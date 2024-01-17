Juventus Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiği için pişman

Juventus, 2018 yılında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından hedeflenen başarıya ulaşamadı.

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’tan ayrılmasının ardından üç yıl geçerken, İtalyan devinin o dönemki bir yöneticisi, Portekizli efsanenin beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Portekizli santrfor, 2021'de Manchester United'a dönmek üzere ayrılmadan önce İtalyan kulübünde üç sezon geçirdi. 2010-2018 yılları arasında Juventus FC'nin sportif direktörlüğünü yapan ve şu anda Inter’de görev yapan Giuseppe Marotta, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya büyük saygı duyduğunu ancak bu transfer nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Marotta ne söyledi?

İtalyan rapçi Fedez'in "Wolf - Storie che conta" adlı podcast’ine konuşan İtalyan menajer, kulübün projesi için bir başarısızlık olarak gördüğü CR7 transferine değindi. Marotta, ”Cristiano Ronaldo'nun Juventus tarafından satın alınması beklenen sonuçları vermedi. Şöyle diyelim, Ronaldo'nun katkısı, gelişiyle ortaya çıkan yüksek beklentileri karşılayamadı”ifadelerini kullandı.

Üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için çılgınca bir arayış içinde olan Juventus, bu hedefe ulaşmak için ideal oyuncu olarak hatırlanacağı gibi gözünü Portekizli forvete dikmişti. Portekizli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nin patronu olarak görülüyordu ancak İtalyan kulübüyle geçirdiği üç yıl boyunca onların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olamadı.

Juve ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış olsa da Cristiano Ronaldo kulüpten eli boş ayrılmadı. Portekizli oyuncu iki Serie A, üç İtalya Süper Kupası ve bir İtalya Kupası kazandı. Tüm bunları yaparken 134 maçta 101 gol atan CR7 şu anda Suudi Arabistan'ın Al Nassr FC takımında forma giyiyor.