olarak Filistin’i desteklemek amacıyla geçtiğimiz Ekim ayında Instagram hesabından, Filistinli bir vaiz olan Şeyh Mahmoud al-Hasanat'ın Tanrı'dan "Yahudilerin üzerine kara bir gün" göndermesini temenni ettiği videoyu paylaşan Atal, daha önce kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada hatasını kabul eden ve özür dileyen deneyimli oyuncu hakkında oyuncunun durumunun mahkeme kararının ardından netleşeceği ifade edilmişti.

Cezası ertelendi

Savcı, din temelinde nefreti körüklemekten 10 ay ertelenmiş hapis cezası, 45.000 euro para cezası ve cezanın 3,2 milyondan fazla takipçisi olan savunucunun Instagram hesabının ana sayfasında bir ay boyunca yayınlanmasını talep etmişti, ancak ceza şimdi biraz düşürüldü.

Ertelenmiş 8 aylık hapis cezası alan oyuncunun 45 bin euro para cezası ödeyeceği ifade edildi. Ceza, masrafları oyuncuya ait olmak üzere Nice Matin ve Le Monde gazetelerinde yayınlanacak. Cezayirli sağ bekin karara mahkemede itiraz etmesi için 10 günü bulunuyor.