Fransız basınından çarpıcı iddia: Kylian Mbappe’nin PSG’deki işi bitti

Kylian Mbappe’nin kulübün tüm çabalarına rağmen PSG’den ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını hala uzatmayan ve takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe’nin geleceğine ilişkin bir açıklama da Fransız basınından geldi. Fransız gazeteci Daniel Riolo, birçok futbol otoritesinin dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirdiği Mbappe’nin Paris’teki zamanının sona erdiğini ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Öte yandan yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen PSG cephesi ise Mbappe’yi takımda tutma konusundaki umudunu koruyor.

"Taraftarlar artık unutmaya başlamalı"

Yıldız oyuncunun kulübe, geleceğine dair bir karar aldığında bunu herkesten önce PSG yönetimiyle paylaşacağına dair verdiği sözden ötürü yapılan haberleri spekülasyondan ibaret gören PSG yönetimi, Mbappe’yi tutmak için astronomik bir teklif yapmayı planlıyor.

PSG taraftarlarının Mbappe için yaptığı tezahüratların şimdiden efsane olan genç oyuncuyu takımda tutmak için yeterli olmayacağını ifade eden Riolo, “Bunun yeterli olmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Daha önce de söyledim ve her geçen gün daha yüksek sesle söyleyeceğim; Mbappe’nin Paris’teki işi bitti. Taraftarlar ve yöneticiler artık Kylian’ı unutmaya başlamalı” dedi.